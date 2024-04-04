Работа бухгалтером, финансистом, юристом в Брестской области
900 р.
Требуется бухгалтер
Требуется бухгалтер в частную фирму на первичную документацию: - выписка ТТН, счетов на оплату; - работа в системе клиент-банк; - кадровое делопроизво...
Брестская, Пружаны
1 500 р.
Бухгалтер
Требования: - опыт работы в сфере грузоперевозок. - опыт работы с 1С. - предоставление юридической консультации. - коммуникабельность. Условия: - Сво...
Брест
450 р.
Вакансия ''Бухгалтер'' в единственном лице
Компания Babysmile Photography занимается профессиональной фотосъемкой в стенах родильных учреждений. Мы сохраняем самые важные и трогательные моменты...
Брест
1 300 р.
Бухгалтер
Строительная компания.Обшая система налогообложения.
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется бухгалтер
Звонить по телефону указанному в этом объявлении с 9-00 до 18-00 в будние дни! Форма собственности предприятия - ООО. Вид деятельности предприятия: ко...
Брест
1 200 р.
Требуется бухгалтер
Частному предприятию на постоянную работу требуется бухгалтер с опытом работы и хорошим знанием Word, Exel, 1С, делопроизводства
Брест
1 000 р.
Секретарь-делопроизводитель в нотариальное бюро.
Работа в нотариальном бюро:подготовка проектов документов,делопроизводство,ответ на входящие звонки,ведение документооборота, обработка документов, р...
Витебск
950 р.
бухгалтер
Обязанности: - работа в программе 1 С Бухгалтерия 8.3 -учет и списание материальных ценностей. -обработка первичной документации -учет материалов по ...
Могилевская, Горки
1 300 р.
Бухгалтер
Обязанности: Ведение бухгалтерского учёта. Требования: Высшее образование; знание программы 1С; внимательность; стрессоустойчивость, желание работать ...
Гродненская, Другие города
Договорная
Бухгалтер
Товариществу собственников требуется главный бухгалтер. Официальное трудоустройство. Полная занятость 8 часов, с понедельника по пятницу. Заработная п...
Гродно
Договорная
Бухгалтер (главный бухгалтер)
В частную организацию требуется главный бухгалтер. Сфера деятельности организации: строительно-монтажные работы, оптовые и розничные продажи. Численно...
Могилев
Договорная
Агент по операциям с недвижимостью
Агентство недвижимости "АДРЕСАТ" объявляет набор кандидатов на должность "агента по операциям с недвижимостью"в г. Гродно. Отсутствие опыта в активных...
Гродно
1 000 р.
Специалист ломбарда
Сеть ломбардов Альянс - надёжная белорусская компания в сфере выдачи займов под залог ювелирных изделий, швейцарских часов, техники и антиквариата. Бо...
Минск, Советский
1 000 р.
Бухгалтер в войсковой части
Бухгалтер в финансово-экономическое управление войсковой части 02102. Начисление денежного довольствия военнослужащим и заработной платы гражданскому ...
Минская, Борисов
Договорная
Работа
Индивидуальному предпринимателю требуется бухгалтер
Витебск
Договорная
Вакансия Бухгалтер
Условия: -Работа в стабильной компании - Своевременная выплата з.п на карту - Оформление согласно ТК РБ - Режим работы 8 часовой рабочий день, Понеде...
Витебская, Орша
1 000 р.
Требуется бухгалтер
Требуется бухгалтер , высшее образрвание. Розничный комиссионный магазин. ОСН. Штат 5 чел. Соц.пакет. Вых.-сб., вскр. Премии по результатам работы. Ра...
Минск, Заводской
Договорная
Требуется Бухгалтер
Вести учёт ОСН + НДС+ принятие и выставление накладных 0,5 ставки . график свободный Офис Аг. Мали
Гродненская, Островец
1 100 р.
Бухгалтер
Сеть ломбардов Альянс - надёжная белорусская компания в сфере выдачи займов под залог ювелирных изделий, швейцарских часов, техники и антиквариата. Ра...
Гродно
Договорная
Требуется бухгалтер
Требуется бухгалтер. Первичная документация: Учет ГСМ; материалы; сверка расчетов с покупателями и поставщиками; выставление счетов; делопроизводство....
Минская, Борисов
850 р.
Требуется Секретарь
ОДО "Стрелец и Друзья" требуется секретарь. Работа в офисе 5/2, с 8 до 17. ЗП от 850р, согласовывается на собеседовании.
Могилев
Договорная
Требуется Юрист
В ООО "ТопазДрев", ОДО "Стрелец и Друзья" требуется юрист. Работа в офисе 5/2, с 8 до 17. ЗП от 850, согласовывается на собеседовании.
Могилев
3 000 р.
Главный бухгалтер
Компании по производству мебели требуется главный бухгалтер
Могилевская, Горки
1 500 р.
