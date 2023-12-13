Работа в производстве, энергетике в Брестской области
Договорная
Оператор токарных станков ЧПУ
Брестская, Барановичи
1 200 р.
Работник в деревообрабатывающий цех
Брест
Договорная
Сборщик-монтажник корпусной мебели
В организацию по производству корпусной мебели требуется сборщик-монтажник мебели. График работы обсуждается.
Брест
1 200 р.
Работник в деревообрабатывающий цех
На деревообрабатывающее производство расположенное в районе «Задворцы» требуется работник. График работы: понедельник - пятница с 8:30 до 17:30. Можно без опыта работы. Обучение работы на станках.
Брест
2 500 р.
Швея
В связи расширением и открытием дополнительных смен ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу швей! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; - три выходных на неделе (ср., сбб.,...
Брест
2 500 р.
Станочник деревообрабатывающих станков
В связи расширением и открытием дополнительных смен ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу станочников деревообрабатывающих станков! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; ...
Брест
2 000 р.
Слесарь механосборочных работ / слесарь МСР
ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу слесаря МРС Условия: - график работы сменный два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (до 2500 BYN); - трудовой договор и соцпакет в полном соот...
Брест
2 300 р.
Маляр по металлу
ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу слесаря МРС Условия: - график работы сменный два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (до 2600 BYN); - трудовой договор и соцпакет в полном соот...
Брест
2 200 р.
Сварщик-аргонщик
ИП ЗАО "БЕЛС" в связи с расширением приглашает на работу слесаря МРС Условия: - график работы сменный: два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (от 2200 BYN); - трудовой договор и...
Брест
1 400 р.
Штамповщик холодной штамповки
ИП ЗАО "БЕЛС" в связи с расширением приглашает на работу штамповщика холодной штамповки Условия: - график работы сменный: два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (от 1400 BYN); -...
Брест
3 000 р.
Обивщик (сборщик) мебели
В связи расширением и открытием дополнительных смен ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу обивщиков (сборщиков) мебели! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; - три выходн...
Брест
1 500 р.
Мастер смены
ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу мастера смены Условия: - график работы сменный: два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад (от 1500 BYN); - трудовой договор и соцпакет в полном соответств...
Брест
Договорная
Требуется кладовщик СРОЧНО
Ищем Кладовщика Требуемый опыт работы: 3–6 лет Полная занятость, полный день Обязанности: ведение хозяйственного учета Требования: знание складской программы в ПК умение работать в 1С ответственность ...
Брест
2 000 р.
Каменщик
Строительная компания ООО "ПроджектСтрой" приглашает на работу каменщиков. Требования: -ответственное отношение к работе -опыт работы Условия: -официальное трудоустройство -оплата труда сдельная Подро...
Брест
Договорная
Оператор токарных станков ЧПУ
Производству требуется оператора станков с ЧПУ на стойку Siemens sinumerik. Хорошие условия труда. З/п от 2000 р на руки
Брестская, Барановичи
2 000 р.
Рамщик (подсобный рабочий) на ленточную пилораму
Обязанности: - Грамотная продольная распиловка древесины; - Точность размеров распиловки древесины. Требования: - Ответственность, порядочность, исполнительность. Условия: - Достойная и своевременная ...
Брест
1 200 р.
формировщик трикотажных изделий
Обязанности: Прием и подготовка изделий для формирования; надевание их на формы с соблюдением формировочного шва. Требования: желание работать. Условия: обучение на производстве; график работы: 5/2 (п...
Брест
Договорная
Токарь-универсал
Организации требуется токарь-универсал с опытом работы. Хорошие условия труда. Достойная заработная плата. Зп от 1500 р
Брестская, Барановичи
1 000 р.
Оператор швейного оборудования
ОАО "Брестский чулочный комбинат" приглашает на работу операторов швейного оборудования. Обязанности: подавать носки/колготы в полуавтомат; контроль качество шва; заправлять нитки в оборудование. Треб...
Брест
2 000 р.
Сборка мебели
Ищем сотрудников на должность (Сборка/Установка корпусной мебели ) С ОПЫТОМ ЗП Сдельное Официальное трудоустройство С предложениями писать в личные сообщения
Брест
1 000 р.
Срочно Требуется помощник оператора ЧПУ
На производство срочно требуется помощник оператора
Брестская, Барановичи
2 000 р.
Cтаночник деревообрабатывающих станков
Деревообрабатывающему предприятию требуются станочники на участки производства пиломатериалов и оцилиндрованного бревна. График работы 2/2 (возможен вахтовый метод 7/7). Оплата труда сдельно-премиальн...
Брестская, Барановичи
1 400 р.
Контролер качества
Обязанности: разборка; рассортировка; проверка качества товара. Требования: исполнительность; точность; ответственность за результат. Условия: работа в стабильной компании социальный пакет; корпоратив...
Брест
1 700 р.
вязальщик
Обязанности: Работа с формировочно-отделочным, однотипным швейным оборудованием: проведение его технического обслуживания; наладки и текущего ремонта (механической части); наблюдение за работой обору...
Брест
Договорная
Работники на пилораму (Рамщик)
Требуются: - станочник (ленточная пилорама), помощник рамщика, бригада рабочих; Требования к кандидатам: - опыт работы на д/о станках(возможно обучение) - ответственность - желание работать и зарабаты...
