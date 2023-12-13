Прочая работа в Брестской области
1 200 р.
Электромонтёр
ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу электромонтёра! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; - три выходных на неделе (ср., сбб., вск.); - оплата труда от 1200 BYN; - труд...
Брест
700 р.
Уборщица служебных помещений
ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу уборщицу служебных помещений! Условия: - график: пн - пт с 8:30 до 17:00, сбб., вск. - выходной; - оплата труда от 700 BYN; - трудовой договор и соцпакет (+абонемент...
Брест
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
1 254 р.
Водитель погрузчика - комплектовщик
Обязанности: погрузочно-разгрузочные работы на погрузчике, комплектация товара на складе. Минимальный оклад - 1100 рублей "на руки".
Брестская, Барановичи
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ , ВАКАНСИЯ , РАБОТА
Постоянная оплата . Полный соц. пакет
Брестская, Пинск
1 500 р.
Швея
Швея. Ищем сотрудника без вредных привычек, ответственного с опытом работы. Предоставляем полный соц. пакет., стабильный заработок. Должностные обязанности: раскрой и пошив кроватей для сна из экокож...
Брест
1 500 р.
Каркасник
Каркасник Должностные обязанности: напил заготовок, сборка каркасов( производство кроватей для сна из эко кожи и другой мягкой мебели) Компания предлагает: полный соц.пакет, возможность стабильного за...
Брест
1 500 р.
Обойщик мебели
Обойщик мебели. Должностные обязанности: обивка мебели (производство кроватей из экокожи и ткани, производство другой мягкой мебели) Компания предлагает: полный соц. пакет, возможность стабильного зар...
Брест
1 500 р.
Электрогазосварщик
Электрогазосварщик. Требования к кандидату: Опыт работы на полуавтоматах, ответственность (предприятие занимается производством мебели и деталей мебели). Предлагаем официальную и стабильную работу в ...
Брест
3 500 р.
Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва
Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье! Дорого за НАШ счет Можно без опыта, всему научим! Вахта 15/20/30/45 смен. 3300 ставка График 6/1 или 7/0 на выбор (смена по 11 часов, час на обед и п...
Брест
Договорная
Требуется водителя на Мини-экскаватор
Требуется водителя на Мини-экскаватор JCB 8018, JCB 803, за более подробной информацией, обращайтесь по телефону указному в объявлении
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется водителя на Экскаватор-погрузчик
Требуется водителя на Экскаватор-погрузчик JCB 4CX, за более подробной информацией, обращайтесь по телефону указному в объявлении
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется Сварщик
Требуется Сварщик, за более подробной информацией, обращайтесь по телефону указному в объявлении
Брестская, Барановичи
Договорная
Специалист на ПВЗ в OZON
На постоянную работу ищем без опыта работы и без образования работников на пункты выдачи заказов в районе Ковалево, Восток, Центр. График работы 2 через 2 с 09:00 до 21:00. Кому интересно, звоните по ...
Брест
1 000 р.
Помощник по хозяйству
Помощник по хозяйству, с проживанием. Брестский район.
Брест
1 000 р.
Требуется сотрудник(ца) на автомойку
Требуется сотрудник(ца) для работы на автомойку., в центре города. График 2 через 2
Брестская, Барановичи
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад посылок СДЭК
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Брест
120 000 р.
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ Приглашаем комплектовщиков и грузчиков на склады: М-Видео, Сберлогистика, Озон, Алиэкспресс. (Московская область, г.Чехов, г.Домодедово, г.Пушкино, г.Жуковский, г. Ногинск, Од...
Брест
700 р.
Повар в продовольственный магазин
Требуется повар в продовольственный магазин. Условия: Заработная плата от 700 руб. График работы: два через два Официальное трудоустройство Все социальные гарантии согласно ТК РБ От Вас требуется: Ди...
Брестская, Барановичи
Договорная
Обвальщик мяса (свинины) в продовольственный магаз
Требуется обвальщик мяса в продовольственный магазин в г. Барановичи. Сдельная оплата труда (чистыми 17 копеек за 1 кг.) От Вас требуется: Опыт работы Ответственность и исполнительность.
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуются швеи
Небольшое швейное производство в связи с расширением приглашает на работу швей. Комфортные условия труда современное, оборудование. Заборная плата 2 раза в месяц. Режим работы с 8.30 до 17.00. Тел.
Брестская, Пинск
1 000 р.
Слесарь механосборочных работ
Наша компания RecyclePro является лидером рынка переработки электронных устройств и оборудования с содержанием драгметаллов и входит в состав холдинга 1АК-GROUP. Ищем в нашу команду Слесаря механосбор...
Брестская, Пинск
Договорная
Уборщик помещений
Организации в г. Бресте требуется уборщик помещений Обязанности: уборка служебных помещений (кабинеты) уборка площадей общего пользования (коридоры, лестничные клетки, санузлы) сезонная мойка окон, вх...
Брест
Договорная
подсобный рабочий на деревообрабатывающее предприя
Деревообрабатывающему предприятию требуются подсобные рабочие. График работы 2/2 с 8.00 до 20.00 Доставка транспортом предприятия к месту работу и обратно. Заработная плата сдельно-премиальная, достой...
Брестская, Барановичи
Договорная
вакансия
Приглашаем женщин на посадку (в декабре) и выборку (в феврале) тюльпанов в теплице. Все вопросы по телефону. На сообщения не отвечу
Брестская, Иваново
Договорная
Рабочий в цех
Рабочий в цех Вячеслав
Брест
45 р.
Стикеровка
РЕЧИЦА Необходимо делать наборы 5 стаканчиков в пакет, наклеить наклейку. Оплата сдельная, сколько сделали - столько получили 1 набор - 0,045 В день минимально делается 1000 наборов - 45р
Брест
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, ст...
Брестская, Барановичи
800 р.
Разнорабочий в кафе
Требования к кандидату: коммуникабельность, исполнительность наличие санитарной справки либо возможность ее сделать стремление к профессиональному росту Должностные обязанности: помощь в кафе: нареза...
Брест
Договорная
Требуются строители разных специальностей Вакансия
Работа в Пинске и Пинском р-не
Брестская, Пинск
900 р.
Курьер в Барановичах от 25 лет (для распространения рекламной продукции по почтовым ящикам)
ЗВОНИТЕ И ВСЕ УТОЧНЯЙТЕ!!Взрослый самостоятельный человек ,для штамповки конвертов и разноски их по почтовым ящикам с видеотчетом,
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Слесарь механосборочных работ
Слесарь механосборочных работ. Обязанности: изготовление деталей мебели из металла, сборка Требования: честность, добросовестность, коммуникабельность, нацеленность на результат Условия: полный соц. п...
Брест
1 000 р.
Столяр-станочник полная/частичная занятость
Предлагаем работу для столяра-станочника с опытом. * полная либо частичная занятость * заработная плата 1000 рублей в месяц при полной занятости либо сдельная * мастерская по адресу Лейтенанта Рябц...
Брест
700 р.
Работник в столярный цех. Опыт не требуется
Предлагаем работу в столярном цеху. Опыт работы не требуется. * тип занятости договорной * заработная плата от 700 рублей * мастерская по адресу Лейтенанта Рябцева 44Е Если Вы пунктуальный и имеете...
Брест
Договорная
Сиделка (помощник по уходу)
Для работы в г. Бресте и Брестской области срочно требуются сиделки (помощники по уходу). Вид занятости: полная, частичная (по усмотрению соискателя). Требования: опыт работы приветствуется, без опыта...
Брестская, Барановичи
Договорная
Сиделка с проживанием
Для работы в г. Бресте и Брестской области срочно требуются сиделки с проживанием. Требования: опыт работы приветствуется, без опыта работы (проводим обучение). ответственность, отсутствие вредных при...
Брестская, Дрогичин
4 500 р.
Упаковщик с бесплатным питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ====================================== РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ, ВАХТА ОТ 15 СМЕН. ОПЛАТА ЗА СМЕНУ ДО 265 РУБЛЕЙ. РАБОТА СИДЯ. БЕСПЛ...
Брест
5 500 р.
Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! От 265 Br за смену. Бесплатное проживание в комф...
Брестская, Барановичи
4 500 р.
Упаковщик-сборщик / Вахта с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА УПАКОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! От 265 Br за смену. Бесплатное проживание в комфортны...
Брест
Договорная
Сторож
Требуется сторож на предприятие на ночные смены. Зарплата после собеседования
Брест
140 000 р.
Работник склада Сберлогистика
Набираем комплектовщиков (можно без опыта) на склады СБЕР ЛОГИСТИКА в Московскую обл. Вахта 40 рабочих смен -Зарплата 140.000 (3.500 ₽/ смена) -Бесплатный обед в рабочую смену -Бесплатный организованн...
Брест
Договорная
Сварщик/специалист по кузовным работам (рихтовщик)
Обязанности: кузовной ремонт автомобилей (рихтовка, вытяжка на стапиле, замена деталей, сварочные работы и др.) Требования: опыт желателен, но не обязателен (обучим) Аккуратность, целеустремленность, ...
Брест
Бесплатно
вакансия
Срочно требуется сборщик мебели с опытом работы и без вредных привычек
Брест
Вакансии в других регионах
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Наш Сервис ищет мастера по ремонту техники. / Требования: Пунктуальность, ответственность, наличие опыта по ремонту смартфонов, ноутбуков, системных блоков. Очень хорошо если имеете опыт с ремонтом т...
Гомельская, Жлобин
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад посылок СДЭК
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Брест
140 000 р.
Работник склада Сберлогистика
Набираем комплектовщиков (можно без опыта) на склады СБЕР ЛОГИСТИКА в Московскую обл. Вахта 40 рабочих смен -Зарплата 140.000 (3.500 ₽/ смена) -Бесплатный обед в рабочую смену -Бесплатный организованн...
Минск, Октябрьский
120 000 р.
Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.
Новый склад «ОЗОН» Требуются комплектовщики на новый склады «ОЗОН» (Московская область, Бронницы). Условия: -Оплата труда 120.000 рос/ зарплата за вахту (3000 рос рублей смена, ставка фиксированная) -...
Гродно