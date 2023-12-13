Работа в авто, транспорте и логистике в Брестской области
4 500 р.
Водитель категории С
Брестская, Барановичи
4 000 р.
Водитель - курьер
Брест
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Брест
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Брестская, Барановичи
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Брестская, Пинск
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ''С'' КАТЕГОРИИ
Требуется водитель категории "С", развоз алкогольной продукции по торговым точкам. З/П сдельная от 1500 бел руб на руки. суббота/воскресенье выходной.
Брестская, Барановичи
Договорная
Водитель категории Д
Требуется водитель категории Д на регулярные рейсы по маршруту Пинск-Минск.
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется слесарь по ремонту автомобилей .Работа ,
Требуется слесарь по ремонту автомобилей (автомеханик). Высокая заработная плата. Работа , вакансия .
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется моторист на СТО , работа , вакансии
На СТО требуется моторист. Зарплата высокая , хорошие условия работы .
Брестская, Пинск
Договорная
Преподаватель курсов Таможенное оформление
В образовательный центр, в виде подработки, требуется действующий специалист - практик для обучения по курсам "Таможенное оформление". Обучение индивидуальное, вживую. Дни и время заранее согласовываю...
Брест
2 200 р.
Автослесарь (установка автостекла)
Обучим всем навыкам. Автосервису требуется установщик автостекла. Антикоррозийная обработка авто. Обучим всем навыкам работы. Звоните договоримся.
Брест
Договорная
Требуется шиномонтажник, СВАРЩИК.
Требуется на ШИНОМОНТАЖ работник возможно обучение , СВАРЩИК по ремонту глушителей. Зарплата %.
Брест
1 500 р.
Требуется
Требуется мастер по ремонту грузовых автомобилей. Собственный бокс. Зарплата от 1500 руб. Хороший дружелюбный коллектив.
Брестская, Барановичи
3 000 р.
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')
Деревообрабатывающему предприятию г. Барановичи требуется Водитель лесовоза (категория "СЕ"). Обязанности: - Перевозка лесоматериалов; - Погрузочно-разгрузочные работы гидроманипулятором; - Контроль ...
Брестская, Барановичи
Договорная
На сто требуется автослесарь.
На сто требуется автослесарь.Ученик автослесаря.
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется водитель автомобиля такси Барановичи
Требуется Влдитель Такси (29) 8855033
Брестская, Барановичи
Бесплатно
Taxi
Подключаем водителей к Яндекс такси ,со своим авто!.
Брестская, Барановичи
4 500 р.
Водитель категории С
Если телефон недоступен, прошу писать или звонить, , - Заработная плата: кат. С - 100-150 тыс. рос. руб. База г. Барановичи - Направления грузоперевозок: Центральная Россия (автопарк: 10 тонники не с...
Брестская, Барановичи
1 000 р.
Водитель Яндекс
Для работы в Яндекс такси требуется водитель на автомобиле компании. Оф. трудоустройство и зарплата. Приглашаем водителей и со своими автомобилями. Резюме на почту
Брестская, Пинск
2 500 р.
Машинист автовышки
Машинист автовышки, пмс328,АГП 20
Брест
1 000 р.
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ B
Водитель категории B . Зарплата сдельно-премиальная . Пионерская р.н. Коврового .Пока опубликовано актуально . ЗВОНИТЕ , Сообщения читаю , пишите номер Вам наберут или звоните
Брест
1 700 р.
Требуется водитель
Требуется водитель категории СЕ. Перевозка продуктов по РБ на рефрижераторе (склад - склад). Сан мин приветствуется. Оплата сдельная от 1700 бел/р. Опыт вождения от 1 года.
Брестская, Барановичи
2 000 р.
Водитель кат. ''C''
Требуется водитель кат.С, для работы по РБ, опыт обязателен !!! Звоните, не писать!!!
Брестская, Пинск
1 800 р.
Водитель-экспедитор кат В,С
Водитель грузового автомобиля с обязательным наличаем категорий В,С. Работа с вязана с загрузкой, развозом и выгрузкой продуктов питания по магазинам Брестской области и Минска. На сообщения не отвеча...
Брест
Договорная
Водитель кат.С
Перевозка грузов по территории РБ и РФ. Требования: наличие прав кат. С, карточки водителя - международника, внимательность аккуратность, готовность к командировкам, умение работать с документами.
Брестская, Барановичи
2 300 р.
Водитель международник СЕ категория
Полный соц.пакет, отпуск Полуприцеп тент борт-штора Голова DAF XF, на шайбе Маршруты РБ - РФ, также от ТЛЦ. Обязанности: Соблюдение ПДД, РТО Крепление грузов Перевозка грузов Сопроводительные документ...
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется сотрудник на автомойку
Требуется сотрудник на автомойку! Преимущественно с опытом работы в данной сфере! Ответственность,пунктуальность,добросовестное выполнение обязанностей - гарантирует хорошую оплату и отличные услови...
Брестская, Пинск
1 700 р.
