Вакансии в Брестской области
1 200 р.
Работник в деревообрабатывающий цех
Брест
4 500 р.
Водитель категории С
Брестская, Барановичи
Договорная
Оператор токарных станков ЧПУ
Брестская, Барановичи
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Брест
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Брестская, Барановичи
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Брестская, Пинск
1 000 р.
Помощник по хозяйству
Помощник по хозяйству, с проживанием. Брестский район.
Брест
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ''С'' КАТЕГОРИИ
Требуется водитель категории "С", развоз алкогольной продукции по торговым точкам. З/П сдельная от 1500 бел руб на руки. суббота/воскресенье выходной.
Брестская, Барановичи
Договорная
Сборщик-монтажник корпусной мебели
В организацию по производству корпусной мебели требуется сборщик-монтажник мебели. График работы обсуждается.
Брест
Договорная
Водитель категории Д
Требуется водитель категории Д на регулярные рейсы по маршруту Пинск-Минск.
Брестская, Пинск
950 р.
Требуется продавец-консультант
Требуется продавец-консультант в магазин непродовольственных товаров. Работа в ТЦ. График работы может обговариваться. Опыт работы не требуется, но приветствуется опыт в торговле. З/п фиксированная + ...
Брестская, Ивацевичи
1 200 р.
Работник в деревообрабатывающий цех
На деревообрабатывающее производство расположенное в районе «Задворцы» требуется работник. График работы: понедельник - пятница с 8:30 до 17:30. Можно без опыта работы. Обучение работы на станках.
Брест
800 р.
Требуется продавец в мясной магазин
Требуется продавец в мясной магазин
Брестская, Барановичи
1 400 р.
Сварщик
В организацию про производству металлоконструкций: ворот, заборов и прочего требуется сварщик. Зарплата от 1400 руб. От нас: - официальное трудоустройство - хороший коллектив - гарантия оплаты труда О...
Брест
2 500 р.
Швея
В связи расширением и открытием дополнительных смен ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу швей! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; - три выходных на неделе (ср., сбб.,...
Брест
2 500 р.
Станочник деревообрабатывающих станков
В связи расширением и открытием дополнительных смен ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу станочников деревообрабатывающих станков! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; ...
Брест
2 000 р.
Слесарь механосборочных работ / слесарь МСР
ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу слесаря МРС Условия: - график работы сменный два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (до 2500 BYN); - трудовой договор и соцпакет в полном соот...
Брест
1 200 р.
Электромонтёр
ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу электромонтёра! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; - три выходных на неделе (ср., сбб., вск.); - оплата труда от 1200 BYN; - труд...
Брест
2 300 р.
Маляр по металлу
ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу слесаря МРС Условия: - график работы сменный два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (до 2600 BYN); - трудовой договор и соцпакет в полном соот...
Брест
2 200 р.
Сварщик-аргонщик
ИП ЗАО "БЕЛС" в связи с расширением приглашает на работу слесаря МРС Условия: - график работы сменный: два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (от 2200 BYN); - трудовой договор и...
Брест
1 400 р.
Штамповщик холодной штамповки
ИП ЗАО "БЕЛС" в связи с расширением приглашает на работу штамповщика холодной штамповки Условия: - график работы сменный: два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (от 1400 BYN); -...
Брест
3 000 р.
Обивщик (сборщик) мебели
В связи расширением и открытием дополнительных смен ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу обивщиков (сборщиков) мебели! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; - три выходн...
Брест
700 р.
Уборщица служебных помещений
ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу уборщицу служебных помещений! Условия: - график: пн - пт с 8:30 до 17:00, сбб., вск. - выходной; - оплата труда от 700 BYN; - трудовой договор и соцпакет (+абонемент...
Брест
1 500 р.
Мастер смены
ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу мастера смены Условия: - график работы сменный: два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад (от 1500 BYN); - трудовой договор и соцпакет в полном соответств...
Брест
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
1 254 р.
Водитель погрузчика - комплектовщик
Обязанности: погрузочно-разгрузочные работы на погрузчике, комплектация товара на складе. Минимальный оклад - 1100 рублей "на руки".
Брестская, Барановичи
Договорная
Работа
Требуется девушка ,продавец -консультант в магазин модной молодежной одежды с опытом работы, приятной наружности,коммуникабельная,с четкой установкой работать и зарабатывать.Требования:Консультирован...
Брестская, Барановичи
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ АВТОЭЛЕКТРИК , РАБОТА , ВАКАНСИЯ
З/П высокая !!! Сдельная !!!
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется автоэлектрик на СТО , вакансии
Требуется авто электрик. Высокая зп. Вакансия работа
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется слесарь по ремонту автомобилей .Работа ,
Требуется слесарь по ремонту автомобилей (автомеханик). Высокая заработная плата. Работа , вакансия .
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется моторист на СТО , работа , вакансии
На СТО требуется моторист. Зарплата высокая , хорошие условия работы .
Брестская, Пинск
Договорная
Требуются сантехники
Требуются сантехники. Все вопросы по телефону. Вакансия
Брестская, Пинск
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ , ВАКАНСИЯ , РАБОТА
Постоянная оплата . Полный соц. пакет
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется кладовщик СРОЧНО
Ищем Кладовщика Требуемый опыт работы: 3–6 лет Полная занятость, полный день Обязанности: ведение хозяйственного учета Требования: знание складской программы в ПК умение работать в 1С ответственность ...
Брест
1 500 р.
Швея
Швея. Ищем сотрудника без вредных привычек, ответственного с опытом работы. Предоставляем полный соц. пакет., стабильный заработок. Должностные обязанности: раскрой и пошив кроватей для сна из экокож...
Брест
2 000 р.
Каменщик
Строительная компания ООО "ПроджектСтрой" приглашает на работу каменщиков. Требования: -ответственное отношение к работе -опыт работы Условия: -официальное трудоустройство -оплата труда сдельная Подро...
Брест
1 500 р.
Каркасник
Каркасник Должностные обязанности: напил заготовок, сборка каркасов( производство кроватей для сна из эко кожи и другой мягкой мебели) Компания предлагает: полный соц.пакет, возможность стабильного за...
Брест
1 500 р.
Обойщик мебели
Обойщик мебели. Должностные обязанности: обивка мебели (производство кроватей из экокожи и ткани, производство другой мягкой мебели) Компания предлагает: полный соц. пакет, возможность стабильного зар...
Брест
1 500 р.
Электрогазосварщик
Электрогазосварщик. Требования к кандидату: Опыт работы на полуавтоматах, ответственность (предприятие занимается производством мебели и деталей мебели). Предлагаем официальную и стабильную работу в ...
Брест
Договорная
Преподаватель курсов Таможенное оформление
В образовательный центр, в виде подработки, требуется действующий специалист - практик для обучения по курсам "Таможенное оформление". Обучение индивидуальное, вживую. Дни и время заранее согласовываю...
Брест
2 200 р.
Автослесарь (установка автостекла)
Обучим всем навыкам. Автосервису требуется установщик автостекла. Антикоррозийная обработка авто. Обучим всем навыкам работы. Звоните договоримся.
Брест
1 700 р.
Слесарь-электрик по ремонту кранбалок
Требуется слесарь электрик по ремонту и обслуживанию кранбалок Все вопросы лучше обсуждать по телефону. Заработная плата договорная, ориентировочно 1700 рублей в месяц
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется шиномонтажник, СВАРЩИК.
Требуется на ШИНОМОНТАЖ работник возможно обучение , СВАРЩИК по ремонту глушителей. Зарплата %.
Брест
3 500 р.
Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва
Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье! Дорого за НАШ счет Можно без опыта, всему научим! Вахта 15/20/30/45 смен. 3300 ставка График 6/1 или 7/0 на выбор (смена по 11 часов, час на обед и п...
Брест
Договорная
Требуется водителя на Мини-экскаватор
Требуется водителя на Мини-экскаватор JCB 8018, JCB 803, за более подробной информацией, обращайтесь по телефону указному в объявлении
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется водителя на Экскаватор-погрузчик
Требуется водителя на Экскаватор-погрузчик JCB 4CX, за более подробной информацией, обращайтесь по телефону указному в объявлении
Брестская, Барановичи
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь