Работа в торговле в Брестской области
950 р.
Требуется продавец-консультант
Требуется продавец-консультант в магазин непродовольственных товаров. Работа в ТЦ. График работы может обговариваться. Опыт работы не требуется, но приветствуется опыт в торговле. З/п фиксированная + ...
Брестская, Ивацевичи
800 р.
Требуется продавец в мясной магазин
Требуется продавец в мясной магазин
Брестская, Барановичи
Договорная
Работа
Требуется девушка ,продавец -консультант в магазин модной молодежной одежды с опытом работы, приятной наружности,коммуникабельная,с четкой установкой работать и зарабатывать.Требования:Консультирован...
Брестская, Барановичи
1 000 р.
Требуется грузчик в магазин пиломатериалы, металлопрокат
Требуется грузчик, полная занятость без вредных привычек. Магазин .
Брестская, Барановичи
30 р.
Продавец
Требуется продавец овощей и фруктов,график 6/1,с 9 до 17, понедельник выходной
Брест
Договорная
Менеджер
Менеджер по продаже в Брестской области. Продаем крепёжные изделия: саморезы, анкеры, болты, стальные уголки и пластины, всего более 5000 наименований крепежа. Обеспечивается легковой машиной, служебн...
Брестская, Пинск
800 р.
Кассир в продовольственный магазин
Требуется кассир в продовольственный магазин (возможно обучение). З/п от 700 до 1000 бел. руб. на руки. Условия: График работы: два через два. Официальное трудоустройство; Все социальные гарантии сог...
Брестская, Барановичи
Договорная
Продавец-консультант в магазин детской одежды
Требуется продавец-консультант в магазин детской одежды. Обязанности: - консультирование покупателей по товару - расчёт покупетелей - приём, подготовка и выкладка товара - поддержание чистоты и поряд...
Брестская, Барановичи
Договорная
Продавец
Обязанности: консультирование покупателей; обслуживание покупателей; работа на кассовых суммирующих аппаратах; обеспечение чистоты и порядка на рабочем месте; выкладка товара в торговом зале; контроль...
Брестская, Ивацевичи
Договорная
Требуется продавец консультант женской одежды
Требуется продавец консультант в магазин женской одежды. Приятная внешность Трудолюбие Желание работать и зарабатывать. График работы с 11 до 19 с понедельника по четверг Оплата % от продаж
Брестская, Пинск
950 р.
Поиск продавца в продовольственный магазин
Продавец по реализации хлебобулочных изделий фирмы "Перфект", молочной продукции, колбасных изделий в магазины организации в р-н Речица, р-н Плоска. График работы два через два. Полный соц пакет.
Брест
1 000 р.
Требуется продавец-консультант
ЧАСТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. - Обязанности: Ведение отчетности по ассортименту товара; Грамотное консультирование по ассортименту, характеристикам и свойствам товара. - Требова...
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется продавец в магазин напольных покрытий
В магазин напольных покрытий требуется продавец-консультант. Обязанности: консультация клиентов о различных напольных покрытиях , демонстрация образцов, помощь в выборе , оформление и обработка заказо...
Брестская, Барановичи
800 р.
Продавец (колбасные изделия), возможно обучение
Требуется продавец (колбасные изделия) в продовольственный магазин (возможно обучение) в г.Барановичи. З/п от 800 руб. Условия: График работы: два через два Официальное трудоустройство Все социальные ...
Брестская, Барановичи
1 100 р.
Вакансия специалист для работы в интернет-магазин
Специалист для работы в интернет-магазине . Заработная плата 750 р + премия(200-400 р). Приступить к работе на следующий день после собеседования. Обязанности: формирование посылок к отправке(сбор и ...
Брест
Бесплатно
Требуется продавец в хлебобулочный магазин
Продажа изделий собственного производства. Зарплата договорная!
Брест
Бесплатно
Требуется продавец хлебобулочных изделий
Продажа хлебобулочных изделий, зарплата от 650 и выше
Брест
1 200 р.
