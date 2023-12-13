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Работа в торговле в Брестской области

Требуется продавец-консультант

950 р.

Требуется продавец-консультант

Требуется продавец-консультант в магазин непродовольственных товаров. Работа в ТЦ. График работы может обговариваться. Опыт работы не требуется, но приветствуется опыт в торговле. З/п фиксированная + ...

Брестская, Ивацевичи

800 р.

Требуется продавец в мясной магазин

Требуется продавец в мясной магазин

Брестская, Барановичи

Договорная

Работа

Требуется девушка ,продавец -консультант в магазин модной молодежной одежды с опытом работы, приятной наружности,коммуникабельная,с четкой установкой работать и зарабатывать.Требования:Консультирован...

Брестская, Барановичи

1 000 р.

Требуется грузчик в магазин пиломатериалы, металлопрокат

Требуется грузчик, полная занятость без вредных привычек. Магазин .

Брестская, Барановичи

30 р.

Продавец

Требуется продавец овощей и фруктов,график 6/1,с 9 до 17, понедельник выходной

Брест

Менеджер

Договорная

Менеджер

Менеджер по продаже в Брестской области. Продаем крепёжные изделия: саморезы, анкеры, болты, стальные уголки и пластины, всего более 5000 наименований крепежа. Обеспечивается легковой машиной, служебн...

Брестская, Пинск

Кассир в продовольственный магазин

800 р.

Кассир в продовольственный магазин

Требуется кассир в продовольственный магазин (возможно обучение). З/п от 700 до 1000 бел. руб. на руки. Условия: График работы: два через два. Официальное трудоустройство; Все социальные гарантии сог...

Брестская, Барановичи

Продавец-консультант в магазин детской одежды

Договорная

Продавец-консультант в магазин детской одежды

Требуется продавец-консультант в магазин детской одежды. Обязанности: - консультирование покупателей по товару - расчёт покупетелей - приём, подготовка и выкладка товара - поддержание чистоты и поряд...

Брестская, Барановичи

Договорная

Продавец

Обязанности: консультирование покупателей; обслуживание покупателей; работа на кассовых суммирующих аппаратах; обеспечение чистоты и порядка на рабочем месте; выкладка товара в торговом зале; контроль...

Брестская, Ивацевичи

Требуется продавец консультант женской одежды

Договорная

Требуется продавец консультант женской одежды

Требуется продавец консультант в магазин женской одежды. Приятная внешность Трудолюбие Желание работать и зарабатывать. График работы с 11 до 19 с понедельника по четверг Оплата % от продаж

Брестская, Пинск

950 р.

Поиск продавца в продовольственный магазин

Продавец по реализации хлебобулочных изделий фирмы "Перфект", молочной продукции, колбасных изделий в магазины организации в р-н Речица, р-н Плоска. График работы два через два. Полный соц пакет.

Брест

1 000 р.

Требуется продавец-консультант

ЧАСТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. - Обязанности: Ведение отчетности по ассортименту товара; Грамотное консультирование по ассортименту, характеристикам и свойствам товара. - Требова...

Брестская, Барановичи

Договорная

Требуется продавец в магазин напольных покрытий

В магазин напольных покрытий требуется продавец-консультант. Обязанности: консультация клиентов о различных напольных покрытиях , демонстрация образцов, помощь в выборе , оформление и обработка заказо...

Брестская, Барановичи

Продавец (колбасные изделия), возможно обучение

800 р.

Продавец (колбасные изделия), возможно обучение

Требуется продавец (колбасные изделия) в продовольственный магазин (возможно обучение) в г.Барановичи. З/п от 800 руб. Условия: График работы: два через два Официальное трудоустройство Все социальные ...

Брестская, Барановичи

1 100 р.

Вакансия специалист для работы в интернет-магазин

Специалист для работы в интернет-магазине . Заработная плата 750 р + премия(200-400 р). Приступить к работе на следующий день после собеседования. Обязанности: формирование посылок к отправке(сбор и ...

Брест

Бесплатно

Требуется продавец в хлебобулочный магазин

Продажа изделий собственного производства. Зарплата договорная!

Брест

Бесплатно

Требуется продавец хлебобулочных изделий

Продажа хлебобулочных изделий, зарплата от 650 и выше

Брест

Продавец

1 200 р.

