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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Бресте

Военные вещи СССР

10 р.

Военные вещи СССР

Брест

Блюдо 35 см, 1965 г

25 р.

Блюдо 35 см, 1965 г

Брест

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Соусник дулевская сирень

20 р.

Соусник дулевская сирень

Брест

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Игрушки ёлочные времён СССР

Договорная

Игрушки ёлочные времён СССР

Брест

Сахарница Дулёво

7 р.

Сахарница Дулёво

Брест

Баскетбол СССР

Договорная

Баскетбол СССР

Брест

Шахматы олимпийские

Договорная

Шахматы олимпийские

Брест

Гирлянда СССР Сказка, Снежинка, домик переходник

20 р.

Гирлянда СССР Сказка, Снежинка, домик переходник

Брест

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Стол старинный, кадка дубовая, жернова, рубанок

Договорная

Стол старинный, кадка дубовая, жернова, рубанок

Брест

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Стул СССР 1981

40 р.

Стул СССР 1981

Брест

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Монеты серебро ссср, 12 шт, цена за всё

90 р.

Монеты серебро ссср, 12 шт, цена за всё

Брест

Кольцо

100 р.

Кольцо

Брест

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Фоллис, монета Римской Империи

6 р.

Фоллис, монета Римской Империи

Брест

Фоллис, монета Римской Империи

6 р.

Фоллис, монета Римской Империи

Брест

Деньги 1909г в хорошем состоянии восток

Договорная

Деньги 1909г в хорошем состоянии восток

Брест

Икона Знамение

48 р.

Икона Знамение

Брест

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часы механические

30 р.

часы механические

Брест

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Прялка коза

45 р.

Прялка коза

Брест

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Кольцо СССР

55 р.

Кольцо СССР

Брест

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Швейная машинка

600 р.

Швейная машинка

Брест

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Набор Рыбки

20 р.

Набор Рыбки

Брест

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Ёлочные игрушки СССР

40 р.

Ёлочные игрушки СССР

Брест

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Старые чемоданы

50 р.

Старые чемоданы

Брест

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Прялка

40 р.

Прялка

Брест

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Медаль старинная

Договорная

Медаль старинная

Брест

Кувшин с кружками

45 р.

Кувшин с кружками

Брест

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монета юбелейная

270 р.

монета юбелейная

Брест

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Ёлочные игрушки СССР

Договорная

Ёлочные игрушки СССР

Брест

Вымпелы из СССР

Договорная

Вымпелы из СССР

Брест

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Наклейки Panini и др

Договорная

Наклейки Panini и др

Брест

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Часы, утюг угольный,кофр, ножницы,ступка,солонка

25 р.

Часы, утюг угольный,кофр, ножницы,ступка,солонка

Брест

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Магниты брелки

5 р.

Магниты брелки

Брест

Ежедневник тираж 1т.экз. ссср.

Договорная

Ежедневник тираж 1т.экз. ссср.

Брест

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Подсвечники времен СССР

Договорная

Подсвечники времен СССР

Брест

Антикварная ручная кофемолка

60 р.

Антикварная ручная кофемолка

Брест

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Куклы СССР

5 р.

Куклы СССР

Брест

Монета 10 пфеннигов,1947.Германия.Редкая, сохран.

120 р.

Монета 10 пфеннигов,1947.Германия.Редкая, сохран.

Брест

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Тубус винтажный

15 р.

Тубус винтажный

Брест

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СССР статуэтки. ЛОТОМ.

55 р.

СССР статуэтки. ЛОТОМ.

Брест

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Эдгар Берроуз ''Тарзан'' серия книг.

10 р.

Эдгар Берроуз ''Тарзан'' серия книг.

Брест

BTS kpop плакат Wake Up Tower Records

6 р.

BTS kpop плакат Wake Up Tower Records

Брест

BTS плакат We, Ourselves & BTS

6 р.

BTS плакат We, Ourselves & BTS

Брест

Монеты США USA центы

1 р.

Монеты США USA центы

Брест

Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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