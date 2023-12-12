Бытовые услуги, ремонт в Бобруйске
Договорная
Сборка мебели, установка дверей и окон
Могилевская, Бобруйск
40 р.
Настройка швейных машин оверлоков Бобруйск
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Сборка мебели
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Сборка и установка мебели
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Сборка мебели
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Окажу услуги по расчистке снега, распиловке дров
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Уборка
Могилевская, Бобруйск
Договорная
СБОРКА МЕБЕЛИ УСТАНОВКА КУХНИ
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Клининг
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Сборка и установка мебели
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Сборка мебели с выездом
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Уборка квартир
Могилевская, Бобруйск
50 р.
Уборка квартир
Могилевская, Бобруйск
100 р.
Уничтожение клопов тараканов грызунов
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Мастер по дому
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Сборка и разборка мебели
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Уборка клининг
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Сборка мебели
Могилевская, Бобруйск
Договорная
чистка територий от снега
Могилевская, Бобруйск
55 р.
Откачка канализации в Бобруйске
Могилевская, Бобруйск
45 р.
Уборка квартир , домов
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Клининговые услуги
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Аренда робота мойщика окон
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Сборка мебели
Могилевская, Бобруйск
1 р.
Сборка мебели
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Подработка
Могилевская, Бобруйск
Бесплатно
Муж на час # СанТехник # Мастер на час Электрик
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Монтаж, ремонт кондиционеров
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Уборка
Могилевская, Бобруйск
Услуги из других регионов
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Гомель
450 р.
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ
Минск, Центральный
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
Витебск
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Могилев
Договорная
Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели
Гродненская, Лида
40 р.
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Гомель