Работа в авто, транспорте и логистике в Бобруйске
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Могилевская, Бобруйск
2 000 р.
Водитель экскаватора-погрузчика Амкодор 702ЕМ
Приглашаем на работу на полную занятость водителя трактора-экскаватора АМКОДОР. 20р в час - при полной загрузке зарплата до 4000р в мес Требования :БЕЗ В/П. Опыт работы 3-5 лет и более! Необходимо нал...
Могилевская, Бобруйск
2 000 р.
Требуются Автослесарь
Требуются автослесарь
Могилевская, Бобруйск
1 500 р.
Водитель, на своем авто
Приглашаем водителей к сотрудничеству с Сервисом. Водитель (категория В) Хочешь получать доход, выполняя заказы на автомобиле? Получи доступ к заказам сразу же после регистрации -Удобное приложение Дл...
Могилевская, Бобруйск
2 000 р.
Водитель, работа на своем авто грузоперевозки
Требования: Водительское удостоверения категории В и/или C; Личный автомобиль; Стаж вождения грузовых автомобилей развозного типа; Соблюдение законодательства Республики Беларусь; Знание города; Обяза...
Могилевская, Бобруйск
1 200 р.
Менеджер по логистике
Обязанности: Организация и контроль перевозок грузов привлеченным транспортом Координация всех участников доставки грузов (Клиент, Перевозчик) Проводить анализ и составлять маршруты и схемы доставки г...
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Водитель кат.Е
Тpебуeтся водитeль категории E! Гpaфик работы обсуждается индивидуально Стаж вождения по категории не менее 6 месяцев За водителем зaкpеплeн cвой aвтомoбиль, oбоpудoвaнный всем необходимым для боле...
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Менеджер по грузоперевозкам (логист)
В транспортную компанию требуется логист, менеджер по грузоперевозкам. • Требования: опыт работы в транспортной компании, порядочность, ответственность, инициативность, умение ведения переговоров с па...
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Водитель международник
Требуется водитель международник категории Е. Стаж работы не менее 1 года. Зарплата высокая. Звонить пн.-пт. с 8.30-17.00!
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Водитель экскаватора погрузчика
Требуется водитель на экскаватор погрузчик САТ 444F2 Официальное трудоустройство. Опыт работы обязательно. На постоянное место работы. Заработная плата своевременна. Работа круглый год. Иногородним п...
Могилевская, Бобруйск
4 000 р.
Водитель-международник г. Бобруйск
Приглашаем на работу водителей-международников с категорией прав СЕ. Обязанности: Доставка грузов различного рода заказчику по направлениям РФ/Азия; Требования к опыту: Опыт работы по С или СЕ катего...
Могилевская, Бобруйск
Бесплатно
Автослесарь
требуется автослесарь на сто,можно без опыта,но с желанием,удовлетворительные условия труда,оплата сдельная
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Требуется водитель кат.С
В организацию на постоянное место работы требуется водители категории ( С). Оплата высокая. Иногородним предоставляется жилье в г. Бобруйске.
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Брест
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Гродно
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Гомель
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка. Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс, Убер такси. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Витебск
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Брестская, Барановичи
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Могилев
Договорная
Водители с личным грузовым авто (до 2,5 тонн). Подключение к службе Яндекс Такси. Яндекс Доставка.
Подключение водителей на личном грузовом авто (до 2,5 тонн) к службе Яндекс Такси. Яндекс Доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - е...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Минская, Борисов
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Брестская, Пинск
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Витебская, Орша
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси. Яндекс доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на ...
Минск, Советский
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...
Гомельская, Мозырь
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...
Витебская, Новополоцк
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...
Гродненская, Лида
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...
Минская, Молодечно
1 600 р.
Требуется водитель кат В
Требуется водитель кат В для доставки алкогольной продукции по магазинам Минска и области.Официальное трудоустройство.ЗП от 1600
Минск, Центральный
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ''С'' КАТЕГОРИИ
Требуется водитель категории "С", развоз алкогольной продукции по торговым точкам. З/П сдельная от 1500 бел руб на руки. суббота/воскресенье выходной.
Брестская, Барановичи
Договорная
Водитель арендного автомобиля под Uber
Компании требуются водители для арендных автомобилей для работы в такси. Работа на автомобилях под эконом, комфорт и комфорт +. По вашему желанию можем оклеить машину под любую службу города. У всех а...
Минск, Первомайский
Договорная
автослесарь по ремонту и техническому обслуживанию
автослесарь по ремонту и техническому обслуживанию грузовых автомобилей, трактора пунктуальность, ответственность. Требования: знание устройства грузового автомобиля опыт работы по ремонту грузовых а...
Могилев
Договорная
Водитель категории Д
Требуется водитель категории Д на регулярные рейсы по маршруту Пинск-Минск.
Брестская, Пинск
3 500 р.
Требуется водитель категории Е на зерновоз, г.Орша
В связи с расширением парка требуются водители на зерновоз и контейнеровоз. Работа Беларусь - ближняя Россия. В выходные чаще всего - дома, т.к. большинство маршрутов проходят через Оршу. Своя ремзона...
Витебская, Орша
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
Договорная
Водитель категория С, Орша
На постоянную работу в Оршу требуется водитель категории С, работа в пределах города. Желательно с опытом работы на самосвале МАЗ. Основное рабочее время работы: 8:00-17:00. Будние дни. Официальное ...
Витебская, Орша
2 000 р.
работа сварщик авто, разборщик, маляр
Нужен сварщик авто, разборщик, маляр
Витебск
1 500 р.