Работа водитель на своем авто
Приглашаем водителей к сотрудничеству с Сервисом. Водитель (категория В) Хочешь получать доход, выполняя заказы на автомобиле? Получи доступ к заказам сразу же после регистрации -Удобное приложение Дл...
Брест
1 500 р.
Водитель работа на своем авто
Приглашаем водителей к сотрудничеству с Сервисом. Водитель (категория В) Хочешь получать доход, выполняя заказы на автомобиле? Получи доступ к заказам сразу же после регистрации -Удобное приложение Дл...
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Требуется Веломеханник
Мы являемся ведущей мастерской по ремонту и обслуживанию велосипедов и персонального электротранспорта в г. Бресте. Так же мы реализуем запасные части, аксессуары и сами велосипеды. Требуется специали...
Брест
Договорная
Требуется водитель телескопического погрузчик
Требуется водитель для работы на телескопическом погрузчике manitou с опытом работы и знанием техники.
Брест
Договорная
Требуется водитель
Водитель категории В,С,для развоза мясной разделки на письма не отвечаю
Брестская, Барановичи
2 000 р.
Автослесарь
• Требования: • Базовое знание малярного дела • Базовое знание слесарного дела • предпочтительно с опытом работы • Условия: • ремонт автомобилей Mercedes • Работа на территории работодателя • в...
Брестская, Пинск
1 800 р.
Водитель категории С Е
Ищем водителя категории СЕ для работы на автомобиле МАЗ. Работа по РБ. Возим молочную продукцию на рефе. Рассматриваем варианты только Без судимостей и не студенты (заочников тоже просьба не беспокоит...
Брест
2 000 р.
Водитель маршрутного такси
Требуется водитель категории Д на маршрутное такси в городе Бресте номером 12. Возможна стажировка с последующим трудоустройством.
Брест
Договорная
Требуется автослесарь
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (Замена ремней ГРМ, замена масла и др.технических жидкостей, ремонт подвески и т.п.)
Брест
Договорная
Требуется водитель
Требуется водитель-международник. Авто на РФ номерах. П/п тент штора. Маршрут ТЛЦ-РФ-РФ-РБ. Оплата от колеса, 11 рос руб за км.
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуеться водитель международник кат С,Е
Требуеться водитель международник кат С,Е
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется автослесарь
На постоянную работу требуются автослесари Заработная плата сдельная
Брест
2 350 р.
Слесарь ремонтник
Требуется слесарь ремонтник (возможно ученик ) БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК , опыт работы ПРИВЕТСТВУЕТСЯ , зарплата сдельная (в районе ) 2500 . Премии , бонусы . БРЕСТ ул. Рябцева . сообщения читаю ...
Брест
Договорная
Требуется водитель международник СЕ
Требуется порядочный, ответственный водитель международник кат. СЕ.
Брест
Договорная
Требуется водитель
Приглашаем на работу водителей. У нас в автопарке только автомобили повышенной комфортности VW Polo 2021 года на метане. Минимальный водительский стаж не менее 2 лет. Работа по приложению Яндекс по гр...
Брест
2 000 р.
Водитель, работа на своем авто грузоперевозки
Требования: Водительское удостоверения категории В и/или C; Личный автомобиль; Стаж вождения грузовых автомобилей развозного типа; Соблюдение законодательства Республики Беларусь; Знание города; Обяза...
Брестская, Барановичи
2 000 р.
Водитель, работа на своем авто грузоперевозки
Требования: Водительское удостоверения категории В и/или C; Личный автомобиль; Стаж вождения грузовых автомобилей развозного типа; Соблюдение законодательства Республики Беларусь; Знание города; Обяза...
Брест
Договорная
Требуется слесарь на СТО
Требуется автослесарь на СТО , знание устройства автомобиля, отсутствие вредных привычек (пьянство). График Пн-пт с 9⁰⁰-18⁰⁰, иногда суббота. Фроленкова 2ж/5 , г.Барановичи . Звоните, сообщения не ч...
Брестская, Барановичи
Вакансии в других регионах
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Требуется машинист экскаватора
Могилев
3 000 р.
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')
Деревообрабатывающему предприятию г. Барановичи требуется Водитель лесовоза (категория "СЕ"). Обязанности: - Перевозка лесоматериалов; - Погрузочно-разгрузочные работы гидроманипулятором; - Контроль ...
Брестская, Барановичи
160 000 р.
Требуются водители категории Е
В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории Е. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...
Минск, Центральный
1 500 р.
Слесарь механосборочных работ
Предприятие по производству, ремонту фургонов и прицеп в связи с расширением деятельности приглашает на работу Слесаря Механосборочных работ. Требования: Опыт более 1 года в ремонте грузовых полуприце...
Минск, Ленинский
5 000 р.
Помощник водителя
Кадровый центр Персонал открывает вакансию помощник водителя мусоровоза - Вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - Предоставляется общежитие спецодежда - Официальное трудоустройство н...
Гродненская, Сморгонь
2 600 р.
ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''
- Опыт работы водителем категории "B" от 3-х лет; - Поддержание техники в технически исправном состоянии; - Положительные отзывы с предыдущего места работы приветствуются; - Ответственность; исполните...
Минск, Первомайский