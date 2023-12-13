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Работа, бизнес, учёба в Бобруйске

Водитель экскаватора-погрузчика Амкодор 702ЕМ

2 000 р.

Водитель экскаватора-погрузчика Амкодор 702ЕМ

Могилевская, Бобруйск

Требуются ГРУЗЧИКИ

75 р.

Требуются ГРУЗЧИКИ

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Работа

Могилевская, Бобруйск

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Ищу работу любую

Могилевская, Бобруйск

Ищем работы подработку на выходные

Договорная

Ищем работы подработку на выходные

Могилевская, Бобруйск

Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.

120 000 р.

Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.

Могилевская, Бобруйск

Вакансия в другом регионе

Договорная

Услуги

Могилевская, Бобруйск

Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.

3 760 р.

Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.

Могилевская, Бобруйск

Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.

3 760 р.

Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.

Могилевская, Бобруйск

ремонт швейных машин Бобруйск и район

Договорная

ремонт швейных машин Бобруйск и район

Могилевская, Бобруйск

Ребята ищут работу подработку

Договорная

Ребята ищут работу подработку

Могилевская, Бобруйск

Договорная

предлогаю работу

Могилевская, Бобруйск

Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.

4 300 р.

Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.

Могилевская, Бобруйск

2 000 р.

Требуются Автослесарь

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Почищу снег

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Работа

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Штукатур ищет работу

Могилевская, Бобруйск

Грузчик (магазин, вахта Минск с проживанием)

1 350 р.

Грузчик (магазин, вахта Минск с проживанием)

Могилевская, Бобруйск

Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

1 600 р.

Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

Могилевская, Бобруйск

Вакансия в другом регионе

Договорная

Ищу работу

Могилевская, Бобруйск

Бухгалтер

Договорная

Бухгалтер

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Ищу работу или подработку

Могилевская, Бобруйск

Штукатур

3 000 р.

Штукатур

Могилевская, Бобруйск

Штукатуры

3 000 р.

Штукатуры

Могилевская, Бобруйск

Монтаж вент фасадов, и устройство кровли.

Договорная

Монтаж вент фасадов, и устройство кровли.

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Почищу снег

Могилевская, Бобруйск

Договорная

няня

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Ищу работу

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Ищу работу водитель

Могилевская, Бобруйск

Водитель, на своем авто

1 500 р.

Водитель, на своем авто

Могилевская, Бобруйск

Водитель, работа на своем авто грузоперевозки

2 000 р.

Водитель, работа на своем авто грузоперевозки

Могилевская, Бобруйск

500 р.

Расклейщик объявлений/Промоутер в Бобруйске

Могилевская, Бобруйск

Менеджер по логистике

1 200 р.

Менеджер по логистике

Могилевская, Бобруйск

Разнорабочий на склад Вахта в Москве

3 500 р.

Разнорабочий на склад Вахта в Москве

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Подработка

Могилевская, Бобруйск

Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.

3 760 р.

Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.

Могилевская, Бобруйск

1 000 р.

электрогазосварщик

Могилевская, Бобруйск

Водитель кат.Е

Договорная

Водитель кат.Е

Могилевская, Бобруйск

Вакансия в другом регионе
Работник кухни ресторана KFC, г. Бобруйск

1 100 р.

Работник кухни ресторана KFC, г. Бобруйск

Могилевская, Бобруйск

Вакансия в другом регионе
Требуется продавец-консультант

Договорная

Требуется продавец-консультант

Могилевская, Бобруйск

Вакансия в другом регионе
UI/UX Designer, дизайн меню, визиток, буклетов.

Договорная

UI/UX Designer, дизайн меню, визиток, буклетов.

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Трудоустроюсь водителем кат. B

Могилевская, Бобруйск

Вакансии в других регионах

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется водитель категории С

1 500 р.

Требуется водитель категории С

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется машинист экскаватора CAT

Договорная

Требуется машинист экскаватора CAT

Могилев

Вакансия в другом регионе
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