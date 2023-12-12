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Ремонт и стройкаОтделочные материалы

Напольные покрытия в Бресте

Порог. Алюминий. Угол. 2212. 618 0,9

4 р.

Порог. Алюминий. Угол. 2212. 618 0,9

Брест

Линолеум

150 р.

Линолеум

Брест

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Линолеум Аванта

13.50 р.

Линолеум Аванта

Брест

Паркет

50 р.

Паркет

Брест

Ламинат

100 р.

Ламинат

Брест

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Плинтус напольный

20 р.

Плинтус напольный

Брест

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Ламинат

150 р.

Ламинат

Брест

Ламинат

150 р.

Ламинат

Брест

Декоративные порожки

15 р.

Декоративные порожки

Брест

SPC ламинат кварц-винил StoneWood

75.55 р.

SPC ламинат кварц-винил StoneWood

Брест

Ламинат Kastamonu Floorpan Blue (Дуб Ален FP703.2)

40 р.

Ламинат Kastamonu Floorpan Blue (Дуб Ален FP703.2)

Брест

Продам ламинат

26 р.

Продам ламинат

Брест

Ламинат 5 квд б/у целых 14 штук и 12 от 1 метра

40 р.

Ламинат 5 квд б/у целых 14 штук и 12 от 1 метра

Брест

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Паркет из натурального Бамбука

252 р.

Паркет из натурального Бамбука

Брест

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Плинтус

2.50 р.

Плинтус

Брест

Ламинат

25 р.

Ламинат

Брест

Ламинат Дуб Кассини

10 р.

Ламинат Дуб Кассини

Брест

Оцинковка

12 р.

Оцинковка

Брест

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Линолеум 3,44 на 4,95

250 р.

Линолеум 3,44 на 4,95

Брест

Ламинат Kronospan Castello Classic Дуб Орегон (552

15 р.

Ламинат Kronospan Castello Classic Дуб Орегон (552

Брест

Линолеум 4*5 м

200 р.

Линолеум 4*5 м

Брест

Порожек напольный.

7 р.

Порожек напольный.

Брест

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Ламинат новый

150 р.

Ламинат новый

Брест

Линолеум

200 р.

Линолеум

Брест

Паркет

10 р.

Паркет

Брест

Порог алюминий

10 р.

Порог алюминий

Брест

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Соединения для плинтуса

2 р.

Соединения для плинтуса

Брест

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Линолеум 235x104

35 р.

Линолеум 235x104

Брест

Линолеум

175 р.

Линолеум

Брест

Ламинат

115 р.

Ламинат

Брест

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линолеум juteks

15 р.

линолеум juteks

Брест

Ламинат

30 р.

Ламинат

Брест

Линолеум Новый

150 р.

Линолеум Новый

Брест

Ламинат Эггер Дуб Белый песок, 33 класс

23.90 р.

Ламинат Эггер Дуб Белый песок, 33 класс

Брест

Ламинат Эггер Дуб Ронгбук, 33 класс

23.90 р.

Ламинат Эггер Дуб Ронгбук, 33 класс

Брест

Ламинат Эггер Дуб Матра светлый, 32 класс

21.90 р.

Ламинат Эггер Дуб Матра светлый, 32 класс

Брест

Ламинат Эггер Дуб Харридж

21.90 р.

Ламинат Эггер Дуб Харридж

Брест

Плинтус напольный новый

50 р.

Плинтус напольный новый

Брест

Подложка под SPC 1.5мм

25 р.

Подложка под SPC 1.5мм

Брест

Ламинат класса N33 толщиной 8 мм с фаской Vivaflor

24 р.

Ламинат класса N33 толщиной 8 мм с фаской Vivaflor

Брест

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Ламинат

150 р.

Ламинат

Брест

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Ламинат

120 р.

Ламинат

Брест

Ламинат 1 уп

40 р.

Ламинат 1 уп

Брест

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Товары с доставкой от магазинов

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

10 р.

Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

12.50 р.

Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

18 р.

Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

11.50 р.

Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

31.75 р.

Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

13.20 р.

Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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