Требуется главный бухгалтер
На предприятие требуется главныйбухгалтер, д.Козенки. Основной вид деятельности производство и оптовые продажи, розничные магазины. Опыт работы обяза...
Гомельская, Мозырь
1 600 р.
Заместитель Главного Бухгалтера
Активное участие в процессе автоматизации бухгалтерского учета на программе 1С:Бухгалтерия для Беларуси 8.3 - Учет взаиморасчетов с филиалами. - Оформ...
Гомель
626 р.
Бухгалтер
Наша компания «УчетАнализАудит» – один из лидеров на современном рынке бухгалтерских услуг с 15-ти летним опытом и надежной репутацией. В связи с рас...
Гомель
1 400 р.
Бухгалтер на первичную документацию
Бухгалтер на первичную документацию. Выписка ТТН, выставление счетов-фактур, акты сверок. Организация занимается производством мебели.
Минск, Первомайский
1 150 р.
Бухгалтер по заработной плате
Обязанности: Участок заработной платы (штат 80 человек) Участок материалы Требования: Опыт работы от 2 лет Условия: Работа на территории работодателя ...
Гродно
1 000 р.
Бухгалтер по заработной плате
Требования: Уверенный пользователь ПК, 1С 7 Знание бухгалтерского учета Среднее специальное/ высшее образование
Гродно
Договорная
Агент по операциям с недвижимостью
Агентство недвижимости "АДРЕСАТ" объявляет набор кандидатов на должность "агент по операциям с недвижимостью". Отсутствие опыта в активных продажах не...
Витебск
1 500 р.
Главный бухгалтер
Наша компания «УчетАнализАудит» – один из лидеров на современном рынке бухгалтерских услуг с 15-ти летним опытом и надежной репутацией. В связи с рас...
Гомель
1 500 р.
Бухгалтер
Требуется главный бухгалтер на постоянное место работы На организацию Упрощенка без ндс Производство Аренда помещений Штат сотрудников 15 человек Все ...
Могилев
1 200 р.
Бухгалтер
Организация ищет бухгалтера на первичную документацию (опыт работы, знание 1с обязательно). График работы с 9.00 до 17.30, СБ,ВС - выходной. Мы предла...
Гродно
Договорная
Бухгалтер
Обязанности: - учет заработной платы - расчет с подотчетными лицами - кадровое делопроизводство Требования: - знание 1С бухгалтерии 8.3 - знание офисн...
Гомельская, Калинковичи
815 р.
Бухгалтер с функцией менеджера
Если Вы бухгалтер, но Вам хочется большего разнообразия в работе, и Вам нравится не только считать цифры и выписывать ттн, но и общаться с людьми, пре...
Витебск
1 000 р.
Бухгалтер
Организации требуется бухгалтер, ведение первичной документации, составление товарных отчетов, расчет сумм аренды согласно договоров аренды, Формирова...
Гомельская, Речица
1 200 р.
Бухгалтер
Требуется бухгалтер с опытом работы на участки клиент-банк, учет кассовых операций, аренда (коммунальные расходы).
Витебск
Договорная
Бухгалтер / Главный бухгалтер
Обязанности: - ведение бухгалтерского и налогового учета; - оформление хозяйственных операций; - ведение кассовых операций, контроль за кассовой дисци...
Гомель
1 500 р.
Вакансии
В организацию ООО "Домашние мелочи" требуется бухгалтер по ведению первичных документов и выписке ТТН. Официальное трудоустройство с первого рабочего ...
Минск, Советский
1 500 р.
Бухгалтер -экономист
Основные обязанности. 1. Ценообразование выпускаемой продукции (экономическое обоснование цен, составление калькуляций, знание нормативных и правовых...
Минская, Руденск
1 800 р.
вакансия
Обязанности: работа с первичной документацией. участок : банк, учет расчетов с покупателями-заказчиками, тмц Требования: Бухгалтер с профильным оконче...
Минск, Советский
900 р.
Помощник бухгалтера Речица
Внимание возможна удаленная работа из дома с гибким графиком Требования: • Требуется специалист без опыта работы, окончивший учебу в 2021-2023; • ...
Гомельская, Речица
Договорная
Работа
требуется главный бухгалтер для выписки актов выполненых работ, ведения бух.учета и выполнеия иной работы на офисе. График с 08.30 до 14.00.
Гродно
Вакансии в других регионах
1 000 р.
Специалист ломбарда
Сеть ломбардов Альянс - надёжная белорусская компания в сфере выдачи займов под залог ювелирных изделий, швейцарских часов, техники и антиквариата. Бо...
Минск, Советский
1 100 р.
Бухгалтер
Сеть ломбардов Альянс - надёжная белорусская компания в сфере выдачи займов под залог ювелирных изделий, швейцарских часов, техники и антиквариата. Ра...
Гродно
3 000 р.
Главный бухгалтер
Компании по производству мебели требуется главный бухгалтер
Могилевская, Горки