Брестская, Ивацевичи
2 000 р.
Швея
ОАО "Брестский чулочный комбинат" приглашает на работу швей. Обязанности: пошив изделий из трикотажного полотна. Требования: опыт работы; аккуратность; внимательность; знание швейного оборудования; же...
Брест
2 500 р.
Требуется рамщик
Требуется рамщик на ленточную пилораму. Заработная плата сдельная от 1800р в месяц, выплаты два раза в месяц. Производство находится в п. Октябрьском, 4 км от города, возим своим транспортом. Все воп...
Брестская, Барановичи
750 р.
Кочегар котельной
Кочегар котельной, физически нормальная нагрузка.... Требования к кандидату: ответственность и исполнительность в работе, опыт по профессии приветствуется. Должностные обязанности: Топка твердотоплив...
Брестская, Жабинка
20 р.
Требуются рамщики и помошник
Требуются рамщик и помошник на постоянную работу, 20рм3, работа постоянно, есть обьемы, оформление официальное
Брестская, Барановичи
Договорная
Швея
Предприятию требуется швея для пошива медицинских халатов и костюмов. Работа по договору подряда. Оплата труда достойная. Мы находимся по адресу: д.Городище ул. Леоненко 1А.
Брестская, Пинск
1 300 р.
рабочий
Группа компании "СТиМ" приглашает на работу водителя погрузчика/рабочего склада Обязанности: Погрузочно-разгрузочные работы Управление вилочным погрузчиком Отбор проб входящей продукции Поддержание по...
Брест
2 000 р.
Оператор промышленного оборудования
Группа компаний “СТиМ” приглашает оператора промышленного оборудования для работы на асфальтовом заводе. Обязанности: Управление асфальтосмесительной линией, Участие в наладке и ремонтах, Контроль пра...
Брест
1 500 р.
Электрик по обслуживанию и ремонту электрооборудов
ООО “Стим” приглашает на работу электрика по обслуживанию и ремонту электрооборудования. Обязанности: обслуживание распределительных устройств подстанций; поддержание в рабочем состоянии действующего ...
Брест
2 000 р.
Токарь-универсал
Группа компании "СТиМ" приглашает в производственный комплекс механического цеха на работу токаря. Обязанности: работа на токарном металлорежущем станке, изготовление деталей согласно конструкторской...
Брест
1 600 р.
Рабочий на производство(вахта Минск с проживанием)
Город:Минск Занятость:Полная занятость Производственное предприятие , специализирующееся на выпуске микроволновых печей и газовых плит приглашает рабочих на производство ( работа на конвейере) . Обяз...
Брестская, Барановичи
1 200 р.
Сборка бытовой техники ( вахта в Минске )
Компания "МИДЕА-ГОРИЗОНТ" Китайско - белорусское производственное предприятие " МИДЕА-ГОРИЗОНТ", специализирующееся на выпуске микроволновых печей и газовых плит приглашает рабочих на производство ( р...
Брестская, Ивацевичи
Договорная
Слесарь МСР
Производству требуется слесарь мср с опытом работы на металлообрабатывающем оборудовании
Брестская, Барановичи
1 200 р.
Требуется формовщик хлебобулочных изделий
Требуется формовщик в хлебобулочный цех
Брест
1 200 р.
Требуется грузчик
Кадровый центр Персонал Брест открывает вакансию Грузчика Условия: - трудоустройство согласно, ТК РБ - з/п 1000руб - 8:00-17:00, 5/2 - испытательный срок 30 дней Обязанности: - разгрузка и погрузка ма...
Брест
1 600 р.
Станочник д/о станков с ЧПУ (ученик)
Кадровый центр Персонал Брест открывает вакансию Станочник деревообрабатывающих станков с ЧПУ (ученик) Условия: - з/п 1200р-1600р - график 2/2, - стандартное оформление - обучение Требования: - желан...
Брест
Договорная
Подсобный рабочий
Работа на прессу ТБО.Полный соц.пакет.Требование -дисциплинированность
Брест
Договорная
Разнорабочий
Работа в цеху Требуется мужчина дисциплинированный , физически здоровый без специальных навыков Трудовой договор.Полный соц.пакет .
Брест
2 000 р.
Фрезеровщик
Группа компании "СТиМ" приглашает в производственный комплекс механического цеха на работу фрезеровщика. Обязанности: - работа на фрезерном металлорежущем станке, изготовление деталей согласно констру...
Брест
Договорная
Маляр-мебельных фасадов
Маляр- покраска мебельных фасадов Оплата высокая, договорная
Брест
2 000 р.
Требуется оператор лазерного станка с чпу
Требуется оператор оптоволоконного лазерного станка по металлу. Обязательно знание ПК. Если нет опыта, но есть желание-научим. Без вредных привычек!
Брестская, Барановичи
Вакансии в других регионах
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Гомель
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. Желателен опыт работы. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛ...
Гомель
2 500 р.
Тракторист-механизатор
Вахта 30/45/60 смен График 6/1 МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Заработная плата 30 числа строго на карту. ПРОЖ...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!...
Витебск