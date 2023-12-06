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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Березе

Обои

Договорная

Обои

Брестская, Береза

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Плитка

12 р.

Плитка

Брестская, Береза

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Балясины

40 р.

Балясины

Брестская, Береза

Кафель печной СССР

0.30 р.

Кафель печной СССР

Брестская, Береза

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Плитка напольная KERAMA MARAZZI. Новая.

Договорная

Плитка напольная KERAMA MARAZZI. Новая.

Брестская, Береза

Плитка

Договорная

Плитка

Брестская, Береза

Плитка керамогранит

10 р.

Плитка керамогранит

Брестская, Береза

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Договорная

Продам шпатклёвку limax,и шпатклёвку для швов

Брестская, Береза

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Краска грунт-эмаль по ржавчине

350 р.

Краска грунт-эмаль по ржавчине

Брестская, Береза

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Плитка керамогранит

13 р.

Плитка керамогранит

Брестская, Береза

Плитка керамогранит

10 р.

Плитка керамогранит

Брестская, Береза

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Труба. Дымоход.

50 р.

Труба. Дымоход.

Брестская, Береза

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Керамическая плитка Скарлет

2.80 р.

Керамическая плитка Скарлет

Брестская, Береза

Плитка керамическая Дубай

1.70 р.

Плитка керамическая Дубай

Брестская, Береза

Плитка

20 р.

Плитка

Брестская, Береза

Керамическая плитка (клинкер)

60 р.

Керамическая плитка (клинкер)

Брестская, Береза

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Уголок монтажный для соффита

30 р.

Уголок монтажный для соффита

Брестская, Береза

Подложка IZO FLOOR THERMO

70 р.

Подложка IZO FLOOR THERMO

Брестская, Береза

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Обои (цена за 6 ролек)

30 р.

Обои (цена за 6 ролек)

Брестская, Береза

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Обои(цена за 6 ролек)

35 р.

Обои(цена за 6 ролек)

Брестская, Береза

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Плитка

0.10 р.

Плитка

Брестская, Береза

Плитка облицовочная 15х15 новая (15 квадратов)

7.99 р.

Плитка облицовочная 15х15 новая (15 квадратов)

Брестская, Береза

Плитка березакерамика

20 р.

Плитка березакерамика

Брестская, Береза

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Плитка облицовочная 15х15

99.99 р.

Плитка облицовочная 15х15

Брестская, Береза

Ламинат

Договорная

Ламинат

Брестская, Береза

Доставка
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Эпоксидная смола в больших фасовках

45 р.

Эпоксидная смола в больших фасовках

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

15 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

20 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

20 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

20 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Магниты для плитки, для лючка под плитку неодимовый магнит

6.50 р.

Магниты для плитки, для лючка под плитку неодимовый магнит

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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