Работа в строительстве, ремонте в Брестской области
1 400 р.
Сварщик
В организацию про производству металлоконструкций: ворот, заборов и прочего требуется сварщик. Зарплата от 1400 руб. От нас: - официальное трудоустройство - хороший коллектив - гарантия оплаты труда О...
Брест
Договорная
Требуется автоэлектрик на СТО , вакансии
Требуется авто электрик. Высокая зп. Вакансия работа
Брестская, Пинск
Договорная
Требуются сантехники
Требуются сантехники. Все вопросы по телефону. Вакансия
Брестская, Пинск
1 700 р.
Слесарь-электрик по ремонту кранбалок
Требуется слесарь электрик по ремонту и обслуживанию кранбалок Все вопросы лучше обсуждать по телефону. Заработная плата договорная, ориентировочно 1700 рублей в месяц
Брестская, Пинск
1 300 р.
Подсобный рабочий
Деревообрабатывающее предприятие в д. Большая курница, маршрут #7, Работа с 8:10-17:10 Этапы работы: Станки производят распиловку древесины на пиломатериал, Ваша задача: сортировка материала, отдход...
Брест
Договорная
Требуется монтажник Окон ВПХ с опытом
Требуется монтажник окон, дверей ПВХ либо бригада из 2х чел. Опыт работы обязателен. Оплата труда достойная. Подробности по телефону.
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуются отделочники
Требуются мастера отделочных работ , з/п сдельная!
Брест
Договорная
Требуются разнорабочие
Требуются разнорабочие на стройку днёвка 50р. Возраст до 40 лет без вредных привычек Только звонить на сообщения не отвечаю
Брестская, Барановичи
2 000 р.
Требуется плиточник-уневерсал
Требуется плиточник-уневерсал (плитка, штукатурка, шпатлёвка, покраска)
Брестская, Барановичи
1 000 р.
Требуется резчик по металлу
Срочно требуется резчик по металлу. Заработная плата от 1000 руб.
Брестская, Барановичи
2 500 р.
Требуется в СУ-100 прораб( мастер)
СУ-100 ОАО "Стройтрест" требуется прораб (мастер).
Брестская, Пинск
1 200 р.
Слесарь по ремонту и обслуживанию газовых котлов
телефон для связи Обязанности: -Гарантийный и после гарантий ремонт, ввод в эксплуатацию, проведение ежегодного технического обслуживания газового отопительного оборудования, торговых марок BOSCH, Fe...
Брест
1 500 р.
Требуется мастер-прораб
Строительная компания Б50 требуется мастер. Ведение строительного процесса, управление коллективом работников, ведение исполнительной, учёт материалов, учёт рабочего времени.
Брест
Договорная
Требуется Электромонтажники
Требуются электро монтажники по слаботочным и силовым линиям. Требование: Опыт работы, ответственность, отсутствие вредных привычек. Оплата сдельно-премиальная.
Брест
Договорная
Монтажник натяжных потолков
Требуется монтажник натяжных потолков, желательно с опытом работы, предоставляется транспорт и инструмент. Наличие прав категории В.
Брест
1 600 р.
Требуется работник на фасад
Нужен работник в бригаду на фасады. Опыт работы желателен. Оплата подневная. Просьба звонить по телефону.
Брест
1 200 р.
Водитель на самосвал. Вакансия.
Требуется водитель (кат.С) на самосвал (МАЗ 10-тонник).
Брест
2 300 р.
Требуются отделочники
Для работы в Бресте требуются плиточники, маляры,фасадчики,штукатуры. Опыт работы не менее 3-х лет, без вредных привычек. Оплата труда сдельная 1800.00 - 2300.00 бел.руб. в месяц.
Брест
1 500 р.
Монтажник натяжных потолков
Студия натяжных потолков Панда ищет в свою команду монтажника натяжных потолков. Наличие опыта работы в строительстве либо отделочных работах приветствуется. Испытательный срок на время обучения 1 м...
Брестская, Пинск
3 760 р.
Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.
На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...
Брест
3 760 р.
Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.
На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...
Брестская, Барановичи
3 760 р.
Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.
На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...
