Строительство и ремонт в Борисове
Договорная
Ищу подработку по вечерам либо выходные
Минская, Борисов
Договорная
Плиточник
Минская, Борисов
Договорная
Студенты +17-18лет в поиска подработки.
Минская, Борисов
Договорная
ищу работу подработку
Минская, Борисов
Договорная
Архитектор-проектировщик
Минская, Борисов
Договорная
Ищу подработку
Минская, Борисов
Договорная
Плиточник
Минская, Борисов
Договорная
Ищу работу
Минская, Борисов
Договорная
Работа
Минская, Борисов
Договорная
Ищу работу
Минская, Борисов
Договорная
работа
Минская, Борисов
Договорная
Работа по кровле ,шпаклевке,штукатурке,тратуарной
Минская, Борисов
Договорная
Ищу работу
Минская, Борисов
Договорная
Строитель
Минская, Борисов
Договорная
Печник
Минская, Борисов
Договорная
Работа
Минская, Борисов
Договорная
Строители -отделочники ищут работу или подработку
Минская, Борисов
Договорная
Ищу работу
Минская, Борисов
Договорная
Ищу работу грузчиком или подсобником
Минская, Борисов
Договорная
Ищу подработку
Минская, Борисов
Договорная
Штукатур
Минская, Борисов
Договорная
Строители ищут работу или подработку
Минская, Борисов
Договорная
Сварщик ищет работу
Минская, Борисов
Договорная
Электрик
Минская, Борисов
Договорная
Подработку сварщиком
Минская, Борисов
Договорная
кровельщик ищет подработку
Минская, Борисов
Договорная
Демонтаж и других работы.
Минская, Борисов
Договорная
Подработка
Минская, Борисов
Договорная
Строители ищут работу
Минская, Борисов
Договорная
Работа
Минская, Борисов
Договорная
Общестроительные работы. Бани, навесы, заборы, фун
Минская, Борисов
Договорная
Электромонтажник ищет работу
Минская, Борисов
Договорная
Электрика
Минская, Борисов
Договорная
Работа, сварочные услуги. Авто
Минская, Борисов