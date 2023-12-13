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Строительство и ремонт в Борисове

Договорная

Ищу подработку по вечерам либо выходные

Минская, Борисов

Договорная

Плиточник

Минская, Борисов

Студенты +17-18лет в поиска подработки.

Договорная

Студенты +17-18лет в поиска подработки.

Минская, Борисов

ищу работу подработку

Договорная

ищу работу подработку

Минская, Борисов

Архитектор-проектировщик

Договорная

Архитектор-проектировщик

Минская, Борисов

Договорная

Ищу подработку

Минская, Борисов

Плиточник

Договорная

Плиточник

Минская, Борисов

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минская, Борисов

Договорная

Работа

Минская, Борисов

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минская, Борисов

Договорная

работа

Минская, Борисов

Работа по кровле ,шпаклевке,штукатурке,тратуарной

Договорная

Работа по кровле ,шпаклевке,штукатурке,тратуарной

Минская, Борисов

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минская, Борисов

Договорная

Строитель

Минская, Борисов

Печник

Договорная

Печник

Минская, Борисов

Работа

Договорная

Работа

Минская, Борисов

Строители -отделочники ищут работу или подработку

Договорная

Строители -отделочники ищут работу или подработку

Минская, Борисов

Договорная

Ищу работу

Минская, Борисов

Договорная

Ищу работу грузчиком или подсобником

Минская, Борисов

Договорная

Ищу подработку

Минская, Борисов

Штукатур

Договорная

Штукатур

Минская, Борисов

Строители ищут работу или подработку

Договорная

Строители ищут работу или подработку

Минская, Борисов

Сварщик ищет работу

Договорная

Сварщик ищет работу

Минская, Борисов

Электрик

Договорная

Электрик

Минская, Борисов

Подработку сварщиком

Договорная

Подработку сварщиком

Минская, Борисов

кровельщик ищет подработку

Договорная

кровельщик ищет подработку

Минская, Борисов

Демонтаж и других работы.

Договорная

Демонтаж и других работы.

Минская, Борисов

Подработка

Договорная

Подработка

Минская, Борисов

Договорная

Строители ищут работу

Минская, Борисов

Работа

Договорная

Работа

Минская, Борисов

Общестроительные работы. Бани, навесы, заборы, фун

Договорная

Общестроительные работы. Бани, навесы, заборы, фун

Минская, Борисов

Электромонтажник ищет работу

Договорная

Электромонтажник ищет работу

Минская, Борисов

Электрика

Договорная

Электрика

Минская, Борисов

Работа, сварочные услуги. Авто

Договорная

Работа, сварочные услуги. Авто

Минская, Борисов

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