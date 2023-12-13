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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Борисове

Договорная

Руковицы военные СССР на овчине

Минская, Борисов

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Паспорт СССР и профсоюзный билет СССР

Договорная

Паспорт СССР и профсоюзный билет СССР

Минская, Борисов

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Монета

Бесплатно

Монета

Минская, Борисов

5 р 1992 года

Договорная

5 р 1992 года

Минская, Борисов

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Продам утюжок.

100 р.

Продам утюжок.

Минская, Борисов

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машинка ручная для стрижки / ссср/

10 р.

машинка ручная для стрижки / ссср/

Минская, Борисов

Часы Луч СССР

Договорная

Часы Луч СССР

Минская, Борисов

Сувенир- статуэтка

10 р.

Сувенир- статуэтка

Минская, Борисов

Большое сервировочное блюдо, родом из СССР за 8

8 р.

Большое сервировочное блюдо, родом из СССР за 8

Минская, Борисов

Планшет, офицерская портупея

130 р.

Планшет, офицерская портупея

Минская, Борисов

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Ложки столовые мельхиоровые СССР

Договорная

Ложки столовые мельхиоровые СССР

Минская, Борисов

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Набор прикольных стопок, родом из СССР за 10

10 р.

Набор прикольных стопок, родом из СССР за 10

Минская, Борисов

Ремни парадные СССР

10 р.

Ремни парадные СССР

Минская, Борисов

Красивый настенный светильник родом из СССР 35

35 р.

Красивый настенный светильник родом из СССР 35

Минская, Борисов

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Чудесные тарелки, родом из СССР 2 лот по 10 и 20

2 р.

Чудесные тарелки, родом из СССР 2 лот по 10 и 20

Минская, Борисов

Большое блюдо родом из СССР всего за 8

8 р.

Большое блюдо родом из СССР всего за 8

Минская, Борисов

Цепочка массивная

5 р.

Цепочка массивная

Минская, Борисов

Серьги большие

5 р.

Серьги большие

Минская, Борисов

Прожектор галогенный советский ИО-02-1000-01-У1

50 р.

Прожектор галогенный советский ИО-02-1000-01-У1

Минская, Борисов

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Галстуки мужские винтаж

5 р.

Галстуки мужские винтаж

Минская, Борисов

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Салфетки накидки винтаж

17 р.

Салфетки накидки винтаж

Минская, Борисов

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Игрушки и предметы обихода советского периода

Договорная

Игрушки и предметы обихода советского периода

Минская, Борисов

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картина фотопечать 40-х г

50 р.

картина фотопечать 40-х г

Минская, Борисов

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ШЕВРОНЫ РАЗНОЙ ТЕМАТИКИ

Договорная

ШЕВРОНЫ РАЗНОЙ ТЕМАТИКИ

Минская, Борисов

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Продам набор ложик мельхиор

Договорная

Продам набор ложик мельхиор

Минская, Борисов

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Детские игрушки периода СССР

Договорная

Детские игрушки периода СССР

Минская, Борисов

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Детские игрушки СССР

Договорная

Детские игрушки СССР

Минская, Борисов

Чудесная сахарница родом из СССР всего за 4

4 р.

Чудесная сахарница родом из СССР всего за 4

Минская, Борисов

Чудесная сахарница родом из СССР всего за 4

4 р.

Чудесная сахарница родом из СССР всего за 4

Минская, Борисов

Заварник 3литра

10 р.

Заварник 3литра

Минская, Борисов

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Детская игрушка СССР

40 р.

Детская игрушка СССР

Минская, Борисов

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Рыбки

15 р.

Рыбки

Минская, Борисов

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пианино детское жаворонок / ссср/

20 р.

пианино детское жаворонок / ссср/

Минская, Борисов

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лампа керосинка и фонарь летучая мышь /ссср/

30 р.

лампа керосинка и фонарь летучая мышь /ссср/

Минская, Борисов

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Винтажные ручки

20 р.

Винтажные ручки

Минская, Борисов

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Чудесная сахарница из СССР всего за 4

4 р.

Чудесная сахарница из СССР всего за 4

Минская, Борисов

Большой заварочный чайник из СССР всего за 15

15 р.

Большой заварочный чайник из СССР всего за 15

Минская, Борисов

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Всякая советская мелочевка, цена договорная

5 р.

Всякая советская мелочевка, цена договорная

Минская, Борисов

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Картина. Литография

95 р.

Картина. Литография

Минская, Борисов

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Пудра СССР

10 р.

Пудра СССР

Минская, Борисов

Ретро вещи из СССР

Договорная

Ретро вещи из СССР

Минская, Борисов

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Электронная игра советского периода

170 р.

Электронная игра советского периода

Минская, Борисов

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Большой заварочный чайник, родом из СССР за 15

15 р.

Большой заварочный чайник, родом из СССР за 15

Минская, Борисов

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