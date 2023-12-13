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Строительство и ремонт в Бресте

Облицовщик-плиточник

Договорная

Облицовщик-плиточник

Брест

Договорная

Инженер ПТО, акты, сметы и пр.

Брест

Договорная

Маляр/штукатур

Брест

Отделочные работы: шпатлёвка,покраска

Договорная

Отделочные работы: шпатлёвка,покраска

Брест

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Брест

Отделочник

Договорная

Отделочник

Брест

Электрик

Договорная

Электрик

Брест

Плиточник

Договорная

Плиточник

Брест

Сантехник

Договорная

Сантехник

Брест

Договорная

Каменщик кровельщик

Брест

Договорная

Ищу работу или прироботок

Брест

Каменщик,бетонщик

Договорная

Каменщик,бетонщик

Брест

Договорная

Электромонтаж

Брест

Укладка плитки

Договорная

Укладка плитки

Брест

Кровельщик

Договорная

Кровельщик

Брест

Сварка аргоном. Монтаж технологического трубопрово

Договорная

Сварка аргоном. Монтаж технологического трубопрово

Брест

Договорная

Разнорабочий

Брест

Ищу работу или подработку

Договорная

Ищу работу или подработку

Брест

Договорная

Ищу подработку

Брест

Договорная

Разноробочие.

Брест

Договорная

Ищу подработку в сфере строительства

Брест

Демонтаж сооружений, вывоз мусора

Договорная

Демонтаж сооружений, вывоз мусора

Брест

Договорная

Электрик

Брест

Договорная

Ищу работу

Брест

Договорная

Разнорабочий

Брест

Шпаклёвка под обои, покраску.

Договорная

Шпаклёвка под обои, покраску.

Брест

Монтаж потолков Армстронг

Договорная

Монтаж потолков Армстронг

Брест

Договорная

Каменщик кровельщик

Брест

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Брест

Договорная

шлифовка деревянного пола

Брест

Договорная

Разнарабочий

Брест

Шпатлёвка стен под обои

Договорная

Шпатлёвка стен под обои

Брест

Договорная

Подсобный рабочий

Брест

Ищу подработку в сфере строительства

Договорная

Ищу подработку в сфере строительства

Брест

Договорная

Работа

Брест

Ищу работу по укладке тротуарной плитки.

Договорная

Ищу работу по укладке тротуарной плитки.

Брест

Утепление домов, фасады, внутренняя отделка, ремон

Договорная

Утепление домов, фасады, внутренняя отделка, ремон

Брест

Договорная

Разнорабочий

Брест

Выполню хоз.работу на вашем участке

Договорная

Выполню хоз.работу на вашем участке

Брест

Отделочные работы любой сложности

Договорная

Отделочные работы любой сложности

Брест

Сантехник-сварщик

Договорная

Сантехник-сварщик

Брест

Договорная

Строительство и ремонт

Брест

Отделка домов, коттеджей

Договорная

Отделка домов, коттеджей

Брест

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