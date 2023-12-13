Вакансии в Бобруйске
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Могилевская, Бобруйск
2 000 р.
Водитель экскаватора-погрузчика Амкодор 702ЕМ
Приглашаем на работу на полную занятость водителя трактора-экскаватора АМКОДОР. 20р в час - при полной загрузке зарплата до 4000р в мес Требования :БЕЗ В/П. Опыт работы 3-5 лет и более! Необходимо нал...
Могилевская, Бобруйск
75 р.
Требуются ГРУЗЧИКИ
Требуются крепкие парни ( мужчины ) ПОДРАБОТКА ( работа не постоянная ) Город БОБРУЙСК Работа заключается в : РАЗГРУЗКА - досмотр - ЗАГРУЗКА товара в ФУРЕ ! ( груз КОРОБКИ / МЕШКИ - различный вес /...
Могилевская, Бобруйск
120 000 р.
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ Приглашаем комплектовщиков и грузчиков на склады: М-Видео, Сберлогистика, Озон, Алиэкспресс. (Московская область, г.Чехов, г.Домодедово, г.Пушкино, г.Жуковский, г. Ногинск, Од...
Могилевская, Бобруйск
3 760 р.
Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.
На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...
Могилевская, Бобруйск
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, ст...
Могилевская, Бобруйск
2 000 р.
Требуются Автослесарь
Требуются автослесарь
Могилевская, Бобруйск
1 350 р.
Грузчик (магазин, вахта Минск с проживанием)
Обязанности: Погрузо-разгрузочные работы; Расстановка и размещение грузов на складе и в торговом зале. •Работа вахтой для иногородних. •Работа для Минчан в свободном графике. •Подработка. Мы предлага...
Могилевская, Бобруйск
1 600 р.
Разнорабочий в жилой квартал г. Минска
- бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 1200 BYN до 1600 BYN (чистыми на руки) за 30 дней; - график работы вахтовым методом: ...
Могилевская, Бобруйск
3 000 р.
Штукатур
Требуются штукатуры. Объемы работ круглый год. Жилье, инструмент предоставляем. Расчет за выполненные работы каждые две недели. Лентяев, пьяниц прошу не беспокоить. Только звонить!!!
Могилевская, Бобруйск
3 000 р.
Штукатуры
В строительную организацию требуется штукатуры зарплата сдельная. Только звонить!
Могилевская, Бобруйск
1 500 р.
Водитель, на своем авто
Приглашаем водителей к сотрудничеству с Сервисом. Водитель (категория В) Хочешь получать доход, выполняя заказы на автомобиле? Получи доступ к заказам сразу же после регистрации -Удобное приложение Дл...
Могилевская, Бобруйск
2 000 р.
Водитель, работа на своем авто грузоперевозки
Требования: Водительское удостоверения категории В и/или C; Личный автомобиль; Стаж вождения грузовых автомобилей развозного типа; Соблюдение законодательства Республики Беларусь; Знание города; Обяза...
Могилевская, Бобруйск
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Бобруйске
Расклейщик в Бобруйске Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия р...
Могилевская, Бобруйск
1 200 р.
Менеджер по логистике
Обязанности: Организация и контроль перевозок грузов привлеченным транспортом Координация всех участников доставки грузов (Клиент, Перевозчик) Проводить анализ и составлять маршруты и схемы доставки г...
Могилевская, Бобруйск
3 500 р.
Разнорабочий на склад Вахта в Москве
Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье! Можно без опыта, всему научим! Вахта 15/20/30/45 смен. График 6/1 или 7/0 на выбор (смена по 11 часов, час на обед и перерывы каждые 2 часа по 15 мин...
Могилевская, Бобруйск
3 760 р.
Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.
На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...
Могилевская, Бобруйск
1 000 р.
электрогазосварщик
ОАО "ПМК-84 Водстрой" на работу требуется электрогазосварщик. Предприятие находится в п. Туголица.
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Водитель кат.Е
Тpебуeтся водитeль категории E! Гpaфик работы обсуждается индивидуально Стаж вождения по категории не менее 6 месяцев За водителем зaкpеплeн cвой aвтомoбиль, oбоpудoвaнный всем необходимым для боле...
Могилевская, Бобруйск
1 100 р.
Работник кухни ресторана KFC, г. Бобруйск
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Бобруйск, ...
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Требуется продавец-консультант
Команда shishkashop.by в поиске сотрудников. Ищем продавеца-консультанта Желательно с опытом работы в вейп-кальяннй сфере. Либо иметь представление что это такое. Вы должны быть общительные, уметь рас...
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Производственный сотрудник в агентство рекламы
Агентство рекламы «Гарал» Приглашает на постоянную работу сотрудников. Характер работы: изготовление всех видов наружной и интерьерной рекламы. Обработка пластиков, композитных материалов, фанеры. Ра...
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Требуется Подсобный рабочий
Здравствуйте. Нужен подсобный рабочий на мебельное производство. Стабильная работа с 8 до 17 часов 5 дней в неделю. Официальное трудоустройство. Нужен толковый человек, который может быстро учится и к...
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Требуется расклейщик на постоянную работу
ООО "А21 Недвижимость центр услуг"приглашает на работу "Расклейщика объявлений" в обязанности, которого входит - распространение рекламной продукции (листовки) на досках объявления или рекламных щикат...
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Менеджер по грузоперевозкам (логист)
В транспортную компанию требуется логист, менеджер по грузоперевозкам. • Требования: опыт работы в транспортной компании, порядочность, ответственность, инициативность, умение ведения переговоров с па...
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Водитель международник
Требуется водитель международник категории Е. Стаж работы не менее 1 года. Зарплата высокая. Звонить пн.-пт. с 8.30-17.00!
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Водитель экскаватора погрузчика
Требуется водитель на экскаватор погрузчик САТ 444F2 Официальное трудоустройство. Опыт работы обязательно. На постоянное место работы. Заработная плата своевременна. Работа круглый год. Иногородним п...
Могилевская, Бобруйск
4 000 р.
Водитель-международник г. Бобруйск
Приглашаем на работу водителей-международников с категорией прав СЕ. Обязанности: Доставка грузов различного рода заказчику по направлениям РФ/Азия; Требования к опыту: Опыт работы по С или СЕ катего...
Могилевская, Бобруйск
2 000 р.
Мастер/муж на час
Требуется мастер на час по работам обслуживания населения (электрика, сантехника, сборка мебели и т.д). наличие автомобиля и инструмента обязательно. Ответственность, коммуникабельность, умение общат...
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Требуется повар-пиццер
В связи с открытием пиццерии требуется повар-пиццер с опытом работы. Требования:ответственность, порядочность, пунктуальность, чистоплотность, желание работать и обучаться Обязанности: приготовление п...
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Автослесарь
Требуется автослесарь на сто по адресу ул. Димитрова 2. Постоянно есть работа, достойная оплата. Все вопросы по телефону
Могилевская, Бобруйск
Бесплатно
Автослесарь
требуется автослесарь на сто,можно без опыта,но с желанием,удовлетворительные условия труда,оплата сдельная
Могилевская, Бобруйск
Договорная
электромонтер
В цех по производству ЖБИ в г. Бобруйске срочно требуется электромонтер с опытом работы.
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Мастер по ремонту стиральных машин
Требуются мастера по ремонту стиральных машин Обязанности: Дистанционное получение заявок, так же работа на мастерской (по желанию). Проведение диагностики Ремонт, настройка, сборка. Замена комплектую...
Могилевская, Бобруйск
Бесплатно
Вакансии строительные работы
Требуется работник для проведения строительных работ по монтажу заборов ,ограждений, работы с фундаментами, желателен опыт работы, навыки сварки. БЕЗ Вредных привычек!
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Зубные техники в зуботехническую лабораторию
Требуются зубные техники в зуботехническую лабораторию. Мк, циркон, пресс, съемное, Exocad, микроскоп, каркасы - лазерная печать и тд, все самые новые технологии. Работы много, полная загрузка. Зп п...
Могилевская, Бобруйск
1 000 р.
Требуется обойщик мебели
Обойщик мягкой мебели с опытом работы. ЗП от 1000 руб. Сдельная. Расценки достойные. Оформление. До 40 лет. Без вредных привычек.
Могилевская, Бобруйск
1 000 р.
Администратор-горничная в г. Бобруйске
ТРЕБУЕТСЯ Администратор-горничная для ведения квартирного бизнеса ( Аренда квартир посуточно, а также проживание командированных от 3 суток) Обязанности: Заселение/выселение гостей, уборка квартир, см...
Могилевская, Бобруйск
1 500 р.
машинист экскаватора
ОАО "ПМК-84 Водстрой" на работу требуется машинист экскаватора. Заработная плата от 1500 рублей. Предприятие находится в п.Туголица.
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Требуется водитель кат.С
В организацию на постоянное место работы требуется водители категории ( С). Оплата высокая. Иногородним предоставляется жилье в г. Бобруйске.
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Специалисты в пункты выдачи Ozon и Wildberries
Обязанности: • Приём и размещение посылок • Выдача заказов клиентам • Приём возвратов • Работа с документацией • Поддержание чистоты и порядка на рабочем месте, уборка помещения Требования: • Внимател...
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Геодезист - камеральщик (подработка)
Ищу в команду камеральщика с опытом работы. Возможность совмещать с основным местом работы. Камеральная обработка по абрисам. Оформление планшетов. Корректура. Работа преимущественно по Могилёвской, Г...
Могилевская, Бобруйск
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь