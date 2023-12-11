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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Предметы искусства в Бресте

Изумительная икона Греция

280 р.

Изумительная икона Греция

Брест

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Шахматы. Ручная работа.

30 000 р.

Шахматы. Ручная работа.

Брест

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Дизайнерская кукла от DWI SAPTONO, 92 cm

1 150 р.

Дизайнерская кукла от DWI SAPTONO, 92 cm

Брест

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Брошь кулон Камея ''Цветок''

250 р.

Брошь кулон Камея ''Цветок''

Брест

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Картина барокко ангел рамка антиквариат 4 шт.

35 р.

Картина барокко ангел рамка антиквариат 4 шт.

Брест

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«Нимфы у озера» хромолитография 250 самовывоз

250 р.

«Нимфы у озера» хромолитография 250 самовывоз

Брест

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Керосиновые лампы

Договорная

Керосиновые лампы

Брест

Продам икону в хорошем состоянии

29 р.

Продам икону в хорошем состоянии

Брест

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Статуэтка Зубр

5 р.

Статуэтка Зубр

Брест

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Комплект антикварных ваз Delft

750 р.

Комплект антикварных ваз Delft

Брест

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Дизайнерская кукла Brigitte Paetsch&Zapf, 2000 г.

700 р.

Дизайнерская кукла Brigitte Paetsch&Zapf, 2000 г.

Брест

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Дизайнерская кукла от Heidi Plusczok, 1998г.

700 р.

Дизайнерская кукла от Heidi Plusczok, 1998г.

Брест

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Художественная кукла от Розмари Мюллер

650 р.

Художественная кукла от Розмари Мюллер

Брест

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Дизайнерская кукла от Беттин Клемм

600 р.

Дизайнерская кукла от Беттин Клемм

Брест

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Картина Лявона Валасюка

600 р.

Картина Лявона Валасюка

Брест

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Ссср пилотка,галстук

10 р.

Ссср пилотка,галстук

Брест

Статуэтка

45 р.

Статуэтка

Брест

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Керосиновая лампа,,летучая мышь ''

Договорная

Керосиновая лампа,,летучая мышь ''

Брест

Красивая икона. В раме. Под стеклом.

950 р.

Красивая икона. В раме. Под стеклом.

Брест

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ваза фарфор антиквариат Мейсен

Договорная

ваза фарфор антиквариат Мейсен

Брест

Пепельница

Договорная

Пепельница

Брест

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Пластинка

Договорная

Пластинка

Брест

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Виниловая пластинка

Договорная

Виниловая пластинка

Брест

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Виниловая пластинка

Договорная

Виниловая пластинка

Брест

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Картина маслом ,Торга нет.

33 р.

Картина маслом ,Торга нет.

Брест

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Предмет для интерьера (Япония)

Договорная

Предмет для интерьера (Япония)

Брест

Картина вышивка ручной работы

Договорная

Картина вышивка ручной работы

Брест

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Картины наличие/заказ, на подароки к праздникам

33 р.

Картины наличие/заказ, на подароки к праздникам

Брест

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Заготовка под кольцо с красивой монеты

10 р.

Заготовка под кольцо с красивой монеты

Брест

Фарфоровые статуэтки, времён СССР

10 р.

Фарфоровые статуэтки, времён СССР

Брест

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Статуэтка, бронза, гипс

50 р.

Статуэтка, бронза, гипс

Брест

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Картина интерьерная

120 р.

Картина интерьерная

Брест

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Картина

60 р.

Картина

Брест

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Статуэтка

50 р.

Статуэтка

Брест

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Антикварный гобелен

800 р.

Антикварный гобелен

Брест

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Книга

Договорная

Книга

Брест

Чеканка СССР

35 р.

Чеканка СССР

Брест

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Винтажная фарфоровая кукла, Германия, 47 см

250 р.

Винтажная фарфоровая кукла, Германия, 47 см

Брест

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Кованая статуэтка.

Договорная

Кованая статуэтка.

Брест

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