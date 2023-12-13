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Услуги в Бобруйске

Ремонт телефонов Android

100 р.

Ремонт телефонов Android

Могилевская, Бобруйск

Ногти

25 р.

Ногти

Могилевская, Бобруйск

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Секции

Бесплатно

Секции

Могилевская, Бобруйск

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Ремонт квартир и тд.

Договорная

Ремонт квартир и тд.

Могилевская, Бобруйск

Ремонт компьютеров и ноутбуков с выездом. Бобруйск

Договорная

Ремонт компьютеров и ноутбуков с выездом. Бобруйск

Могилевская, Бобруйск

Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

6 р.

Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Прицеп- подкат частичной погрузки в аренду

30 р.

Прицеп- подкат частичной погрузки в аренду

Могилевская, Бобруйск

Аренда лафета

50 р.

Аренда лафета

Могилевская, Бобруйск

Услуги торжеств Мишки Бобруйск

Договорная

Услуги торжеств Мишки Бобруйск

Могилевская, Бобруйск

Грузоперевозки по городу и РБ от 10 кг до 3 тонн

Договорная

Грузоперевозки по городу и РБ от 10 кг до 3 тонн

Могилевская, Бобруйск

Отделка обшивка сайдингом монтаж сайдинг Бобруйск

Договорная

Отделка обшивка сайдингом монтаж сайдинг Бобруйск

Могилевская, Бобруйск

Маникюр

25 р.

Маникюр

Могилевская, Бобруйск

окажу услуги по уборке снега

85 р.

окажу услуги по уборке снега

Могилевская, Бобруйск

Натяжные потолки в Бобруйске и Могилёвской области

5.90 р.

Натяжные потолки в Бобруйске и Могилёвской области

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Новогодние поздравления

Договорная

Новогодние поздравления

Могилевская, Бобруйск

Прокат инструмента в Бобруйске.

5 р.

Прокат инструмента в Бобруйске.

Могилевская, Бобруйск

Любые виды строительных работ

Договорная

Любые виды строительных работ

Могилевская, Бобруйск

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Перетяжка и ремонт мебели

Договорная

Перетяжка и ремонт мебели

Могилевская, Бобруйск

Маникюр Бобруйск

35 р.

Маникюр Бобруйск

Могилевская, Бобруйск

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Грузоперевозки по Бобруйску - (РБ)

25 р.

Грузоперевозки по Бобруйску - (РБ)

Могилевская, Бобруйск

Натяжные потолки Бобруйск расчёт стоимости онлайн

Договорная

Натяжные потолки Бобруйск расчёт стоимости онлайн

Могилевская, Бобруйск

Натяжные потолки Бобруйск. узнать стоимость.

Договорная

Натяжные потолки Бобруйск. узнать стоимость.

Могилевская, Бобруйск

Рассрочка
Клей для обоев

3 р.

Клей для обоев

Могилевская, Бобруйск

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Услуги мини-экскаватора,бурение скважин

Договорная

Услуги мини-экскаватора,бурение скважин

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Репетитор начальных классов (1-6)

Могилевская, Бобруйск

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Все виды отделочных работ.

Договорная

Все виды отделочных работ.

Могилевская, Бобруйск

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Видеооператор

100 р.

Видеооператор

Могилевская, Бобруйск

Ремонт холодильников и морозильников

Договорная

Ремонт холодильников и морозильников

Могилевская, Бобруйск

Обшивка и утепление балкона (внутри, снаружи)

Договорная

Обшивка и утепление балкона (внутри, снаружи)

Могилевская, Бобруйск

Рассрочка

Договорная

Маникюр

Могилевская, Бобруйск

Маникюр с покрытием

25 р.

Маникюр с покрытием

Могилевская, Бобруйск

Наращивание

35 р.

Наращивание

Могилевская, Бобруйск

Резка Проемов + Алмаз. Сверление. Штробление

Договорная

Резка Проемов + Алмаз. Сверление. Штробление

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Установлю любую Винду за небольшие деньги

Могилевская, Бобруйск

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Поможем Спилить Аварийное Дерево. АКЦИЯ

Договорная

Поможем Спилить Аварийное Дерево. АКЦИЯ

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Малярные работы

Могилевская, Бобруйск

Сборка мебели, установка дверей и окон

Договорная

Сборка мебели, установка дверей и окон

Могилевская, Бобруйск

Отделка и ремонт

Договорная

Отделка и ремонт

Могилевская, Бобруйск

Стяжка пола

Договорная

Стяжка пола

Могилевская, Бобруйск

Грузовое такси до 2.5 т

Договорная

Грузовое такси до 2.5 т

Могилевская, Бобруйск

Настройка швейных машин оверлоков Бобруйск

40 р.

Настройка швейных машин оверлоков Бобруйск

Могилевская, Бобруйск

Ремонт швейных машин Бобруйск и район

30 р.

Ремонт швейных машин Бобруйск и район

Могилевская, Бобруйск

Фотограф

80 р.

Фотограф

Могилевская, Бобруйск

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