Работа в безопасности, охране в Брестской области
650 р.
Охранник в продовольственный магазин
Приглашаем на постоянную работу охранника в продовольственный магазин (возможно обучение). Условия работы: З/п от 650 белорусских рублей на руки Графи...
Брестская, Барановичи
1 600 р.
Служба по Контракту (ВМЕСТО СРОЧНОЙ) контролер, в
Отделение пограничного контроля "Домачево" осуществляет прием на военную службу по контракту на 2 года парней и девушек в возрасте от 20 до 30 лет( в...
Брест
Договорная
Электромонтажник
Ищем сотрудника на постоянную работу. Желателен опыт работы в электрике или слаботочке. Можно студентов технических специальностей. Возраст до 30 лет....
Брест
1 500 р.
Контролер сотрудник (служба в МВД по контракту)
Предлагаем совершеннолетним гражданам Республики Беларусь на службу в МВД на должности младшего начальствующего состава в СИЗО № 7 г. Бреста (с перспе...
Брест
1 400 р.
Приглашаем НА СЛУЖБУ по контракту
Учреждение «Следственный изолятор № 6» управления Департамента исполнения наказаний МВД по Брестской области (г. Барановичи) ПРИГЛАШАЕТ на службу в...
Брестская, Барановичи
1 800 р.
Начальник отряда
Исправительное учреждение,,Исправительная колония 9,, приглашает на службу на должности среднего и старшего начальствующего состава молодых людей в во...
Могилевская, Горки
Договорная
Сторож
На постоянную работу требуется сторож-источник с опытом работы. Подробней просим уточнять по телефону указанному в объявлении.
Витебская, Орша
Договорная
Работа ГПК 5
В ГПК 5 Железнодорожного района, по адресу Гомель ул. Иногородняя 1-я 31, требуется охранник, с опытом работы, пенсионного возраста, подробная информа...
Гомель
1 700 р.
Приглашаем на службу в ОВД
Исправительное учреждение «Воспитательная колония № 2» управления Департамента исполнения наказаний МВД по Могилевской области приглашает на службу в ...
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Охранник в Торговый Центр Беларусь
Обязанности: — Контроль за порядком — Охрана объекта — Выполнение поручений администратора Требования: — Возраст до 50 лет — Отсутствие алкогольной за...
Витебск
1 550 р.
Требуется на службу контролер режимного отдела
Исправительное учреждение "Исправительная колония-поселение № 16" приглашает на службу лиц мужского пола в возрасте до 28 лет. Мы предлагаем: достойну...
Могилевская, Горки
2 000 р.
Служба по контракту (начальник отряда)
Исправительной колонии 11 требуются: начальник отряда Требования: образование - любое высшее; служба в Вооруженных Силах - не обязательна (для военноо...
Гродненская, Волковыск
1 400 р.
Служба в органах внутренних дел
Предлагает Вам рассмотреть вопрос поступления на службу в органы внутренних дел Республики Беларусь (берём только парней). Требования: Требования к ка...
Гомель
1 700 р.
Помощник дежурного
Предлагаем совершеннолетним гражданам Республики Беларусь на службу в МВД на должность младшего начальствующего состава в ИУОТ № 43 г. Могилева (с пер...
Могилев
1 500 р.
Контролер режимного отдела
Требования к кандидату: не привлекались к уголовной ответственности Должностные обязанности: осуществление надзора за спецконтигентом
Гомельская, Светлогорск
1 500 р.
Служба в ОВД/ Контролёр дежурной службы
Учреждение "Следственный изолятор 5" приглашает граждан Республики Беларусь на службу в ОВД на должности младшего начальствующего состава (с перспекти...
Могилевская, Бобруйск
1 600 р.
Контролер режимного отдела, по контракту МВД
Служба в органах внутренних дел (заключение контракта от 1 года до 5 лет). Стабильная заработная плата, плюс дополнительное премирование (7 раз в год)...
Витебск
Вакансии в других регионах
Договорная
Сторож
На постоянную работу требуется сторож-источник с опытом работы. Подробней просим уточнять по телефону указанному в объявлении.
Витебская, Орша
1 500 р.
Контролер сотрудник (служба в МВД по контракту)
Предлагаем совершеннолетним гражданам Республики Беларусь на службу в МВД на должности младшего начальствующего состава в СИЗО № 7 г. Бреста (с перспе...
Брест