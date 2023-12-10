Товары от Куфар Маркета
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Прочие инструменты в Березе
70 р.
Захваты для монтажа бордюра
Брестская, Береза
Договорная
Аккумуляторы 21700,18650
Брестская, Береза
329 р.
Гайковёрт аккумуляторный 18в
Брестская, Береза
Договорная
Молоток,тапор
Брестская, Береза
2.50 р.
Круг отрезной 230*1.6
Брестская, Береза
1 300 р.
Ленточная пила
Брестская, Береза
Договорная
Инструмент в аренду.
Брестская, Береза
1 850 р.
Ленточная пила
Брестская, Береза
330 р.
Оборудование
Брестская, Береза
Договорная
Фреза алмазная
Брестская, Береза
Договорная
Фреза спиральная
Брестская, Береза
35 р.
Фреза по металлу и чугуну
Брестская, Береза
Договорная
Щетки
Брестская, Береза
Договорная
Долото-стамеска
Брестская, Береза
Договорная
Фреза алмазная
Брестская, Береза
Договорная
Фреза алмазная
Брестская, Береза
50 р.
Штангенциркуль
Брестская, Береза
40 р.
Наждачный, шлифовальный круг.
Брестская, Береза
200 р.
Электросварка инверторная
Брестская, Береза
45 р.
наждак ручной
Брестская, Береза
20 р.
Зубило плоское sds max
Брестская, Береза
Товары с доставкой от магазинов
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34.50 р.
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет
Минск, Центральный
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189.79 р.
Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D
Минск, Центральный
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14.88 р.
Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)
Минск, Центральный
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12.71 р.
Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)
Минск, Центральный
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35.94 р.
Стенд Deko DKTB10
Минск, Центральный
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81.31 р.
Радиатор алюминиевый Rommer Plus 200 (3 секции)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
11 р.
Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Голубая
Минск, Центральный
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158.58 р.
Тиски Deko CL11
Минск, Центральный