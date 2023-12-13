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Работа в производстве, энергетике в Брестской области

Оператор токарных станков ЧПУ
vip

Договорная

Оператор токарных станков ЧПУ

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
vip

1 200 р.

Работник в деревообрабатывающий цех

Брест

Договорная

Сборщик-монтажник корпусной мебели

В организацию по производству корпусной мебели требуется сборщик-монтажник мебели. График работы обсуждается.

Брест

vip

1 200 р.

Работник в деревообрабатывающий цех

На деревообрабатывающее производство расположенное в районе «Задворцы» требуется работник. График работы: понедельник - пятница с 8:30 до 17:30. Можно без опыта работы. Обучение работы на станках.

Брест

Швея

2 500 р.

Швея

В связи расширением и открытием дополнительных смен ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу швей! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; - три выходных на неделе (ср., сбб.,...

Брест

Станочник деревообрабатывающих станков

2 500 р.

Станочник деревообрабатывающих станков

В связи расширением и открытием дополнительных смен ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу станочников деревообрабатывающих станков! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; ...

Брест

Слесарь механосборочных работ / слесарь МСР

2 000 р.

Слесарь механосборочных работ / слесарь МСР

ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу слесаря МРС Условия: - график работы сменный два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (до 2500 BYN); - трудовой договор и соцпакет в полном соот...

Брест

Маляр по металлу

2 300 р.

Маляр по металлу

ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу слесаря МРС Условия: - график работы сменный два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (до 2600 BYN); - трудовой договор и соцпакет в полном соот...

Брест

Сварщик-аргонщик

2 200 р.

Сварщик-аргонщик

ИП ЗАО "БЕЛС" в связи с расширением приглашает на работу слесаря МРС Условия: - график работы сменный: два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (от 2200 BYN); - трудовой договор и...

Брест

Штамповщик холодной штамповки

1 400 р.

Штамповщик холодной штамповки

ИП ЗАО "БЕЛС" в связи с расширением приглашает на работу штамповщика холодной штамповки Условия: - график работы сменный: два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (от 1400 BYN); -...

Брест

Обивщик (сборщик) мебели

3 000 р.

Обивщик (сборщик) мебели

В связи расширением и открытием дополнительных смен ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу обивщиков (сборщиков) мебели! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; - три выходн...

Брест

Мастер смены

1 500 р.

Мастер смены

ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу мастера смены Условия: - график работы сменный: два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад (от 1500 BYN); - трудовой договор и соцпакет в полном соответств...

Брест

Требуется кладовщик СРОЧНО

Договорная

Требуется кладовщик СРОЧНО

Ищем Кладовщика Требуемый опыт работы: 3–6 лет Полная занятость, полный день Обязанности: ведение хозяйственного учета Требования: знание складской программы в ПК умение работать в 1С ответственность ...

Брест

Каменщик

2 000 р.

Каменщик

Строительная компания ООО "ПроджектСтрой" приглашает на работу каменщиков. Требования: -ответственное отношение к работе -опыт работы Условия: -официальное трудоустройство -оплата труда сдельная Подро...

Брест

Оператор токарных станков ЧПУ
vip

Договорная

Оператор токарных станков ЧПУ

Производству требуется оператора станков с ЧПУ на стойку Siemens sinumerik. Хорошие условия труда. З/п от 2000 р на руки

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
Рамщик (подсобный рабочий) на ленточную пилораму

2 000 р.

Рамщик (подсобный рабочий) на ленточную пилораму

Обязанности: - Грамотная продольная распиловка древесины; - Точность размеров распиловки древесины. Требования: - Ответственность, порядочность, исполнительность. Условия: - Достойная и своевременная ...

Брест

формировщик трикотажных изделий

1 200 р.

формировщик трикотажных изделий

Обязанности: Прием и подготовка изделий для формирования; надевание их на формы с соблюдением формировочного шва. Требования: желание работать. Условия: обучение на производстве; график работы: 5/2 (п...

