Товары от Куфар Маркета
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Прочий антиквариат в Борисове
Договорная
Руковицы военные СССР на овчине
Минская, Борисов
Договорная
Паспорт СССР и профсоюзный билет СССР
Минская, Борисов
Бесплатно
Монета
Минская, Борисов
Договорная
5 р 1992 года
Минская, Борисов
100 р.
Продам утюжок.
Минская, Борисов
10 р.
машинка ручная для стрижки / ссср/
Минская, Борисов
Договорная
Часы Луч СССР
Минская, Борисов
10 р.
Сувенир- статуэтка
Минская, Борисов
8 р.
Большое сервировочное блюдо, родом из СССР за 8
Минская, Борисов
130 р.
Планшет, офицерская портупея
Минская, Борисов
Договорная
Ложки столовые мельхиоровые СССР
Минская, Борисов
10 р.
Набор прикольных стопок, родом из СССР за 10
Минская, Борисов
10 р.
Ремни парадные СССР
Минская, Борисов
35 р.
Красивый настенный светильник родом из СССР 35
Минская, Борисов
2 р.
Чудесные тарелки, родом из СССР 2 лот по 10 и 20
Минская, Борисов
8 р.
Большое блюдо родом из СССР всего за 8
Минская, Борисов
5 р.
Цепочка массивная
Минская, Борисов
5 р.
Серьги большие
Минская, Борисов
50 р.
Прожектор галогенный советский ИО-02-1000-01-У1
Минская, Борисов
5 р.
Галстуки мужские винтаж
Минская, Борисов
17 р.
Салфетки накидки винтаж
Минская, Борисов
Договорная
Игрушки и предметы обихода советского периода
Минская, Борисов
50 р.
картина фотопечать 40-х г
Минская, Борисов
Договорная
ШЕВРОНЫ РАЗНОЙ ТЕМАТИКИ
Минская, Борисов
Договорная
Продам набор ложик мельхиор
Минская, Борисов
Договорная
Детские игрушки периода СССР
Минская, Борисов
Договорная
Детские игрушки СССР
Минская, Борисов
4 р.
Чудесная сахарница родом из СССР всего за 4
Минская, Борисов
4 р.
Чудесная сахарница родом из СССР всего за 4
Минская, Борисов
10 р.
Заварник 3литра
Минская, Борисов
40 р.
Детская игрушка СССР
Минская, Борисов
15 р.
Рыбки
Минская, Борисов
20 р.
пианино детское жаворонок / ссср/
Минская, Борисов
30 р.
лампа керосинка и фонарь летучая мышь /ссср/
Минская, Борисов
20 р.
Винтажные ручки
Минская, Борисов
4 р.
Чудесная сахарница из СССР всего за 4
Минская, Борисов
15 р.
Большой заварочный чайник из СССР всего за 15
Минская, Борисов
5 р.
Всякая советская мелочевка, цена договорная
Минская, Борисов
95 р.
Картина. Литография
Минская, Борисов
10 р.
Пудра СССР
Минская, Борисов
Договорная
Ретро вещи из СССР
Минская, Борисов
170 р.
Электронная игра советского периода
Минская, Борисов
15 р.
Большой заварочный чайник, родом из СССР за 15
Минская, Борисов