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Работа в сфере бытовых услуг в Брестской области

ТРЕБУЕТСЯ АВТОЭЛЕКТРИК , РАБОТА , ВАКАНСИЯ

Договорная

ТРЕБУЕТСЯ АВТОЭЛЕКТРИК , РАБОТА , ВАКАНСИЯ

З/П высокая !!! Сдельная !!!

Брестская, Пинск

Слесарь по обслуживанию газового оборудования

1 000 р.

Слесарь по обслуживанию газового оборудования

В организацию ООО "ЯновМонГаС" требуется слесарь по обслуживаю газовых котлов. Всему обучаем. Наличие водительских прав (категории В) обязательно. По всем вопросам звоните по телефонам указанных выше...

Брестская, Иваново

Требуется автослесарь

2 500 р.

Требуется автослесарь

Приглашаем слесаря по ремонту автомобилей, в свой дружный коллектив. Обязанности: - профессиональное и качественное выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Требования: - ис...

Брестская, Барановичи

Шиномонтаж

Договорная

Шиномонтаж

Требования к кандидату:  - без вредных привычек - ответственный Компания предлагает:  - официальное трудоустройство согласно ТК РБ - комфортные условия труда

Брестская, Барановичи

Слесарь по разборке бытовой техники в Бресте

Договорная

Слесарь по разборке бытовой техники в Бресте

На постоянную работу в Бресте требуется слесарь по разборке бытовой техники. Оплата труда-сдельная, пятидневная рабочая неделя, работа на территории работодателя. За дополнительной информацией о вакан...

Брест

Подсобный рабочий

Договорная

Подсобный рабочий

Требуется подсобный рабочий в цех по стирке ковров. Все вопросы только по номеру, указанному в объявлении.

Брестская, Пинск

Слесарь по разборке бытовой техники в Барановичах

Договорная

Слесарь по разборке бытовой техники в Барановичах

На постоянную работу в Барановичах требуется слесарь по разборке бытовой техники. Работа на территории работодателя, сдельная оплата труда, пятидневная рабочая неделя. За дополнительной информацией о...

Брестская, Барановичи

Водитель-грузчик в Бресте

1 200 р.

Водитель-грузчик в Бресте

На постоянную работу в Бресте требуется водитель-грузчик для сбора крупногабаритной бытовой техники у населения.Оплата труда-сдельная, пятидневная рабочая неделя. За дополнительной информацией о вакан...

Брест

Сотрудник на Wildbieress

Бесплатно

Сотрудник на Wildbieress

Требуется сотрудники на Вайлдберриз,возраст до 35 лет.,график 2/2 все вопр.только по телефону. ЗП от 700 р + бонусы.

Брестская, Барановичи

750 р.

Сррчно Требуется уборщица

Требуется уборщица помещений. График работы 2/2 с 07.00 до 19.00. Возможна подработка. Рассмотрим студентов. Возможна оплата в конце смены.

Брест

Помощник по хозяйству с жильем

Договорная

Помощник по хозяйству с жильем

Требуется ответственный, порядочный, физически здоровый, без вредных привычек помощник по хозяйству. Приветствуется опыт в общении с животными. Своевременная оплата труда, предоставления жилья со всем...

Брест

Договорная

Сотрудник на автомойку т+375296441123

Требуется сотрудник(парень) на автомойку график работы 2 через 2 зарплата здельна премиальная . Аванс раз в две недели, спецодежда, официальное трудоустройство.

Брестская, Барановичи

Упаковщик-сборщик / Вахта с питанием и проживанием

5 000 р.

Упаковщик-сборщик / Вахта с питанием и проживанием

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА УПАКОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в ком...

Брест

Требуется уборщица помещений

675 р.

Требуется уборщица помещений

Требуются уборщицы помещений на закрепленных участках. На данный момент есть возможность выбрать из нескольких участков в Бресте. Обязанности: - Уборка помещений, согласно закрепленного участка (ручна...

Брест

Уборщица помещений в жилой квартал г. Минска

1 200 р.

Уборщица помещений в жилой квартал г. Минска

Условия: - бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 600 BYN за 15 дней (1 вахта). Возможность зарабатывать 1200 BYN в месяц (чис...

Брестская, Кобрин

Вакансия в другом регионе
Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

1 600 р.

Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 1200 до 1600 BYN за 30 дней; - график работы вахтовым методом по 5, 10, 15, 30 дней (на...

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
Требуется дворник

750 р.

Требуется дворник

В клининговую компанию требуется дворник. Режим работы с пн. по пт. с 8 до 17. З/п 750 руб на руки По всем вопросам звонить по номеру указанному в объявлении!!!

Брест

Уборщица требуется

Договорная

Уборщица требуется

В клининговую компанию требуется уборщица помещений на постоянную основу. Район Ковалево, аэропорт. График работы с понедельника по пятницу с 8 до 16.30. З/п 700 р. на руки. По всем вопросам звонить ...

Брест

Мойщик ковров

Договорная

Мойщик ковров

В химчистку требуются мойщики ковров. Полный рабочий день, официальное оформление, достойная оплата труда. Подробнее только по указанному телефону.

Брестская, Пинск

1 000 р.

Сотрудники в клининг

На постоянную работу требуются сотрудники в клининговой сервис. Девушка /женщина 22-50лет.Требования к кандидату: трудолюбие, чистоплотность, пунктуальность, работа на результат. Все вопросы только по...

Брестская, Барановичи

Требуется шиномонтажник

Договорная

Требуется шиномонтажник

На шиномонтаж требуется сотрудник. Обязанности: легковой шиномонтаж, балансировочные работы, ремонт шин (легковых), устранение боковых порезов и проколов, нарезка протектора. Требования: опыт работы...

Брестская, Пинск

700 р.

Уборщица

Организации на постоянное место работы требуется уборщица. График работы с 9 до 17, суббота, воскресенье - выходные. Зп 700р

Брестская, Пинск

Слесарь по сборке автомобилей

Договорная

Слесарь по сборке автомобилей

На СТО кузовного ремонта требуются слесарь по сборке автомобилей. Организация гарантирует полный соц. пакет. Заработная плата - от 1400,00 рублей. Для работников без опыта работы возможно обучение.

Брестская, Барановичи

Вакансия «Дезинфектор»

800 р.

Вакансия «Дезинфектор»

Требуется коммуникабельный человек желательно с авто для проведения дезинфекций по РБ Занятость частичная Оплата труда договорная Транспортные расходы за счет организации

Брест

700 р.

Администратор

Требуется администратор хостела

Брест

Парикмахер

1 500 р.

Парикмахер

Крупная сеть салонов красоты приглашает на работу парикмахера- смежника. Мы предлагаем: - зарплату от 800 до 1800 руб на руки ; - график работы 2/2; - официальное оформление по ТК РБ; - работа в уютно...

Брест

Вакансия в другом регионе

700 р.

Горничная

График 2/2 с 9-00 до 19-00

Брест

Дворник требуется

Договорная

Дворник требуется

На 0.25 ставки (2-а часа в день) требуется дворник (без вредных привычек) Адрес: ул. Наконечникова, д. 15 Предварительно звоните по телефону

Брестская, Барановичи

260 р.

Требуется уборщица

Клининговой организации для работы в городе Ивацевичи требуется уборщица.

Брестская, Ивацевичи

1 200 р.

Работник в прачечную

Требуются работники на прачечную. Операторы прачечного оборудования (гладильщик белья)

Брест

Требуется работник на СТО

Договорная

Требуется работник на СТО

Требуется на постоянную работу сварщик рихтовщик, подготовщик покращик легковых и грузовых авто

Брест

650 р.

Требуется стропальщик

Требуется стропальщик. Официальное трудоустройство.

Брестская, Барановичи

Требуется специалист по кузовным работам

2 800 р.

Требуется специалист по кузовным работам

На СТО требуется специалист по кузовным работам. Оплата высокая. По договоренности.

Брестская, Барановичи

Вакансии в других регионах

Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

На швейное производство требуются швея с опытом работы. Пошив простой влагозащитной одежды. Предлагаем: + 10% премиальных к ЗП после прохождения испытательного срока (1 месяц) и заключения контракта!...

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
Рабочие на деревообрабатывающее предприятие
vip

3 200 р.

Рабочие на деревообрабатывающее предприятие

СРОЧНО! Предприятию требуются: - подсобные рабочие 1500р - оператор рамочного гаттерного станка 3200р - помощник рамщика 2800р - оператор многопила 1800р и 2200р Только вахта. Жилье предоставляем. Дос...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Сборщик бытовой техники

1 800 р.

Сборщик бытовой техники

Требуются: Сборщики в цех бытовой техники ( микроволновки). Набираем кандидатов на 03 января 2024 г Работа в г.Минск. Вахты от 15 до 30 смен. Смены по 8-10-12 часов подберем индивидуально. Смены от ...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Водитель мусоровоза

8 600 р.

Водитель мусоровоза

Кадровый центр Персонал Брест открывает вакансию Водитель мусоровоза Условия: - вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - предоставляется общежитие и спецодежда - официальное трудоустр...

Гродно

Вакансия в другом регионе
Хозяюшка

705 р.

Хозяюшка

Приглашаем кухонного работника в столовую. Обязанности: - сбор посуды, уборка столов в зале - мойка столовой и кухонной посуды - влажная уборка - сбор и вынос мусора Предлагаем: - оформление по ТКП РБ...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Швея

Требуется швея с опытом работы сборки изделий 3го слоя. Заработная плата договорная.

Витебск

Вакансия в другом регионе
Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

1 600 р.

Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

- бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 1200 BYN до 1600 BYN (чистыми на руки) за 30 дней; - график работы вахтовым методом: ...

Могилевская, Бобруйск

Вакансия в другом регионе
Дворник

614 р.

Дворник

Приглашаем дворника. Обязанности: -уборка территории от снега и мусора -уборка мусора на пешеходных дорожках и на асфальтированной стоянке автомобилей -прочистка водоотводных канавок -обрезать кустарн...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
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