Брест

Токарь-универсал

Договорная

Токарь-универсал

Организации требуется токарь-универсал с опытом работы. Хорошие условия труда. Достойная заработная плата. Зп от 1500 р

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
Оператор швейного оборудования

1 000 р.

Оператор швейного оборудования

ОАО "Брестский чулочный комбинат" приглашает на работу операторов швейного оборудования. Обязанности: подавать носки/колготы в полуавтомат; контроль качество шва; заправлять нитки в оборудование. Треб...

Брест

Сборка мебели

2 000 р.

Сборка мебели

Ищем сотрудников на должность (Сборка/Установка корпусной мебели ) С ОПЫТОМ ЗП Сдельное Официальное трудоустройство С предложениями писать в личные сообщения

Брест

Вакансия в другом регионе

1 000 р.

Срочно Требуется помощник оператора ЧПУ

На производство срочно требуется помощник оператора

Брестская, Барановичи

Cтаночник деревообрабатывающих станков

2 000 р.

Cтаночник деревообрабатывающих станков

Деревообрабатывающему предприятию требуются станочники на участки производства пиломатериалов и оцилиндрованного бревна. График работы 2/2 (возможен вахтовый метод 7/7). Оплата труда сдельно-премиальн...

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
Контролер качества

1 400 р.

Контролер качества

Обязанности: разборка; рассортировка; проверка качества товара. Требования: исполнительность; точность; ответственность за результат. Условия: работа в стабильной компании социальный пакет; корпоратив...

Брест

вязальщик

1 700 р.

вязальщик

Обязанности: ​Работа с формировочно-отделочным, однотипным швейным оборудованием: проведение его технического обслуживания; наладки и текущего ремонта (механической части); наблюдение за работой обору...

Брест

Договорная

Работники на пилораму (Рамщик)

Требуются: - станочник (ленточная пилорама), помощник рамщика, бригада рабочих; Требования к кандидатам: - опыт работы на д/о станках(возможно обучение) - ответственность - желание работать и зарабаты...

Брестская, Ивацевичи

Швея

2 000 р.

Швея

ОАО "Брестский чулочный комбинат" приглашает на работу швей. Обязанности: пошив изделий из трикотажного полотна. Требования: опыт работы; аккуратность; внимательность; знание швейного оборудования; же...

Брест

Требуется рамщик

2 500 р.

Требуется рамщик

Требуется рамщик на ленточную пилораму. Заработная плата сдельная от 1800р в месяц, выплаты два раза в месяц. Производство находится в п. Октябрьском, 4 км от города, возим своим транспортом. Все воп...

Брестская, Барановичи

750 р.

Кочегар котельной

Кочегар котельной,  физически нормальная нагрузка.... Требования к кандидату: ответственность и исполнительность в работе, опыт по профессии приветствуется. Должностные обязанности: Топка твердотоплив...

Брестская, Жабинка

Требуются рамщики и помошник

20 р.

Требуются рамщики и помошник

Требуются рамщик и помошник на постоянную работу, 20рм3, работа постоянно, есть обьемы, оформление официальное

Брестская, Барановичи

Договорная

Швея

Предприятию требуется швея для пошива медицинских халатов и костюмов. Работа по договору подряда. Оплата труда достойная. Мы находимся по адресу: д.Городище ул. Леоненко 1А.

Брестская, Пинск

рабочий

1 300 р.

рабочий

Группа компании "СТиМ" приглашает на работу водителя погрузчика/рабочего склада Обязанности: Погрузочно-разгрузочные работы Управление вилочным погрузчиком Отбор проб входящей продукции Поддержание по...

Брест

Оператор промышленного оборудования

2 000 р.

Оператор промышленного оборудования

Группа компаний “СТиМ” приглашает оператора промышленного оборудования для работы на асфальтовом заводе. Обязанности: Управление асфальтосмесительной линией, Участие в наладке и ремонтах, Контроль пра...

Брест

Электрик по обслуживанию и ремонту электрооборудов

1 500 р.