Продавец
3 через 1 1200 р 2/1 800 р Приглашаем на работу продавца в магазин продукты питания Обязанности: соблюдение должностной инструкции Требования: наличие медосмотра наличие санминимума Условия: график с ...
Брестская, Пинск
Договорная
Повар-кассир
Требуется повар-кассир для приготовления шаурмы и другого фаст-фуда Предпочтительно женщина до 40 лет, желательно с опытом повара График 2/2 с 10 до 22 По всем вопросам по тел Надежда
Брестская, Барановичи
900 р.
Продавец продтоваров
Требуется продавец в магазин продовольственных товаров на Речице. График работы 2/2. Требования: честность, ответственность, умение общаться с покупателями, желание работать. Официальное трудоустройст...
Брест
Договорная
Специалист пункта выдачи заказов OZON, WILDBERRIES
Обязанности: -приём товара; -складская раскладка товара; -выдача товара клиентам; -приём возвратов от клиентов; -подготовка и передача возвратов курьеру; -работа в партнёрской программе; -поддержание ...
Брест
4 000 р.
Внешний торговый представитель
Приглашаем на работу Внешнего торгового представителя Условия: - оклад 2000р на испытательном сроке, после добавляются % - график работы 10:00-18:00 - возможны командировки - карьерный рост - руководи...
Брест
1 000 р.
РАБОТА
Приглашаем на работу повара/помощника повара (с последующим обучением на повара) Требования: Приготовление и оформление блюд, соблюдение санитарных требований, аккуратность, работоспособность. Условия...
Брестская, Барановичи
550 р.
Приемщица заказов
Работа в торговой точке. Консультации с сфере памятников. Работа с клиентами. Заключение договоров.
Брестская, Каменец
Бесплатно
продавец-консультант
В магазин "МАЙСТАР" требуется продавец-консультант (парень). Ищем активных, целеустремленных кандидатов, которые видят себя в продажах и станут частью нашей дружной команды. Что мы хотим увидеть от Ва...
Брестская, Барановичи
Договорная
Продавец на алексеевский
Нужен продавец в роллет на алексеевский рынок(игрушки) Все подробности по телефону
Брестская, Барановичи
599.99 р.
Требуется продавец сыров и молочной продукции.
Требуется продавец молочной продукции на крытый колхозный рынок. График неделя на работе неделя дома Заработная плата % от выручки. По всем вопросам звоните
Брест
Бесплатно
Водитель кат В
Работа на фруктово-овощном складе З/п 1400-1600 на руки График 5/2 суббота и воскресенье выходной Развоз товара по Брестской и гродненской области Все вопросы и подробности по телефону
Брест
800 р.
Срочно требуется продавец
В мясной магазин срочно требуется продавец! Опыт работы с мясом приветствуется! Официальное трудоустройство.
Брестская, Барановичи
700 р.
Вакансия
Требуется продавец консультант в магазин мобильных аксессуаров в самом центре города. Фиксированная 700р+ процент от продаже заработная плата каждый месяц. График работы 2/2 ждем энергичных людей с же...
Брест
Договорная
Продавец
В продуктовый магазин, требуется продавец. Опыт работы приветствуется. Обязанности: Реализация хлебобулочных и кондитерских изделий, молочной, колбасной, рыбной, алкогольной, табачной продукции. Требо...
Брест
600 р.
Требуется продавец в кафе
Продавец в кафе. Подробности по телефону.
Брестская, Барановичи
600 р.
Продавец-консультант (подарки и шары)
Магазину «ПОДАРИ» требуется на работу продавец-консультант Работа в ТЦ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" График 2/2 Время работы с 10:00-20:00 Требования: Аккуратность, активность, позитивная жизненная позиция, улыбчивос...
Брестская, Барановичи
3 000 р.
