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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Березе

Захваты для монтажа бордюра

70 р.

Захваты для монтажа бордюра

Брестская, Береза

Аккумуляторы 21700,18650

Договорная

Аккумуляторы 21700,18650

Брестская, Береза

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Гайковёрт аккумуляторный 18в

329 р.

Гайковёрт аккумуляторный 18в

Брестская, Береза

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Молоток,тапор

Договорная

Молоток,тапор

Брестская, Береза

Круг отрезной 230*1.6

2.50 р.

Круг отрезной 230*1.6

Брестская, Береза

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Ленточная пила

1 300 р.

Ленточная пила

Брестская, Береза

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Договорная

Инструмент в аренду.

Брестская, Береза

Ленточная пила

1 850 р.

Ленточная пила

Брестская, Береза

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Оборудование

330 р.

Оборудование

Брестская, Береза

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Фреза алмазная

Договорная

Фреза алмазная

Брестская, Береза

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Фреза спиральная

Договорная

Фреза спиральная

Брестская, Береза

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Фреза по металлу и чугуну

35 р.

Фреза по металлу и чугуну

Брестская, Береза

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Щетки

Договорная

Щетки

Брестская, Береза

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Долото-стамеска

Договорная

Долото-стамеска

Брестская, Береза

Фреза алмазная

Договорная

Фреза алмазная

Брестская, Береза

Фреза алмазная

Договорная

Фреза алмазная

Брестская, Береза

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Штангенциркуль

50 р.

Штангенциркуль

Брестская, Береза

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Наждачный, шлифовальный круг.

40 р.

Наждачный, шлифовальный круг.

Брестская, Береза

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Электросварка инверторная

200 р.

Электросварка инверторная

Брестская, Береза

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наждак ручной

45 р.

наждак ручной

Брестская, Береза

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Зубило плоское sds max

20 р.

Зубило плоское sds max

Брестская, Береза

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Товары с доставкой от магазинов

Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Онлайн-заказ

34.50 р.

Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D

Онлайн-заказ

189.79 р.

Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)

Онлайн-заказ

14.88 р.

Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)

Онлайн-заказ

12.71 р.

Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стенд Deko DKTB10

Онлайн-заказ

35.94 р.

Стенд Deko DKTB10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор алюминиевый Rommer Plus 200 (3 секции)

Онлайн-заказ

81.31 р.

Радиатор алюминиевый Rommer Plus 200 (3 секции)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Голубая

Онлайн-заказ

11 р.

Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Голубая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тиски Deko CL11

Онлайн-заказ

158.58 р.

Тиски Deko CL11

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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