Электрик по обслуживанию и ремонту электрооборудов

ООО “Стим” приглашает на работу электрика по обслуживанию и ремонту электрооборудования. Обязанности: обслуживание распределительных устройств подстанций; поддержание в рабочем состоянии действующего ...

Брест

Токарь-универсал

2 000 р.

Токарь-универсал

Группа компании "СТиМ" приглашает в производственный комплекс механического цеха на работу токаря. Обязанности: работа на токарном металлорежущем станке, изготовление деталей согласно конструкторской...

Брест

Рабочий на производство(вахта Минск с проживанием)

1 600 р.

Рабочий на производство(вахта Минск с проживанием)

Город:Минск Занятость:Полная занятость Производственное предприятие , специализирующееся на выпуске микроволновых печей и газовых плит приглашает рабочих на производство ( работа на конвейере) . Обяз...

Брестская, Барановичи

Сборка бытовой техники ( вахта в Минске )

1 200 р.

Сборка бытовой техники ( вахта в Минске )

Компания "МИДЕА-ГОРИЗОНТ" Китайско - белорусское производственное предприятие " МИДЕА-ГОРИЗОНТ", специализирующееся на выпуске микроволновых печей и газовых плит приглашает рабочих на производство ( р...

Брестская, Ивацевичи

Слесарь МСР

Договорная

Слесарь МСР

Производству требуется слесарь мср с опытом работы на металлообрабатывающем оборудовании

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе

1 200 р.

Требуется формовщик хлебобулочных изделий

Требуется формовщик в хлебобулочный цех

Брест

Требуется грузчик

1 200 р.

Требуется грузчик

Кадровый центр Персонал Брест открывает вакансию Грузчика Условия: - трудоустройство согласно, ТК РБ - з/п 1000руб - 8:00-17:00, 5/2 - испытательный срок 30 дней Обязанности: - разгрузка и погрузка ма...

Брест

Вакансия в другом регионе
Станочник д/о станков с ЧПУ (ученик)

1 600 р.

Станочник д/о станков с ЧПУ (ученик)

Кадровый центр Персонал Брест открывает вакансию Станочник деревообрабатывающих станков с ЧПУ (ученик) Условия: - з/п 1200р-1600р - график 2/2, - стандартное оформление - обучение Требования: - желан...

Брест

Вакансия в другом регионе

Договорная

Подсобный рабочий

Работа на прессу ТБО.Полный соц.пакет.Требование -дисциплинированность

Брест

Договорная

Разнорабочий

Работа в цеху Требуется мужчина дисциплинированный , физически здоровый без специальных навыков Трудовой договор.Полный соц.пакет .

Брест

Фрезеровщик

2 000 р.

Фрезеровщик

Группа компании "СТиМ" приглашает в производственный комплекс механического цеха на работу фрезеровщика. Обязанности: - работа на фрезерном металлорежущем станке, изготовление деталей согласно констру...

Брест

Договорная

Маляр-мебельных фасадов

Маляр- покраска мебельных фасадов Оплата высокая, договорная

Брест

2 000 р.

Требуется оператор лазерного станка с чпу

Требуется оператор оптоволоконного лазерного станка по металлу. Обязательно знание ПК. Если нет опыта, но есть желание-научим. Без вредных привычек!

Брестская, Барановичи

Вакансии в других регионах

Фасовщики. Вахта

2 500 р.

Фасовщики. Вахта

ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Фасовщики. Вахта

2 500 р.

Фасовщики. Вахта

ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Сотрудники на рыбное производство. Вахта

3 000 р.

Сотрудники на рыбное производство. Вахта

Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. Желателен опыт работы. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ ...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛ...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Тракторист-механизатор

2 500 р.

Тракторист-механизатор

Вахта 30/45/60 смен График 6/1 МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Заработная плата 30 числа строго на карту. ПРОЖ...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Сотрудники на рыбное производство. Вахта

3 000 р.

Сотрудники на рыбное производство. Вахта

Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!...

Витебск

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