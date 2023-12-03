Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Бешенковичах
Договорная
Купюра, значок, брошь, монеты СССР
Витебская, Бешенковичи
1.50 р.
Киндер
Витебская, Бешенковичи
1.50 р.
Киндеры
Витебская, Бешенковичи
Договорная
Манеты
Витебская, Бешенковичи
15 р.
Очки СССР женские
Витебская, Бешенковичи
40 р.
Герб
Минск, Фрунзенский
0.60 р.
Значок
Гродненская, Свислочь
50 р.
Ретро открытки послевоенная Германия 1947 год
Минск, Первомайский
Договорная
Плащ военный, 48-50 размеры
Минск, Фрунзенский
60 р.
Подарок на Новый год. Подставка для книг «Собака»
Витебск
10 р.
Военные вещи СССР
Брест
15 р.
Кружка для пива
Гомель
30 р.
елочные игрушки советские СССР винтаж
Гомель
Договорная
Марки СССР и Иностранные. Цену предлогайте.
Гомельская, Жлобин
30 р.
Ваза на ножке винтажная,карамельное стекло,СССР
Витебская, Орша
29.80 р.
Хрустальные туфельки, для принцессы
Гродненская, Другие города
5 р.
Книжки Макдональдс
Минск, Первомайский
Договорная
Антиквариат
Гомельская, Лельчицы
50 р.
Картина
Брестская, Пинск
50 р.
Картина
Брестская, Пинск
Договорная
Серебро
Брестская, Белоозёрск
170 р.
Картины-триптих
Брестская, Пинск
3 р.
Банкнота Три рубля
Минск, Первомайский
5 р.
Карточки Скуби-Ду
Минск, Первомайский
5 р.
Счеты 2шт СССР
Могилев
160 р.
Ниуэ 1 доллар 2010 Клод Моне Серебро Proof
Минск, Фрунзенский
35 р.
Браслет винтажный.
Минск, Ленинский
90 р.
Медная грелка для постели, винтаж
Витебская, Полоцк
25 р.
Краски художественные масляные
Гомельская, Калинковичи
1 180 р.
Набор''Эгоист'' (84)
Витебск
10 р.
Коллекционные миньоны из Мака.
Минск, Заводской
85 р.
Острова Кука 10 долларов 1990 Тигр Серебро Unc
Минск, Фрунзенский
Договорная
Домино времен ссср
Минск, Заводской
270 р.
Статуэтка ''Иван - царевич и лягушка'' ЗФИ
Витебск
Договорная
Бокал из Кузнецовского фарфора
Минская, Молодечно
25 р.
Блюдо 35 см, 1965 г
Брест
24.80 р.
Египетские боги и другие
Гродненская, Другие города
30 р.
Куклы Германия, цена за две
Могилев
Договорная
Часы наручные
Могилев
Договорная
Солдатики оловянные
Могилев
12 р.
ВАЗА ДЛЯ ФРУКТОВ СССР РАСКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ
Могилев
30 р.
Старинная бутылка
Могилев
40 р.
Чайная пара гигант Мальва Новая СССР
Минск, Фрунзенский
10 р.
Часы МАЯК СССР
Могилев
70 р.
Игрушка заводная СССР АВТО - ПЕРЕКРЕСТОК
Минск, Первомайский
37 р.
Юбилейные монеты СССР.
Гомельская, Жлобин
30 р.
Медаль
Минск, Московский
230 р.
Статуэтка ''мать и дитя''
Витебск
500 р.
Шкатулка из натурального малахита
Гродно
Договорная
Значок
Гомель
60 р.
Альбом с марками
Гомель
5 р.
Гиря гирька весовая для весов
Гомель
60 р.
ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР. (эксклюзив).
Минск, Московский
Договорная
Ёлочные игрушки
Витебск
110 р.
Набор наблюдения за погодой
Гомель
50 р.
Наклейки из 90 х лот 2 цена за все
Могилев
Договорная
Наборы открыток. Музеи, художники, города и тд.
Минск, Фрунзенский
0.45 р.
Иглы для патефона и граммофона.
Витебск
20 р.
Соусник дулевская сирень
Брест
2.50 р.
Значки
Гомельская, Рогачев
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский