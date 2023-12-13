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Работа в авто, транспорте и логистике в Бобруйске

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Могилевская, Бобруйск

Водитель экскаватора-погрузчика Амкодор 702ЕМ

2 000 р.

Водитель экскаватора-погрузчика Амкодор 702ЕМ

Приглашаем на работу на полную занятость водителя трактора-экскаватора АМКОДОР. 20р в час - при полной загрузке зарплата до 4000р в мес Требования :БЕЗ В/П. Опыт работы 3-5 лет и более! Необходимо нал...

Могилевская, Бобруйск

2 000 р.

Требуются Автослесарь

Требуются автослесарь

Могилевская, Бобруйск

Водитель, на своем авто

1 500 р.

Водитель, на своем авто

Приглашаем водителей к сотрудничеству с Сервисом. Водитель (категория В) Хочешь получать доход, выполняя заказы на автомобиле? Получи доступ к заказам сразу же после регистрации -Удобное приложение Дл...

Могилевская, Бобруйск

Водитель, работа на своем авто грузоперевозки

2 000 р.

Водитель, работа на своем авто грузоперевозки

Требования: Водительское удостоверения категории В и/или C; Личный автомобиль; Стаж вождения грузовых автомобилей развозного типа; Соблюдение законодательства Республики Беларусь; Знание города; Обяза...

Могилевская, Бобруйск

Менеджер по логистике

1 200 р.

Менеджер по логистике

Обязанности: Организация и контроль перевозок грузов привлеченным транспортом Координация всех участников доставки грузов (Клиент, Перевозчик) Проводить анализ и составлять маршруты и схемы доставки г...

Могилевская, Бобруйск

Водитель кат.Е

Договорная

Водитель кат.Е

Тpебуeтся водитeль категории E! Гpaфик работы обсуждается индивидуально Стаж вождения по категории не менее 6 месяцев За водителем зaкpеплeн cвой aвтомoбиль, oбоpудoвaнный всем необходимым для боле...

Могилевская, Бобруйск

Вакансия в другом регионе
Менеджер по грузоперевозкам (логист)

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Менеджер по грузоперевозкам (логист)

В транспортную компанию требуется логист, менеджер по грузоперевозкам. • Требования: опыт работы в транспортной компании, порядочность, ответственность, инициативность, умение ведения переговоров с па...

Могилевская, Бобруйск

Водитель международник

Договорная

Водитель международник

Требуется водитель международник категории Е. Стаж работы не менее 1 года. Зарплата высокая. Звонить пн.-пт. с 8.30-17.00!

Могилевская, Бобруйск

Водитель экскаватора погрузчика

Договорная

Водитель экскаватора погрузчика

Требуется водитель на экскаватор погрузчик САТ 444F2 Официальное трудоустройство. Опыт работы обязательно. На постоянное место работы. Заработная плата своевременна. Работа круглый год. Иногородним п...

Могилевская, Бобруйск

Водитель-международник г. Бобруйск

4 000 р.

Водитель-международник г. Бобруйск

Приглашаем на работу водителей-международников с категорией прав СЕ. Обязанности: Доставка грузов различного рода заказчику по направлениям РФ/Азия; Требования к опыту: Опыт работы по С или СЕ катего...

Могилевская, Бобруйск

Бесплатно

Автослесарь

требуется автослесарь на сто,можно без опыта,но с желанием,удовлетворительные условия труда,оплата сдельная

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Требуется водитель кат.С

В организацию на постоянное место работы требуется водители категории ( С). Оплата высокая. Иногородним предоставляется жилье в г. Бобруйске.

Могилевская, Бобруйск

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Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...

Витебская, Новополоцк

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...

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