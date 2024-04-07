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Работа в безопасности, охране в Брестской области

Охранник в продовольственный магазин

650 р.

Охранник в продовольственный магазин

Приглашаем на постоянную работу охранника в продовольственный магазин (возможно обучение). Условия работы: З/п от 650 белорусских рублей на руки Графи...

Брестская, Барановичи

Служба по Контракту (ВМЕСТО СРОЧНОЙ) контролер, в

1 600 р.

Служба по Контракту (ВМЕСТО СРОЧНОЙ) контролер, в

Отделение пограничного контроля "Домачево" осуществляет прием на военную службу по контракту на 2 года парней и девушек в возрасте от 20 до 30 лет( в...

Брест

Договорная

Электромонтажник

Ищем сотрудника на постоянную работу. Желателен опыт работы в электрике или слаботочке. Можно студентов технических специальностей. Возраст до 30 лет....

Брест

Контролер сотрудник (служба в МВД по контракту)

1 500 р.

Контролер сотрудник (служба в МВД по контракту)

Предлагаем совершеннолетним гражданам Республики Беларусь на службу в МВД на должности младшего начальствующего состава в СИЗО № 7 г. Бреста (с перспе...

Брест

Вакансия в другом регионе
Приглашаем НА СЛУЖБУ по контракту

1 400 р.

Приглашаем НА СЛУЖБУ по контракту

Учреждение «Следственный изолятор № 6» управления Департамента исполнения наказаний МВД по Брестской области (г. Барановичи) ПРИГЛАШАЕТ на службу в...

Брестская, Барановичи

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Требуется на службу контролер режимного отдела

1 550 р.

Требуется на службу контролер режимного отдела

Исправительное учреждение "Исправительная колония-поселение № 16" приглашает на службу лиц мужского пола в возрасте до 28 лет. Мы предлагаем: достойну...

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Исправительной колонии 11 требуются: начальник отряда Требования: образование - любое высшее; служба в Вооруженных Силах - не обязательна (для военноо...

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Служба в органах внутренних дел

Предлагает Вам рассмотреть вопрос поступления на службу в органы внутренних дел Республики Беларусь (берём только парней). Требования: Требования к ка...

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Предлагаем совершеннолетним гражданам Республики Беларусь на службу в МВД на должность младшего начальствующего состава в ИУОТ № 43 г. Могилева (с пер...

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Контролер режимного отдела

Требования к кандидату:  не привлекались к уголовной ответственности Должностные обязанности:  осуществление надзора за спецконтигентом

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Служба в ОВД/ Контролёр дежурной службы

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Служба в ОВД/ Контролёр дежурной службы

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Контролер режимного отдела, по контракту МВД

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