водитель категории СЕ
Грузоперевозки по РБ
Витебск
2 000 р.
Водитель категории D
Обязанности: - пассажирские перевозки (Могилев - Москва) - регулярные рейсы Требования: - наличие водительских прав категории D - порядочность, вежливость За подробной информацией по телефону!!!
Могилев
Бесплатно
Требуется Водитель кат.С.
Требуется водитель кат.С.только звонить сообщения нечитаю
Витебская, Орша
Договорная
Требуется слесарь по ремонту автомобилей .Работа ,
Требуется слесарь по ремонту автомобилей (автомеханик). Высокая заработная плата. Работа , вакансия .
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется моторист на СТО , работа , вакансии
На СТО требуется моторист. Зарплата высокая , хорошие условия работы .
Брестская, Пинск
3 000 р.
Подключение к парку. Водитель в Яндекс такси.
Подключение вашего автомобиля к парку. Возьмём ваш автомобиль в аренду для работы в Яндекс Такси. А так же приглашаем для работы в Яндекс Такси водителей: - подработка гибкий график (договор подряда)...
Витебск
1 300 р.
Водитель легкого автомобиля, Яндекс-такси
Компания АДС-БЕЛ на рынке Беларуси с 2019 года. Открыта вакансия “Водитель” в "Яндекс такси". Условия работы: - график работы 2/2 с одной ночной сменой в неделю; - рассматриваем водителей на подработ...
Гомель
3 000 р.
Водитель такси на личном автомобиле
Требуются водители на личном автомобили для работы в Яндекс такси. Низкая комиссия, подключение 15 минут, гарантированные выплаты.
Витебск
Договорная
Преподаватель курсов Таможенное оформление
В образовательный центр, в виде подработки, требуется действующий специалист - практик для обучения по курсам "Таможенное оформление". Обучение индивидуальное, вживую. Дни и время заранее согласовываю...
Брест
2 200 р.
Автослесарь (установка автостекла)
Обучим всем навыкам. Автосервису требуется установщик автостекла. Антикоррозийная обработка авто. Обучим всем навыкам работы. Звоните договоримся.
Брест
2 000 р.
Водитель грузового микроавтобуса, кат В
Транспортной компании на микроавтобус кат. В требуется водитель для развоза продукции (краска, шампанское и прочее -не хлеб и молоко) по магазинам РБ. Автомобиль Ивеко Дейли кат. В. цельномет. 2010г....
Минск, Фрунзенский
2 200 р.
Водитель грузового микроавтобуса (рефрижератор)
Транспортной компании на микроавтобус кат. В требуется водитель для развозки молочной продукции по магазинам РБ. Автомобиль Ивеко 2008 г (рефрижератор). Загрузка утренняя (5.30-7.00). Работа 5 дней в ...
Минск, Фрунзенский
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Требуется машинист экскаватора
Могилев
Договорная
Требуется шиномонтажник, СВАРЩИК.
Требуется на ШИНОМОНТАЖ работник возможно обучение , СВАРЩИК по ремонту глушителей. Зарплата %.
Брест
2 000 р.
Водитель такси
ООО ЛаинИмпериам приглашает на работу Водителей Яндекс такси. Мы предлагаем удобный и комфортный график работы.График подбирается индивидуально для Вас нашим менеджером. Открыт набор на графики: День...
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется
Требуется мастер по ремонту грузовых автомобилей. Собственный бокс. Зарплата от 1500 руб. Хороший дружелюбный коллектив.
Брестская, Барановичи
3 000 р.
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')
Деревообрабатывающему предприятию г. Барановичи требуется Водитель лесовоза (категория "СЕ"). Обязанности: - Перевозка лесоматериалов; - Погрузочно-разгрузочные работы гидроманипулятором; - Контроль ...
Брестская, Барановичи
1 600 р.
Требуется на постоянную работу автослесарь
В СТО "Шульц-Авто" (напротив памятника "Катюша") требуется на постоянную работу автомеханик с опытом работы. Ремонт легковых автомобилей и микроавтобусов. Подвеска, системы автомобиля. График работы с...
Витебская, Орша
2 000 р.
Водитель самосвала (кат.Е) Автослесарь.
Требуются водители самосвала (категория Е) Ивеко 4 оси + Прицеп. Автослесарь грузового транспорта.
Могилев
Вакансии в других регионах
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Требуется машинист экскаватора
Могилев
3 000 р.
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')
Деревообрабатывающему предприятию г. Барановичи требуется Водитель лесовоза (категория "СЕ"). Обязанности: - Перевозка лесоматериалов; - Погрузочно-разгрузочные работы гидроманипулятором; - Контроль ...
Брестская, Барановичи
160 000 р.
Требуются водители категории Е
В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории Е. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...
Минск, Центральный
1 500 р.
Слесарь механосборочных работ
Предприятие по производству, ремонту фургонов и прицеп в связи с расширением деятельности приглашает на работу Слесаря Механосборочных работ. Требования: Опыт более 1 года в ремонте грузовых полуприце...
Минск, Ленинский
5 000 р.
Помощник водителя
Кадровый центр Персонал открывает вакансию помощник водителя мусоровоза - Вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - Предоставляется общежитие спецодежда - Официальное трудоустройство н...
Гродненская, Сморгонь
2 600 р.
ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''
- Опыт работы водителем категории "B" от 3-х лет; - Поддержание техники в технически исправном состоянии; - Положительные отзывы с предыдущего места работы приветствуются; - Ответственность; исполните...
Минск, Первомайский