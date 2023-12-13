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Услуги в сфере красоты и здоровья в Бобруйске

Маникюр гель-лак

30 р.

Маникюр гель-лак

Могилевская, Бобруйск

Маникюр Педикюр

25 р.

Маникюр Педикюр

Могилевская, Бобруйск

окрашивание бровей, ламинирование бровей

10 р.

окрашивание бровей, ламинирование бровей

Могилевская, Бобруйск

Маникюр. Педикюр.Наращивание ногтей

Договорная

Маникюр. Педикюр.Наращивание ногтей

Могилевская, Бобруйск

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Наращивание/коррекция

25 р.

Наращивание/коррекция

Могилевская, Бобруйск

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Ногти

25 р.

Ногти

Могилевская, Бобруйск

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Маникюр

25 р.

Маникюр

Могилевская, Бобруйск

Маникюр Бобруйск

35 р.

Маникюр Бобруйск

Могилевская, Бобруйск

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Договорная

Маникюр

Могилевская, Бобруйск

Маникюр с покрытием

25 р.

Маникюр с покрытием

Могилевская, Бобруйск

Наращивание

35 р.

Наращивание

Могилевская, Бобруйск

Маникюр

25 р.

Маникюр

Могилевская, Бобруйск

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Наращивание ресничек

20 р.

Наращивание ресничек

Могилевская, Бобруйск

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Кератин/Ботокс/Холодно/Реконструкция/Полировка

70 р.

Кератин/Ботокс/Холодно/Реконструкция/Полировка

Могилевская, Бобруйск

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Маникюр коррекция ногтей френч

50 р.

Маникюр коррекция ногтей френч

Могилевская, Бобруйск

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Маникюр , наращивание

Договорная

Маникюр , наращивание

Могилевская, Бобруйск

Покрытие гель лаком

20 р.

Покрытие гель лаком

Могилевская, Бобруйск

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Брови/маникюр (р-н Киселевичи)

17 р.

Брови/маникюр (р-н Киселевичи)

Могилевская, Бобруйск

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Маникюр Ульяновская

25 р.

Маникюр Ульяновская

Могилевская, Бобруйск

Маникюр, наращивание

35 р.

Маникюр, наращивание

Могилевская, Бобруйск

Наращивание ресниц

Договорная

Наращивание ресниц

Могилевская, Бобруйск

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Наращивание ресниц

Договорная

Наращивание ресниц

Могилевская, Бобруйск

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Коррекция и окрашивание бровей

10 р.

Коррекция и окрашивание бровей

Могилевская, Бобруйск

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Шугаринг - лучшее решение

10 р.

Шугаринг - лучшее решение

Могилевская, Бобруйск

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Модель на выкладной френч

Договорная

Модель на выкладной френч

Могилевская, Бобруйск

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Наращивание ногтей, гель-лак, Авиагородок

45 р.

Наращивание ногтей, гель-лак, Авиагородок

Могилевская, Бобруйск

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Наращивание ногтей

40 р.

Наращивание ногтей

Могилевская, Бобруйск

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Маникюр / Педикюр

27 р.

Маникюр / Педикюр

Могилевская, Бобруйск

Маникюр педикюр

35 р.

Маникюр педикюр

Могилевская, Бобруйск

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Кератин, ботокс волос

60 р.

Кератин, ботокс волос

Могилевская, Бобруйск

Ламинирование ресниц и окрашивание бровей

20 р.

Ламинирование ресниц и окрашивание бровей

Могилевская, Бобруйск

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Наращивание ногтей

30 р.

Наращивание ногтей

Могилевская, Бобруйск

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Брови

10 р.

Брови

Могилевская, Бобруйск

Наращивание ресниц

30 р.

Наращивание ресниц

Могилевская, Бобруйск

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Маникюр,наращивание ногтей

10 р.

Маникюр,наращивание ногтей

Могилевская, Бобруйск

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Маникюр/Наращивание

20 р.

Маникюр/Наращивание

Могилевская, Бобруйск

Наращивание ресниц

40 р.

Наращивание ресниц

Могилевская, Бобруйск

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Маникюр

25 р.

Маникюр

Маникюр + наращивание + покрытие гель-лаком — 25 p.

Могилевская, Бобруйск

Ищу модель на ботокс/кератин/холодное восстановлен

40 р.

Ищу модель на ботокс/кератин/холодное восстановлен

Могилевская, Бобруйск

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Договорная

Парикмахерские услуги

Могилевская, Бобруйск

Полировка волос

20 р.

Полировка волос

Могилевская, Бобруйск

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Маникюр

10 р.

Маникюр

Могилевская, Бобруйск

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Маникюр/наращивание

35 р.

Маникюр/наращивание

Могилевская, Бобруйск

Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

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