Брестская, Пинск
Договорная
Работа
Требуется оператор на бетонный узел, опыт работы приветствуется. Ответственный, коммуникабельный. Полный социальный пакет. Высокая оплата труда
Брест
Договорная
Требуются отделочники. плиточники, штукатуры
Требуются плиточники, штукатуры. Зп сдельная. Объекты в г. Барановичи.
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Наладчик КиПа
Требуется монтажник и наладчик КиПа, 4 разряд
Брест
Договорная
Требуются укладчики тротуарной плитки , ВАКАНСИЯ
Требуются специалисты по укладке тротуарной плитки
Брестская, Пинск
Договорная
КАМЕНЩИКИ В ПОЛЬШУ 30 zl/м2
Польская компания приглашает на работу каменщиков для работы в Польше Требования: -Мужчины -Опыт работы каменщиком -Физически крепкие Заработная плата: сдельная Блоки пустаки 25см - оплата 30 zl/м2...
Брест
Бесплатно
Работа Электромонтажником
Требуются на работу электромонтажники по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям, не менее 3 разряда. выполнение СМР, электромонтажные работы, монтаж внутренних и наружных сетей по электрос...
Брест
Договорная
Фасадчики
Требуются фасадчики желательно бригада, зп сдельная высокая, работа в Бресте объемы большие леса предоставляются.
Брест
Договорная
Требуется рамщик
Требуется рамщик на ленточную пилораму. Все вопросы по номеру телефона. Переписку не отслеживаю
Брестская, Барановичи
Договорная
Монтажник строительных конструкций
В связи с расширением организации требуется монтажник строительных конструкций ( окна и двери ПВХ) Подробнее по телефону З/п от 1500
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуются строительные бригады
В Компанию ООО "БенилитПром" Требуются опытные строительные бригады от 2-х и более человек, или работники строительных специальностей на сдельные объекты (Общестрой, отделка, кровля, благоустройство)...
Брестская, Пинск
3 000 р.
Штукатуры
Требуется штукатуры, разнорабочие. Оплата труда сдельная. Объемы работ жилье предоставляется. Только звонить!
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется ЭКСКОВАТОРЩИК , ВАКАНСИЯ
Работа постоянная , зарплата высокая !!!
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется работник
Требуется работник по строительству, желательно с опытом работы кровельные работы, каркасные строения,работа с вагонкой, имитацией бруса..все вопросы по телефону..
Брест
Договорная
Требуются специалисты
Строительной организации требуются каменщики, отделочники, плотники, Плиточники. Все вопросы по телефону.
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуются монолитчики и общестрой
Организации для работы в г.Бесте и районе требуется бригада монолитчиков и общестрой. Оформление по договору подряда
Брест
Договорная
Требуются строители
Требуются рабочие на выполнение работ или на постоянное сотрудничество: кладчики, кровельщики, фундаменщики. Требования: -знание и умение качественно выполнять работы; -ответственность; -порядочность;...
Брест
Договорная
Требуются рабочие строители.
Требуются рабочие: штукатуры в бригаду на станцию, фасадчики отделочники. - знание и умение качественно выполнять работу - ответственность - порядочность - исполнительность - соблюдение рабочего режим...
Брест
Договорная
Требуются
Приглашаем на постоянную работу в г.Барановичи 1.Штукатур-маляр 2.Каменщик 3.Столяр-плотник 4.Электросварщик 5.Разнорабочие(подсобные рабочие) 6.Водитель погрузчика (наличие категории F) 7.Кровельщики...
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Требуется в СУ-100 электрогазосварщики
В СУ-100 ОАО "Стройтрест №2" требуется электрогазосварщики.
Брестская, Пинск
3 760 р.
Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.
На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...
Брестская, Барановичи
3 760 р.
Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.
На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...
Брест
Вакансии в других регионах
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
1 500 р.
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов
Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...
Минская, Жодино
4 850 р.
Ведущий инженер-сметчик
Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...
Минск, Московский
2 200 р.
Кухонный рабочий
Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...
Минск, Московский
Договорная
Столяр
Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется строители-универсалы
Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется каменщик
В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется жестянщик
Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...
Минская, Жодино