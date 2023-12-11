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Предметы искусства в Бресте
280 р.
Изумительная икона Греция
Брест
30 000 р.
Шахматы. Ручная работа.
Брест
1 150 р.
Дизайнерская кукла от DWI SAPTONO, 92 cm
Брест
250 р.
Брошь кулон Камея ''Цветок''
Брест
35 р.
Картина барокко ангел рамка антиквариат 4 шт.
Брест
250 р.
«Нимфы у озера» хромолитография 250 самовывоз
Брест
Договорная
Керосиновые лампы
Брест
29 р.
Продам икону в хорошем состоянии
Брест
5 р.
Статуэтка Зубр
Брест
750 р.
Комплект антикварных ваз Delft
Брест
700 р.
Дизайнерская кукла Brigitte Paetsch&Zapf, 2000 г.
Брест
700 р.
Дизайнерская кукла от Heidi Plusczok, 1998г.
Брест
650 р.
Художественная кукла от Розмари Мюллер
Брест
600 р.
Дизайнерская кукла от Беттин Клемм
Брест
600 р.
Картина Лявона Валасюка
Брест
10 р.
Ссср пилотка,галстук
Брест
45 р.
Статуэтка
Брест
Договорная
Керосиновая лампа,,летучая мышь ''
Брест
950 р.
Красивая икона. В раме. Под стеклом.
Брест
Договорная
ваза фарфор антиквариат Мейсен
Брест
Договорная
Пепельница
Брест
Договорная
Пластинка
Брест
Договорная
Виниловая пластинка
Брест
Договорная
Виниловая пластинка
Брест
33 р.
Картина маслом ,Торга нет.
Брест
Договорная
Предмет для интерьера (Япония)
Брест
Договорная
Картина вышивка ручной работы
Брест
33 р.
Картины наличие/заказ, на подароки к праздникам
Брест
10 р.
Заготовка под кольцо с красивой монеты
Брест
10 р.
Фарфоровые статуэтки, времён СССР
Брест
50 р.
Статуэтка, бронза, гипс
Брест
120 р.
Картина интерьерная
Брест
60 р.
Картина
Брест
50 р.
Статуэтка
Брест
800 р.
Антикварный гобелен
Брест
Договорная
Книга
Брест
35 р.
Чеканка СССР
Брест
250 р.
Винтажная фарфоровая кукла, Германия, 47 см
Брест
Договорная
Кованая статуэтка.
Брест