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Услуги

Ремонтно-строительные работы в Бобруйске

Любые виды строительных работ

Договорная

Любые виды строительных работ

Могилевская, Бобруйск

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Услуги мини-экскаватора,бурение скважин

Договорная

Услуги мини-экскаватора,бурение скважин

Могилевская, Бобруйск

Обшивка и утепление балкона (внутри, снаружи)

Договорная

Обшивка и утепление балкона (внутри, снаружи)

Могилевская, Бобруйск

Рассрочка
Резка Проемов + Алмаз. Сверление. Штробление

Договорная

Резка Проемов + Алмаз. Сверление. Штробление

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Малярные работы

Могилевская, Бобруйск

Металлочерепица

Договорная

Металлочерепица

Могилевская, Бобруйск

Спецтехника , услуги мини экскаватора

60.75 р.

Спецтехника , услуги мини экскаватора

Могилевская, Бобруйск

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Утепление квартир домов балконов. Фасадные работы

Договорная

Утепление квартир домов балконов. Фасадные работы

Могилевская, Бобруйск

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Могилевская, Бобруйск

Утепление квартир. Кровельные работы

Договорная

Утепление квартир. Кровельные работы

Могилевская, Бобруйск

Бурение скважин на воду под ключ

60 р.

Бурение скважин на воду под ключ

Могилевская, Бобруйск

Рассрочка
Услуги печника

Договорная

Услуги печника

Могилевская, Бобруйск

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Строим дома ''под ключ'', 240 указ, ГС и каркасники

Договорная

Строим дома ''под ключ'', 240 указ, ГС и каркасники

Могилевская, Бобруйск

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Могилевская, Бобруйск

Рассрочка
Строим дома из ГС Блоков по 240 Указу РБ

Договорная

Строим дома из ГС Блоков по 240 Указу РБ

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Аренда спецтехники. Бур мини-экскаватор, прокол

Договорная

Аренда спецтехники. Бур мини-экскаватор, прокол

Могилевская, Бобруйск

Заборные системы «Скайпрофиль»

Договорная

Заборные системы «Скайпрофиль»

Могилевская, Бобруйск

ЛЕСТНИЦЫ

Договорная

ЛЕСТНИЦЫ

Могилевская, Бобруйск

Бурение скважин

Договорная

Бурение скважин

Могилевская, Бобруйск

Рассрочка
Ремонт под ключ

Договорная

Ремонт под ключ

Могилевская, Бобруйск

Монтаж отопления

100 р.

Монтаж отопления

Могилевская, Бобруйск

Рассрочка
Козырьки, навесы

Договорная

Козырьки, навесы

Могилевская, Бобруйск

Изготовление изделий из профильной трубы

99 р.

Изготовление изделий из профильной трубы

Могилевская, Бобруйск

Печи (5-7 канальные) камины ремонт

Договорная

Печи (5-7 канальные) камины ремонт

Могилевская, Бобруйск

Скважина на воду

60 р.

Скважина на воду

Могилевская, Бобруйск

Сварочные работы

Договорная

Сварочные работы

Могилевская, Бобруйск

Бурение скважин с установкой оборудования

60 р.

Бурение скважин с установкой оборудования

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Услуги каменщика и печника

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Окажу широкий спектр строительных услуг

Могилевская, Бобруйск

Строительство домов

Договорная

Строительство домов

Могилевская, Бобруйск

Аренда подъёмник гидравлический. Вышка. Лафет

80 р.

Аренда подъёмник гидравлический. Вышка. Лафет

Могилевская, Бобруйск

Ворота и роллеты ALUTECH. Продажа и монтаж ворот

Договорная

Ворота и роллеты ALUTECH. Продажа и монтаж ворот

Могилевская, Бобруйск

печник

Договорная

печник

Могилевская, Бобруйск

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Каменщик

30 р.

Каменщик

Могилевская, Бобруйск

Строительные работы

104.72 р.

Строительные работы

Могилевская, Бобруйск

Обустройство скважин

Договорная

Обустройство скважин

Могилевская, Бобруйск

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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