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Бытовые услуги, ремонт в Бобруйске

Сборка мебели, установка дверей и окон

Договорная

Сборка мебели, установка дверей и окон

Могилевская, Бобруйск

Настройка швейных машин оверлоков Бобруйск

40 р.

Настройка швейных машин оверлоков Бобруйск

Могилевская, Бобруйск

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Сборка и установка мебели

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Сборка мебели

Могилевская, Бобруйск

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Договорная

Окажу услуги по расчистке снега, распиловке дров

Могилевская, Бобруйск

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Уборка

Договорная

Уборка

Могилевская, Бобруйск

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СБОРКА МЕБЕЛИ УСТАНОВКА КУХНИ

Договорная

СБОРКА МЕБЕЛИ УСТАНОВКА КУХНИ

Могилевская, Бобруйск

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Клининг

Договорная

Клининг

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Сборка и установка мебели

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Сборка мебели с выездом

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Уборка квартир

Могилевская, Бобруйск

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Уборка квартир

50 р.

Уборка квартир

Могилевская, Бобруйск

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Уничтожение клопов тараканов грызунов

100 р.

Уничтожение клопов тараканов грызунов

Могилевская, Бобруйск

Мастер по дому

Договорная

Мастер по дому

Могилевская, Бобруйск

Сборка и разборка мебели

Договорная

Сборка и разборка мебели

Могилевская, Бобруйск

Уборка клининг

Договорная

Уборка клининг

Могилевская, Бобруйск

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Могилевская, Бобруйск

чистка територий от снега

Договорная

чистка територий от снега

Могилевская, Бобруйск

Откачка канализации в Бобруйске

55 р.

Откачка канализации в Бобруйске

Могилевская, Бобруйск

Уборка квартир , домов

45 р.

Уборка квартир , домов

Могилевская, Бобруйск

Клининговые услуги

Договорная

Клининговые услуги

Могилевская, Бобруйск

Аренда робота мойщика окон

Договорная

Аренда робота мойщика окон

Могилевская, Бобруйск

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Могилевская, Бобруйск

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1 р.

Сборка мебели

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Подработка

Могилевская, Бобруйск

Муж на час # СанТехник # Мастер на час Электрик

Бесплатно

Муж на час # СанТехник # Мастер на час Электрик

Могилевская, Бобруйск

Монтаж, ремонт кондиционеров

Договорная

Монтаж, ремонт кондиционеров

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Уборка

Могилевская, Бобруйск

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Услуги из других регионов

Электрик

5 р.

Электрик

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

450 р.

Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Договорная

Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Могилев

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

40 р.

Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Сборка мебели. Мастер на час

Договорная

Сборка мебели. Мастер на час

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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