Продавец

3 через 1 1200 р 2/1 800 р Приглашаем на работу продавца в магазин продукты питания Обязанности: соблюдение должностной инструкции Требования: наличие медосмотра наличие санминимума Условия: график с ...

Брестская, Пинск

Повар-кассир

Договорная

Повар-кассир

Требуется повар-кассир для приготовления шаурмы и другого фаст-фуда Предпочтительно женщина до 40 лет, желательно с опытом повара График 2/2 с 10 до 22 По всем вопросам по тел Надежда

Брестская, Барановичи

900 р.

Продавец продтоваров

Требуется продавец в магазин продовольственных товаров на Речице. График работы 2/2. Требования: честность, ответственность, умение общаться с покупателями, желание работать. Официальное трудоустройст...

Брест

Договорная

Специалист пункта выдачи заказов OZON, WILDBERRIES

Обязанности: -приём товара; -складская раскладка товара; -выдача товара клиентам; -приём возвратов от клиентов; -подготовка и передача возвратов курьеру; -работа в партнёрской программе; -поддержание ...

Брест

Внешний торговый представитель

4 000 р.

Внешний торговый представитель

Приглашаем на работу Внешнего торгового представителя Условия: - оклад 2000р на испытательном сроке, после добавляются % - график работы 10:00-18:00 - возможны командировки - карьерный рост - руководи...

Брест

Вакансия в другом регионе

1 000 р.

РАБОТА

Приглашаем на работу повара/помощника повара (с последующим обучением на повара) Требования: Приготовление и оформление блюд, соблюдение санитарных требований, аккуратность, работоспособность. Условия...

Брестская, Барановичи

550 р.

Приемщица заказов

Работа в торговой точке. Консультации с сфере памятников. Работа с клиентами. Заключение договоров.

Брестская, Каменец

продавец-консультант

Бесплатно

продавец-консультант

В магазин "МАЙСТАР" требуется продавец-консультант (парень). Ищем активных, целеустремленных кандидатов, которые видят себя в продажах и станут частью нашей дружной команды. Что мы хотим увидеть от Ва...

Брестская, Барановичи

Договорная

Продавец на алексеевский

Нужен продавец в роллет на алексеевский рынок(игрушки) Все подробности по телефону

Брестская, Барановичи

Требуется продавец сыров и молочной продукции.

599.99 р.

Требуется продавец сыров и молочной продукции.

Требуется продавец молочной продукции на крытый колхозный рынок. График неделя на работе неделя дома Заработная плата % от выручки. По всем вопросам звоните

Брест

Бесплатно

Водитель кат В

Работа на фруктово-овощном складе З/п 1400-1600 на руки График 5/2 суббота и воскресенье выходной Развоз товара по Брестской и гродненской области Все вопросы и подробности по телефону

Брест

800 р.

Срочно требуется продавец

В мясной магазин срочно требуется продавец! Опыт работы с мясом приветствуется! Официальное трудоустройство.

Брестская, Барановичи

Вакансия

700 р.

Вакансия

Требуется продавец консультант в магазин мобильных аксессуаров в самом центре города. Фиксированная 700р+ процент от продаже заработная плата каждый месяц. График работы 2/2 ждем энергичных людей с же...

Брест

Договорная

Продавец

В продуктовый магазин, требуется продавец. Опыт работы приветствуется. Обязанности: Реализация хлебобулочных и кондитерских изделий, молочной, колбасной, рыбной, алкогольной, табачной продукции. Требо...

Брест

Требуется продавец в кафе

600 р.

Требуется продавец в кафе

Продавец в кафе. Подробности по телефону.

Брестская, Барановичи

600 р.

Продавец-консультант (подарки и шары)

Магазину «ПОДАРИ» требуется на работу продавец-консультант Работа в ТЦ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" График 2/2 Время работы с 10:00-20:00 Требования: Аккуратность, активность, позитивная жизненная позиция, улыбчивос...

Брестская, Барановичи

Менеджер по работе с клиентами

3 000 р.

Менеджер по работе с клиентами

Требуется менеджер по работе с клиентами, привлечению клиентов. Работа в автомобильном центре.Опыт в сфере работы с людьми, работы менеджером, консультантом и т.д. от 1 года. Требования: Девушка, до ...

Брест

Требуется Продавец-консультант в гипермаркет ОМА

1 700 р.

Требуется Продавец-консультант в гипермаркет ОМА

Требуется Продавец-консультант лакокрасочных материалов в компанию ОМА в г. Бресте. Обязанности: • Обеспечение уровня продаж розничной торговой точки • Оформление выкладки продукции • Оформление докум...

Брест

Договорная

Продавец-агроном г.Брест

Требуется продавец с агрономическими знаниями -работа в магазине "Агролавка" кассиром-консультантом (группа товаров: удобрения, сзр, семена, грунты, спанбонды, капельный полив, стимуляторы роста, теп...

Брест

Вакансия в другом регионе
Продавец-консультант

Договорная

Продавец-консультант

Ищем энергичного продавца-консультанта в вейп шоп. Обязанности: Высокий уровень обслуживания, знания товарной линейки и особенностей каждого наименования. Приемка и выкладка товара. Требования: Желани...

Брестская, Барановичи

Требуется экономист магазина

700 р.

Требуется экономист магазина

Требуется экономист в магазин учреждения на 0,75 ставки. Необходимо высшее образование. Не имеющие судимости. Отсутствие фактов увольнения по отрицательным мотивам с прошлых мест работы. По всем вопр...

Брестская, Барановичи

1 500 р.

Менеджер по продажам промышленного оборудования

Требуется легкообучаемый, стрессоустойчивый, коммуникабельный, сообразительный человек на вакансию Менеджер по продажам Б/У оборудования (промышленное, строительное, запчасти и тд). Основные должностн...

Брест

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется курье на своём авто

Требуется курьер на своём авто для доставки еды по гораду Барановичи. Звоните! Смс не читаю

Брестская, Барановичи

Кладовщик-комплектовщик

800 р.

Кладовщик-комплектовщик

Что Вам нужно будет делать: Комплектовать поступающие заказы. Осуществлять предпродажную подготовку товаров и упаковку. Передавать товар на доставку курьеру. Принимать товар с разгрузкой на склад и ра...

Брестская, Кобрин

Продавец-консультант (рыболовных товаров)

800 р.

Продавец-консультант (рыболовных товаров)

График 2/2 Все вопросы по телефону или в директ

Брест

Требуется грузчик

Договорная

Требуется грузчик

В магазин строительных материалов на постоянную работу требуется грузчик.Официальное трудоустройство.

Брестская, Барановичи

Вакансии в других регионах

Договорная

Работа продавец

На Ул.Саяпина, 6, требуется продавец-консультант.Место работы островок.Продажа игрушек Требования: -молодая девушка -общительная -без вредных привычек, -ответственность, - порядочность, - вежлив...

Гродно

Вакансия в другом регионе
Продавец консультант

1 000 р.

Продавец консультант

Требуется: Продавец консультант в магазин косметики и бытовой химии. Г/р сменный по 11 часов Смена 60 рублей Расчёт каждые 10 дней Оформление по договору подряда

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Кассир (продукты): работа/подработка/вахта

1 950 р.

Кассир (продукты): работа/подработка/вахта

Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберем магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! ...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Грузчик (продукты): работа/подработка

1 500 р.

Грузчик (продукты): работа/подработка

Требуются Грузчики для работы в продовольственном магазине. С медкомиссией!!! График индивидуальный или Вахта от 15 смен. Смена 55 рублей за 11 часов.

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Продавец подработка.

1 500 р.

Продавец подработка.

Приглашаем ПРОДАВЦОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберём магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Для иногород...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Повар подработка

2 100 р.

Повар подработка

Приглашаем ПОВАРОВ (на фудкорт) для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственном магазине в Минске Для иногородних предоставляем бесплатное проживание в общежитии! График работы сменны...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Продавец подработка.

1 500 р.

Продавец подработка.

Требуются Продавцы на выкладку товара в продовольственные магазины г.Минска с медкомиссией!!! График индивидуальный или вахта от 15 смен. Смена 55 руб за 11 час.

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Кассир подработка

1 950 р.

Кассир подработка

Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберем магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Д...

Минск, Советский

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