Менеджер по работе с клиентами
Требуется менеджер по работе с клиентами, привлечению клиентов. Работа в автомобильном центре.Опыт в сфере работы с людьми, работы менеджером, консультантом и т.д. от 1 года. Требования: Девушка, до ...
Брест
1 700 р.
Требуется Продавец-консультант в гипермаркет ОМА
Требуется Продавец-консультант лакокрасочных материалов в компанию ОМА в г. Бресте. Обязанности: • Обеспечение уровня продаж розничной торговой точки • Оформление выкладки продукции • Оформление докум...
Брест
Договорная
Продавец-агроном г.Брест
Требуется продавец с агрономическими знаниями -работа в магазине "Агролавка" кассиром-консультантом (группа товаров: удобрения, сзр, семена, грунты, спанбонды, капельный полив, стимуляторы роста, теп...
Брест
Договорная
Продавец-консультант
Ищем энергичного продавца-консультанта в вейп шоп. Обязанности: Высокий уровень обслуживания, знания товарной линейки и особенностей каждого наименования. Приемка и выкладка товара. Требования: Желани...
Брестская, Барановичи
700 р.
Требуется экономист магазина
Требуется экономист в магазин учреждения на 0,75 ставки. Необходимо высшее образование. Не имеющие судимости. Отсутствие фактов увольнения по отрицательным мотивам с прошлых мест работы. По всем вопр...
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Менеджер по продажам промышленного оборудования
Требуется легкообучаемый, стрессоустойчивый, коммуникабельный, сообразительный человек на вакансию Менеджер по продажам Б/У оборудования (промышленное, строительное, запчасти и тд). Основные должностн...
Брест
Договорная
Требуется курье на своём авто
Требуется курьер на своём авто для доставки еды по гораду Барановичи. Звоните! Смс не читаю
Брестская, Барановичи
800 р.
Кладовщик-комплектовщик
Что Вам нужно будет делать: Комплектовать поступающие заказы. Осуществлять предпродажную подготовку товаров и упаковку. Передавать товар на доставку курьеру. Принимать товар с разгрузкой на склад и ра...
Брестская, Кобрин
800 р.
Продавец-консультант (рыболовных товаров)
График 2/2 Все вопросы по телефону или в директ
Брест
Договорная
Требуется грузчик
В магазин строительных материалов на постоянную работу требуется грузчик.Официальное трудоустройство.
Брестская, Барановичи
Вакансии в других регионах
Договорная
Работа продавец
На Ул.Саяпина, 6, требуется продавец-консультант.Место работы островок.Продажа игрушек Требования: -молодая девушка -общительная -без вредных привычек, -ответственность, - порядочность, - вежлив...
Гродно
1 000 р.
Продавец консультант
Требуется: Продавец консультант в магазин косметики и бытовой химии. Г/р сменный по 11 часов Смена 60 рублей Расчёт каждые 10 дней Оформление по договору подряда
Минск, Центральный
1 950 р.
Кассир (продукты): работа/подработка/вахта
Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберем магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! ...
Минск, Центральный
1 500 р.
Грузчик (продукты): работа/подработка
Требуются Грузчики для работы в продовольственном магазине. С медкомиссией!!! График индивидуальный или Вахта от 15 смен. Смена 55 рублей за 11 часов.
Минск, Центральный
1 500 р.
Продавец подработка.
Приглашаем ПРОДАВЦОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберём магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Для иногород...
Минск, Центральный
2 100 р.
Повар подработка
Приглашаем ПОВАРОВ (на фудкорт) для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственном магазине в Минске Для иногородних предоставляем бесплатное проживание в общежитии! График работы сменны...
Минск, Центральный
1 500 р.
Продавец подработка.
Требуются Продавцы на выкладку товара в продовольственные магазины г.Минска с медкомиссией!!! График индивидуальный или вахта от 15 смен. Смена 55 руб за 11 час.
Минск, Центральный
1 950 р.
Кассир подработка
Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберем магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Д...
Минск, Советский