Работа в сфере бытовых услуг в Брестской области
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ АВТОЭЛЕКТРИК , РАБОТА , ВАКАНСИЯ
З/П высокая !!! Сдельная !!!
Брестская, Пинск
1 000 р.
Слесарь по обслуживанию газового оборудования
В организацию ООО "ЯновМонГаС" требуется слесарь по обслуживаю газовых котлов. Всему обучаем. Наличие водительских прав (категории В) обязательно. По всем вопросам звоните по телефонам указанных выше...
Брестская, Иваново
2 500 р.
Требуется автослесарь
Приглашаем слесаря по ремонту автомобилей, в свой дружный коллектив. Обязанности: - профессиональное и качественное выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Требования: - ис...
Брестская, Барановичи
Договорная
Шиномонтаж
Требования к кандидату: - без вредных привычек - ответственный Компания предлагает: - официальное трудоустройство согласно ТК РБ - комфортные условия труда
Брестская, Барановичи
Договорная
Слесарь по разборке бытовой техники в Бресте
На постоянную работу в Бресте требуется слесарь по разборке бытовой техники. Оплата труда-сдельная, пятидневная рабочая неделя, работа на территории работодателя. За дополнительной информацией о вакан...
Брест
Договорная
Подсобный рабочий
Требуется подсобный рабочий в цех по стирке ковров. Все вопросы только по номеру, указанному в объявлении.
Брестская, Пинск
Договорная
Слесарь по разборке бытовой техники в Барановичах
На постоянную работу в Барановичах требуется слесарь по разборке бытовой техники. Работа на территории работодателя, сдельная оплата труда, пятидневная рабочая неделя. За дополнительной информацией о...
Брестская, Барановичи
1 200 р.
Водитель-грузчик в Бресте
На постоянную работу в Бресте требуется водитель-грузчик для сбора крупногабаритной бытовой техники у населения.Оплата труда-сдельная, пятидневная рабочая неделя. За дополнительной информацией о вакан...
Брест
Бесплатно
Сотрудник на Wildbieress
Требуется сотрудники на Вайлдберриз,возраст до 35 лет.,график 2/2 все вопр.только по телефону. ЗП от 700 р + бонусы.
Брестская, Барановичи
750 р.
Сррчно Требуется уборщица
Требуется уборщица помещений. График работы 2/2 с 07.00 до 19.00. Возможна подработка. Рассмотрим студентов. Возможна оплата в конце смены.
Брест
Договорная
Помощник по хозяйству с жильем
Требуется ответственный, порядочный, физически здоровый, без вредных привычек помощник по хозяйству. Приветствуется опыт в общении с животными. Своевременная оплата труда, предоставления жилья со всем...
Брест
Договорная
Сотрудник на автомойку т+375296441123
Требуется сотрудник(парень) на автомойку график работы 2 через 2 зарплата здельна премиальная . Аванс раз в две недели, спецодежда, официальное трудоустройство.
Брестская, Барановичи
5 000 р.
Упаковщик-сборщик / Вахта с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА УПАКОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в ком...
Брест
675 р.
Требуется уборщица помещений
Требуются уборщицы помещений на закрепленных участках. На данный момент есть возможность выбрать из нескольких участков в Бресте. Обязанности: - Уборка помещений, согласно закрепленного участка (ручна...
Брест
1 200 р.
Уборщица помещений в жилой квартал г. Минска
Условия: - бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 600 BYN за 15 дней (1 вахта). Возможность зарабатывать 1200 BYN в месяц (чис...
Брестская, Кобрин
1 600 р.
Разнорабочий в жилой квартал г. Минска
бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 1200 до 1600 BYN за 30 дней; - график работы вахтовым методом по 5, 10, 15, 30 дней (на...
Брестская, Барановичи
750 р.
Требуется дворник
В клининговую компанию требуется дворник. Режим работы с пн. по пт. с 8 до 17. З/п 750 руб на руки По всем вопросам звонить по номеру указанному в объявлении!!!
Брест
Договорная
Уборщица требуется
В клининговую компанию требуется уборщица помещений на постоянную основу. Район Ковалево, аэропорт. График работы с понедельника по пятницу с 8 до 16.30. З/п 700 р. на руки. По всем вопросам звонить ...
Брест
Договорная
Мойщик ковров
В химчистку требуются мойщики ковров. Полный рабочий день, официальное оформление, достойная оплата труда. Подробнее только по указанному телефону.
Брестская, Пинск
1 000 р.
