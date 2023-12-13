Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Борисове
5.50 р.
Железный доллар США.
Минская, Борисов
10 р.
Домино ссср
Минская, Борисов
15 р.
Пано ссср
Минская, Борисов
100 р.
Наклейки Том и Джерри
Минская, Борисов
15 р.
кинокамера ломо-218
Минская, Борисов
45 р.
Подсвечник Лев СССР
Минская, Борисов
Договорная
Часы
Минская, Борисов
125 р.
Значки СССР.
Минская, Борисов
10 р.
Ромб технический(ОБМЕН)
Минская, Борисов
1.50 р.
Тур. схемы и схемы общ. транспорта городов СССР
Минская, Борисов
3 р.
Настенный календарь ПАРИТЕТБАНК 2008(см. описание)
Минская, Борисов
Договорная
Чеканка СССР
Минская, Борисов
3 р.
Набор открыток ''Сокровища скифских курганов''
Минская, Борисов
Договорная
Монета 50 копеек Николай 2 (эб)
Минская, Борисов
50 р.
Монета полтинник 1926 ПЛ
Минская, Борисов
50 р.
Монета полтинник 1925 ПЛ
Минская, Борисов
50 р.
Монета полтинник 1924 ( Т.Р)
Минская, Борисов
60 р.
Монета 50 копеек 1922(ПЛ)
Минская, Борисов
75 р.
Монета 5 марок
Минская, Борисов
Договорная
Медаль настольная
Минская, Борисов
Договорная
Значки СССР.
Минская, Борисов
45 р.
Пепельница Рыбка,тяжелая
Минская, Борисов
Договорная
Руковицы военные СССР на овчине
Минская, Борисов
Договорная
Часы из времени СССР.
Минская, Борисов
Договорная
Броши времён СССР.
Минская, Борисов
Договорная
Паспорт СССР и профсоюзный билет СССР
Минская, Борисов
35 р.
Чашки и чайник Мадонна ГДР
Минская, Борисов
Бесплатно
Монета
Минская, Борисов
Договорная
Сборные модели
Минская, Борисов
40 р.
Набор чайников
Минская, Борисов
40 р.
Для CD дисков. LASERLINE CD 600
Минская, Борисов
Договорная
Наклейки PANINI Champions League 2013/14
Минская, Борисов
Договорная
Наклейки PANINI ЧМ 2022.International Edition.
Минская, Борисов
150 р.
Монеты острова Ниуэ
Минская, Борисов
30 р.
Бутылка ГДР
Минская, Борисов
50 р.
Хрустальная конфетница
Минская, Борисов
25 р.
Подсвечник ГДР
Минская, Борисов
80 р.
Ваза ГДР
Минская, Борисов
3 р.
Брошь, времен СССР. 2 шт.
Минская, Борисов
3 р.
Серьги (бижутерия) 3 комплекта, времен СССР
Минская, Борисов
10 р.
Бусы из бисера. Чехия, времен СССР
Минская, Борисов
30 р.
Пряжка солдатская РИА(ОБМЕН)
Минская, Борисов
Договорная
Значек
Минская, Борисов
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский