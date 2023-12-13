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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Борисове

Железный доллар США.

5.50 р.

Железный доллар США.

Минская, Борисов

Домино ссср

10 р.

Домино ссср

Минская, Борисов

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Пано ссср

15 р.

Пано ссср

Минская, Борисов

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Наклейки Том и Джерри

100 р.

Наклейки Том и Джерри

Минская, Борисов

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кинокамера ломо-218

15 р.

кинокамера ломо-218

Минская, Борисов

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Подсвечник Лев СССР

45 р.

Подсвечник Лев СССР

Минская, Борисов

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Часы

Договорная

Часы

Минская, Борисов

Значки СССР.

125 р.

Значки СССР.

Минская, Борисов

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Ромб технический(ОБМЕН)

10 р.

Ромб технический(ОБМЕН)

Минская, Борисов

Тур. схемы и схемы общ. транспорта городов СССР

1.50 р.

Тур. схемы и схемы общ. транспорта городов СССР

Минская, Борисов

Настенный календарь ПАРИТЕТБАНК 2008(см. описание)

3 р.

Настенный календарь ПАРИТЕТБАНК 2008(см. описание)

Минская, Борисов

Чеканка СССР

Договорная

Чеканка СССР

Минская, Борисов

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Набор открыток ''Сокровища скифских курганов''

3 р.

Набор открыток ''Сокровища скифских курганов''

Минская, Борисов

Монета 50 копеек Николай 2 (эб)

Договорная

Монета 50 копеек Николай 2 (эб)

Минская, Борисов

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Монета полтинник 1926 ПЛ

50 р.

Монета полтинник 1926 ПЛ

Минская, Борисов

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Монета полтинник 1925 ПЛ

50 р.

Монета полтинник 1925 ПЛ

Минская, Борисов

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Монета полтинник 1924 ( Т.Р)

50 р.

Монета полтинник 1924 ( Т.Р)

Минская, Борисов

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Монета 50 копеек 1922(ПЛ)

60 р.

Монета 50 копеек 1922(ПЛ)

Минская, Борисов

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Монета 5 марок

75 р.

Монета 5 марок

Минская, Борисов

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Медаль настольная

Договорная

Медаль настольная

Минская, Борисов

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Значки СССР.

Договорная

Значки СССР.

Минская, Борисов

Пепельница Рыбка,тяжелая

45 р.

Пепельница Рыбка,тяжелая

Минская, Борисов

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Договорная

Руковицы военные СССР на овчине

Минская, Борисов

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Часы из времени СССР.

Договорная

Часы из времени СССР.

Минская, Борисов

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Броши времён СССР.

Договорная

Броши времён СССР.

Минская, Борисов

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Паспорт СССР и профсоюзный билет СССР

Договорная

Паспорт СССР и профсоюзный билет СССР

Минская, Борисов

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Чашки и чайник Мадонна ГДР

35 р.

Чашки и чайник Мадонна ГДР

Минская, Борисов

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Монета

Бесплатно

Монета

Минская, Борисов

Сборные модели

Договорная

Сборные модели

Минская, Борисов

Набор чайников

40 р.

Набор чайников

Минская, Борисов

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Для CD дисков. LASERLINE CD 600

40 р.

Для CD дисков. LASERLINE CD 600

Минская, Борисов

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Наклейки PANINI Champions League 2013/14

Договорная

Наклейки PANINI Champions League 2013/14

Минская, Борисов

Наклейки PANINI ЧМ 2022.International Edition.

Договорная

Наклейки PANINI ЧМ 2022.International Edition.

Минская, Борисов

Монеты острова Ниуэ

150 р.

Монеты острова Ниуэ

Минская, Борисов

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Бутылка ГДР

30 р.

Бутылка ГДР

Минская, Борисов

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Хрустальная конфетница

50 р.

Хрустальная конфетница

Минская, Борисов

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Подсвечник ГДР

25 р.

Подсвечник ГДР

Минская, Борисов

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Ваза ГДР

80 р.

Ваза ГДР

Минская, Борисов

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Брошь, времен СССР. 2 шт.

3 р.

Брошь, времен СССР. 2 шт.

Минская, Борисов

Серьги (бижутерия) 3 комплекта, времен СССР

3 р.

Серьги (бижутерия) 3 комплекта, времен СССР

Минская, Борисов

Бусы из бисера. Чехия, времен СССР

10 р.

Бусы из бисера. Чехия, времен СССР

Минская, Борисов

Пряжка солдатская РИА(ОБМЕН)

30 р.

Пряжка солдатская РИА(ОБМЕН)

Минская, Борисов

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Значек

Договорная

Значек

Минская, Борисов

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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