Сотрудники в клининг
На постоянную работу требуются сотрудники в клининговой сервис. Девушка /женщина 22-50лет.Требования к кандидату: трудолюбие, чистоплотность, пунктуальность, работа на результат. Все вопросы только по...
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется шиномонтажник
На шиномонтаж требуется сотрудник. Обязанности: легковой шиномонтаж, балансировочные работы, ремонт шин (легковых), устранение боковых порезов и проколов, нарезка протектора. Требования: опыт работы...
Брестская, Пинск
700 р.
Уборщица
Организации на постоянное место работы требуется уборщица. График работы с 9 до 17, суббота, воскресенье - выходные. Зп 700р
Брестская, Пинск
Договорная
Слесарь по сборке автомобилей
На СТО кузовного ремонта требуются слесарь по сборке автомобилей. Организация гарантирует полный соц. пакет. Заработная плата - от 1400,00 рублей. Для работников без опыта работы возможно обучение.
Брестская, Барановичи
800 р.
Вакансия «Дезинфектор»
Требуется коммуникабельный человек желательно с авто для проведения дезинфекций по РБ Занятость частичная Оплата труда договорная Транспортные расходы за счет организации
Брест
700 р.
Администратор
Требуется администратор хостела
Брест
1 500 р.
Парикмахер
Крупная сеть салонов красоты приглашает на работу парикмахера- смежника. Мы предлагаем: - зарплату от 800 до 1800 руб на руки ; - график работы 2/2; - официальное оформление по ТК РБ; - работа в уютно...
Брест
700 р.
Горничная
График 2/2 с 9-00 до 19-00
Брест
Договорная
Дворник требуется
На 0.25 ставки (2-а часа в день) требуется дворник (без вредных привычек) Адрес: ул. Наконечникова, д. 15 Предварительно звоните по телефону
Брестская, Барановичи
260 р.
Требуется уборщица
Клининговой организации для работы в городе Ивацевичи требуется уборщица.
Брестская, Ивацевичи
1 200 р.
Работник в прачечную
Требуются работники на прачечную. Операторы прачечного оборудования (гладильщик белья)
Брест
Договорная
Требуется работник на СТО
Требуется на постоянную работу сварщик рихтовщик, подготовщик покращик легковых и грузовых авто
Брест
650 р.
Требуется стропальщик
Требуется стропальщик. Официальное трудоустройство.
Брестская, Барановичи
2 800 р.
Требуется специалист по кузовным работам
На СТО требуется специалист по кузовным работам. Оплата высокая. По договоренности.
Брестская, Барановичи
Вакансии в других регионах
1 500 р.
Требуется швея.
На швейное производство требуются швея с опытом работы. Пошив простой влагозащитной одежды. Предлагаем: + 10% премиальных к ЗП после прохождения испытательного срока (1 месяц) и заключения контракта!...
Минск, Фрунзенский
3 200 р.
Рабочие на деревообрабатывающее предприятие
СРОЧНО! Предприятию требуются: - подсобные рабочие 1500р - оператор рамочного гаттерного станка 3200р - помощник рамщика 2800р - оператор многопила 1800р и 2200р Только вахта. Жилье предоставляем. Дос...
Минск, Центральный
1 800 р.
Сборщик бытовой техники
Требуются: Сборщики в цех бытовой техники ( микроволновки). Набираем кандидатов на 03 января 2024 г Работа в г.Минск. Вахты от 15 до 30 смен. Смены по 8-10-12 часов подберем индивидуально. Смены от ...
Минск, Центральный
8 600 р.
Водитель мусоровоза
Кадровый центр Персонал Брест открывает вакансию Водитель мусоровоза Условия: - вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - предоставляется общежитие и спецодежда - официальное трудоустр...
Гродно
705 р.
Хозяюшка
Приглашаем кухонного работника в столовую. Обязанности: - сбор посуды, уборка столов в зале - мойка столовой и кухонной посуды - влажная уборка - сбор и вынос мусора Предлагаем: - оформление по ТКП РБ...
Минск, Московский
Договорная
Швея
Требуется швея с опытом работы сборки изделий 3го слоя. Заработная плата договорная.
Витебск
1 600 р.
Разнорабочий в жилой квартал г. Минска
- бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 1200 BYN до 1600 BYN (чистыми на руки) за 30 дней; - график работы вахтовым методом: ...
Могилевская, Бобруйск
614 р.
Дворник
Приглашаем дворника. Обязанности: -уборка территории от снега и мусора -уборка мусора на пешеходных дорожках и на асфальтированной стоянке автомобилей -прочистка водоотводных канавок -обрезать кустарн...
Минск, Московский