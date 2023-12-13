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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Бресте

Ламинат

Договорная

Ламинат

Брест

Гипсовая и Фасадная Лепнина - Свое Производство

Договорная

Гипсовая и Фасадная Лепнина - Свое Производство

Брест

Порог. Алюминий. Угол. 2212. 618 0,9

4 р.

Порог. Алюминий. Угол. 2212. 618 0,9

Брест

Плитка керамическая

5 р.

Плитка керамическая

Брест

Линолеум

150 р.

Линолеум

Брест

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ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

15.90 р.

ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

Брест

Доставка
Сайдинг L-Брус

30 р.

Сайдинг L-Брус

Брест

Линолеум Аванта

13.50 р.

Линолеум Аванта

Брест

Софит DOCKE VOX коричн, белый, графит c доставкой

14.50 р.

Софит DOCKE VOX коричн, белый, графит c доставкой

Брест

Доставка
Декоративная штукатурка Giolli

Договорная

Декоративная штукатурка Giolli

Брест

Пульт дистанционного управления DoorHan

50 р.

Пульт дистанционного управления DoorHan

Брест

Сигнальная лампа LAMP-PRO

88 р.

Сигнальная лампа LAMP-PRO

Брест

Комплект видеодомофона DOMO7-WIFI от дилера

1 320 р.

Комплект видеодомофона DOMO7-WIFI от дилера

Брест

Фотоэлементы PHOTOCELL-N проводные

95 р.

Фотоэлементы PHOTOCELL-N проводные

Брест

Соль техническая (концентрат минеральный Галит, натрий хлористый) 25кг.

11.70 р.

Соль техническая (концентрат минеральный Галит, натрий хлористый) 25кг.

Брест

Паркет

50 р.

Паркет

Брест

наличники

7 р.

наличники

Брест

Декоративный кирпич Базовый (серый бетон)

17 р.

Декоративный кирпич Базовый (серый бетон)

Брест

Ламинат

100 р.

Ламинат

Брест

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Плинтус напольный

20 р.

Плинтус напольный

Брест

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Ламинат

150 р.

Ламинат

Брест

Ламинат

150 р.

Ламинат

Брест

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

12 р.

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Брест

Доставка
Декоративные порожки

15 р.

Декоративные порожки

Брест

SPC ламинат кварц-винил StoneWood

75.55 р.

SPC ламинат кварц-винил StoneWood

Брест

Ламинат Kastamonu Floorpan Blue (Дуб Ален FP703.2)

40 р.

Ламинат Kastamonu Floorpan Blue (Дуб Ален FP703.2)

Брест

Вент решётка размер 17×17 новое 5 шт 30р восток

30 р.

Вент решётка размер 17×17 новое 5 шт 30р восток

Брест

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Обои

10 р.

Обои

Брест

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Краска по металлу

85 р.

Краска по металлу

Брест

Панель ПВХ 37см, длина 3м.

22 р.

Панель ПВХ 37см, длина 3м.

Брест

керамогранит полированный Китай 60х60х1см,

39.60 р.

керамогранит полированный Китай 60х60х1см,

Брест

Плитка Gracia Ceramica

2 р.

Плитка Gracia Ceramica

Брест

Плитка KERAMA MARAZZI

0.70 р.

Плитка KERAMA MARAZZI

Брест

Обои новые 4 рольки

20 р.

Обои новые 4 рольки

Брест

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Фотообои Германия

65 р.

Фотообои Германия

Брест

Плитка belani

35 р.

Плитка belani

Брест

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Плитка Кеrama Marazzi

50 р.

Плитка Кеrama Marazzi

Брест

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Продам ламинат

26 р.

Продам ламинат

Брест

Доборные элементы для кровли

Договорная

Доборные элементы для кровли

Брест

Доставка по Беларуси
Декоративный камень , плитка гипсовая

15 р.

Декоративный камень , плитка гипсовая

Брест

Доставка
Обои

Договорная

Обои

Брест

Обои

Договорная

Обои

Брест

Декоративный камень Колотый камень от 55р./м2

55 р.

Декоративный камень Колотый камень от 55р./м2

Брест

Товары с доставкой от магазинов

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Эпоксидная смола в больших фасовках

45 р.

Эпоксидная смола в больших фасовках

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

15 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

20 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

20 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

20 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Магниты для плитки, для лючка под плитку неодимовый магнит

6.50 р.

Магниты для плитки, для лючка под плитку неодимовый магнит

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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