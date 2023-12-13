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Вакансии в Брестской области

vip

1 200 р.

Работник в деревообрабатывающий цех

Брест

Водитель категории С
vip

4 500 р.

Водитель категории С

Брестская, Барановичи

Оператор токарных станков ЧПУ
vip

Договорная

Оператор токарных станков ЧПУ

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Брест

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Брестская, Барановичи

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Брестская, Пинск

1 000 р.

Помощник по хозяйству

Помощник по хозяйству, с проживанием. Брестский район.

Брест

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ''С'' КАТЕГОРИИ

Договорная

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ''С'' КАТЕГОРИИ

Требуется водитель категории "С", развоз алкогольной продукции по торговым точкам. З/П сдельная от 1500 бел руб на руки. суббота/воскресенье выходной.

Брестская, Барановичи

Договорная

Сборщик-монтажник корпусной мебели

В организацию по производству корпусной мебели требуется сборщик-монтажник мебели. График работы обсуждается.

Брест

Договорная

Водитель категории Д

Требуется водитель категории Д на регулярные рейсы по маршруту Пинск-Минск.

Брестская, Пинск

Требуется продавец-консультант

950 р.

Требуется продавец-консультант

Требуется продавец-консультант в магазин непродовольственных товаров. Работа в ТЦ. График работы может обговариваться. Опыт работы не требуется, но приветствуется опыт в торговле. З/п фиксированная + ...

Брестская, Ивацевичи

vip

1 200 р.

Работник в деревообрабатывающий цех

На деревообрабатывающее производство расположенное в районе «Задворцы» требуется работник. График работы: понедельник - пятница с 8:30 до 17:30. Можно без опыта работы. Обучение работы на станках.

Брест

800 р.

Требуется продавец в мясной магазин

Требуется продавец в мясной магазин

Брестская, Барановичи

Сварщик

1 400 р.

Сварщик

В организацию про производству металлоконструкций: ворот, заборов и прочего требуется сварщик. Зарплата от 1400 руб. От нас: - официальное трудоустройство - хороший коллектив - гарантия оплаты труда О...

Брест

Швея

2 500 р.

Швея

В связи расширением и открытием дополнительных смен ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу швей! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; - три выходных на неделе (ср., сбб.,...

Брест

Станочник деревообрабатывающих станков

2 500 р.

Станочник деревообрабатывающих станков

В связи расширением и открытием дополнительных смен ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу станочников деревообрабатывающих станков! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; ...

Брест

Слесарь механосборочных работ / слесарь МСР

2 000 р.

Слесарь механосборочных работ / слесарь МСР

ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу слесаря МРС Условия: - график работы сменный два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (до 2500 BYN); - трудовой договор и соцпакет в полном соот...

Брест

Электромонтёр

1 200 р.

Электромонтёр

ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу электромонтёра! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; - три выходных на неделе (ср., сбб., вск.); - оплата труда от 1200 BYN; - труд...

Брест

Маляр по металлу

2 300 р.

Маляр по металлу

ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу слесаря МРС Условия: - график работы сменный два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (до 2600 BYN); - трудовой договор и соцпакет в полном соот...

Брест

Сварщик-аргонщик

2 200 р.

Сварщик-аргонщик

ИП ЗАО "БЕЛС" в связи с расширением приглашает на работу слесаря МРС Условия: - график работы сменный: два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (от 2200 BYN); - трудовой договор и...

Брест

Штамповщик холодной штамповки

1 400 р.

Штамповщик холодной штамповки

ИП ЗАО "БЕЛС" в связи с расширением приглашает на работу штамповщика холодной штамповки Условия: - график работы сменный: два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (от 1400 BYN); -...

Брест

Обивщик (сборщик) мебели

3 000 р.

Обивщик (сборщик) мебели

В связи расширением и открытием дополнительных смен ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу обивщиков (сборщиков) мебели! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; - три выходн...

Брест

Уборщица служебных помещений

700 р.

Уборщица служебных помещений

ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу уборщицу служебных помещений! Условия: - график: пн - пт с 8:30 до 17:00, сбб., вск. - выходной; - оплата труда от 700 BYN; - трудовой договор и соцпакет (+абонемент...

Брест

Мастер смены

1 500 р.

Мастер смены

ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу мастера смены Условия: - график работы сменный: два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад (от 1500 BYN); - трудовой договор и соцпакет в полном соответств...

Брест

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

1 254 р.

Водитель погрузчика - комплектовщик

Обязанности: погрузочно-разгрузочные работы на погрузчике, комплектация товара на складе. Минимальный оклад - 1100 рублей "на руки".

Брестская, Барановичи

Договорная

Работа

Требуется девушка ,продавец -консультант в магазин модной молодежной одежды с опытом работы, приятной наружности,коммуникабельная,с четкой установкой работать и зарабатывать.Требования:Консультирован...

Брестская, Барановичи

ТРЕБУЕТСЯ АВТОЭЛЕКТРИК , РАБОТА , ВАКАНСИЯ

Договорная

ТРЕБУЕТСЯ АВТОЭЛЕКТРИК , РАБОТА , ВАКАНСИЯ

З/П высокая !!! Сдельная !!!

Брестская, Пинск

Требуется автоэлектрик на СТО , вакансии

Договорная

Требуется автоэлектрик на СТО , вакансии

Требуется авто электрик. Высокая зп. Вакансия работа

Брестская, Пинск

Требуется слесарь по ремонту автомобилей .Работа ,

Договорная

Требуется слесарь по ремонту автомобилей .Работа ,

Требуется слесарь по ремонту автомобилей (автомеханик). Высокая заработная плата. Работа , вакансия .

Брестская, Пинск

Требуется моторист на СТО , работа , вакансии

Договорная

Требуется моторист на СТО , работа , вакансии

На СТО требуется моторист. Зарплата высокая , хорошие условия работы .

Брестская, Пинск

Требуются сантехники

Договорная

Требуются сантехники

Требуются сантехники. Все вопросы по телефону. Вакансия

Брестская, Пинск

Договорная

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ , ВАКАНСИЯ , РАБОТА

Постоянная оплата . Полный соц. пакет

Брестская, Пинск

Требуется кладовщик СРОЧНО

Договорная

Требуется кладовщик СРОЧНО

Ищем Кладовщика Требуемый опыт работы: 3–6 лет Полная занятость, полный день Обязанности: ведение хозяйственного учета Требования: знание складской программы в ПК умение работать в 1С ответственность ...

Брест

Швея

1 500 р.

Швея

Швея. Ищем сотрудника без вредных привычек, ответственного с опытом работы. Предоставляем полный соц. пакет., стабильный заработок. Должностные обязанности: раскрой и пошив кроватей для сна из экокож...

Брест

Каменщик

2 000 р.

Каменщик

Строительная компания ООО "ПроджектСтрой" приглашает на работу каменщиков. Требования: -ответственное отношение к работе -опыт работы Условия: -официальное трудоустройство -оплата труда сдельная Подро...

Брест

Каркасник

1 500 р.

Каркасник

Каркасник Должностные обязанности: напил заготовок, сборка каркасов( производство кроватей для сна из эко кожи и другой мягкой мебели) Компания предлагает: полный соц.пакет, возможность стабильного за...

Брест

1 500 р.

Обойщик мебели

Обойщик мебели. Должностные обязанности: обивка мебели (производство кроватей из экокожи и ткани, производство другой мягкой мебели) Компания предлагает: полный соц. пакет, возможность стабильного зар...

Брест

1 500 р.

Электрогазосварщик

Электрогазосварщик. Требования к кандидату: Опыт работы на полуавтоматах, ответственность (предприятие занимается производством мебели и деталей мебели). Предлагаем официальную и стабильную работу в ...

Брест

Преподаватель курсов Таможенное оформление

Договорная

Преподаватель курсов Таможенное оформление

В образовательный центр, в виде подработки, требуется действующий специалист - практик для обучения по курсам "Таможенное оформление". Обучение индивидуальное, вживую. Дни и время заранее согласовываю...

Брест

Автослесарь (установка автостекла)

2 200 р.

Автослесарь (установка автостекла)

Обучим всем навыкам. Автосервису требуется установщик автостекла. Антикоррозийная обработка авто. Обучим всем навыкам работы. Звоните договоримся.

Брест

1 700 р.

Слесарь-электрик по ремонту кранбалок

Требуется слесарь электрик по ремонту и обслуживанию кранбалок Все вопросы лучше обсуждать по телефону. Заработная плата договорная, ориентировочно 1700 рублей в месяц

Брестская, Пинск

Требуется шиномонтажник, СВАРЩИК.

Договорная

Требуется шиномонтажник, СВАРЩИК.

Требуется на ШИНОМОНТАЖ работник возможно обучение , СВАРЩИК по ремонту глушителей. Зарплата %.

Брест

Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва

3 500 р.

Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва

Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье! Дорого за НАШ счет Можно без опыта, всему научим! Вахта 15/20/30/45 смен. 3300 ставка График 6/1 или 7/0 на выбор (смена по 11 часов, час на обед и п...

Брест

Требуется водителя на Мини-экскаватор

Договорная

Требуется водителя на Мини-экскаватор

Требуется водителя на Мини-экскаватор JCB 8018, JCB 803, за более подробной информацией, обращайтесь по телефону указному в объявлении

Брестская, Барановичи

Требуется водителя на Экскаватор-погрузчик

Договорная

Требуется водителя на Экскаватор-погрузчик

Требуется водителя на Экскаватор-погрузчик JCB 4CX, за более подробной информацией, обращайтесь по телефону указному в объявлении

Брестская, Барановичи

Вакансии в других регионах

Кассир подработка

2 000 р.

Кассир подработка

Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...

Минск, Заводской

Вакансия в другом регионе
Автомаляр- подготовщик

Договорная

Автомаляр- подготовщик

Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный

Витебск

Вакансия в другом регионе
Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе

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