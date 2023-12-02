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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в Берестовице

Платье для девочки Платье для девочки

10 р.

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Платье для девочки

116 - 122 (6 лет)

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Юбка/платье Юбка/платье

5 р.

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Юбка/платье

110 - 116 (5-6 лет)

Летняя одежда Летняя одежда

5 р.

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Летняя одежда

86 - 92 (2 года)

Платья для девочекПлатья для девочек

35 р.

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Платья для девочек

122 - 128 (7 лет)

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Нарядное платьеНарядное платье

50 р.

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Нарядное платье

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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ПлатьеПлатье

15 р.

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Платье

98 - 104 (4 года)

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Платье для школы Платье для школы

40 р.

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Платье для школы

122 - 128 (7 лет)

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Платье для школы Платье для школы

35 р.

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Платье для школы

128 - 134 (8 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье H&MПлатье H&M

15 р.

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Платье H&M

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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ПлатьеПлатье

10 р.

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Платье

140 - 146 (10 лет)

no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Платье для девочки Платье для девочки

40 р.

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Платье для девочки

140 - 146 (10 лет)

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Нарядное платье к Новому году Нарядное платье к Новому году

15 р.

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Нарядное платье к Новому году

80 - 86 (1-2 года)

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Нарядное платье для девочкиНарядное платье для девочки

50 р.

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Нарядное платье для девочки

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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ПлаПла

25 р.

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Пла

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Платье Платье

20 р.

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Платье

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Нарядное платье 104-110Нарядное платье 104-110

70 р.

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Нарядное платье 104-110

104 - 110 (5 лет)

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Платье праздничное на девочку с 6 до 8 летПлатье праздничное на девочку с 6 до 8 лет

50 р.

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Платье праздничное на девочку с 6 до 8 лет

122 - 128 (7 лет)

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Платье снежинка Платье снежинка

10 р.

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Платье снежинка

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Платье Платье

15 р.

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Платье

98 - 104 (4 года)

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Платье Новогоднее нарядное от 3до 6летПлатье Новогоднее нарядное от 3до 6лет

35 р.

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Платье Новогоднее нарядное от 3до 6лет

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Нарядное платье 116-122Нарядное платье 116-122

15 р.

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Нарядное платье 116-122

116 - 122 (6 лет)

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Юбки на рост 140-146 Юбки на рост 140-146

10 р.

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Юбки на рост 140-146

140 - 146 (10 лет)

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Юбка р.128-134 Турция в ПИНСКеЮбка р.128-134 Турция в ПИНСКе

15 р.

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Юбка р.128-134 Турция в ПИНСКе

128 - 134 (8 лет)

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Звездочка комплектЗвездочка комплект

25 р.

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Звездочка комплект

110 - 116 (5-6 лет)

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Юбка джинсовая, р.110-116-122Юбка джинсовая, р.110-116-122

10 р.

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Юбка джинсовая, р.110-116-122

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

Платье на девочку 4-5 летПлатье на девочку 4-5 лет

35 р.

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Платье на девочку 4-5 лет

116 - 122 (6 лет)

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Нарядное платье Gloria jeans 116-122Нарядное платье Gloria jeans 116-122

20 р.

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Нарядное платье Gloria jeans 116-122

116 - 122 (6 лет)

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Платье Платье

10 р.

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Платье

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

Платье белое р.128Платье белое р.128

45 р.

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Платье белое р.128

122 - 128 (7 лет)

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Платье белое р.104Платье белое р.104

45 р.

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Платье белое р.104

104 - 110 (5 лет)

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Платье Платье

15 р.

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Платье

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Белое платье снежинки, РАСПРОДАЖА 116 и 122Белое платье снежинки, РАСПРОДАЖА 116 и 122

39.20 р.

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Белое платье снежинки, РАСПРОДАЖА 116 и 122

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

Нарядное платье Нарядное платье

50 р.

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Нарядное платье

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Юбка джинсовая, р.92-98-104 Юбка джинсовая, р.92-98-104

10 р.

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Юбка джинсовая, р.92-98-104

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Платья для девочки на праздник. Платья для девочки на праздник.

20 р.

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Платья для девочки на праздник.

92 - 98 (3 года)

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Платье праздничноеПлатье праздничное

20 р.

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Платье праздничное

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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ПлатьеПлатье

45 р.

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Платье

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Платье на утренникПлатье на утренник

120 р.

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Платье на утренник

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье нарядное для девочкиПлатье нарядное для девочки

20 р.

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Платье нарядное для девочки

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 104 - 110 (5 лет)

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Платье нарядное для девочки 7лет+Платье нарядное для девочки 7лет+

45 р.

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Платье нарядное для девочки 7лет+

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Платье Платье

15 р.

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Платье

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье нарядное на 4-5 лет Платье нарядное на 4-5 лет

30 р.

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Платье нарядное на 4-5 лет

104 - 110 (5 лет)

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Платье для девочки Платье для девочки

85 р.

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Платье для девочки

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье Платье

20 р.

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Платье

146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

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25 р.

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Школьная форма

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

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Платье для бальных танцевПлатье для бальных танцев

75 р.

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Платье для бальных танцев

134 - 140 (9 лет)

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Платье Платье

50 р.

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Платье

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Сарафан рост 128-146Сарафан рост 128-146

15 р.

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Сарафан рост 128-146

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Платье для принцессы в стиле единорожки очень красПлатье для принцессы в стиле единорожки очень крас

55 р.

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Платье для принцессы в стиле единорожки очень крас

98 - 104 (4 года)

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Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.98 для девочки Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.98 для девочки

14.87 р.

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Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.98 для девочки

92 - 98 (3 года)

Доставка
Платья Reserved, H&M, LC Waikiki 98-110Платья Reserved, H&M, LC Waikiki 98-110

20 р.

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Платья Reserved, H&M, LC Waikiki 98-110

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Платья Zara, Reserved 98-110р-рПлатья Zara, Reserved 98-110р-р

Договорная

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Платья Zara, Reserved 98-110р-р

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

Нарядное платье Нарядное платье

25 р.

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Нарядное платье

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.122,128,134,146 для девочки Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.122,128,134,146 для девочки

21.98 р.

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Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.122,128,134,146 для девочки

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 140 - 146 (10 лет)

Доставка
Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.128,134,140 для девочки Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.128,134,140 для девочки

21.98 р.

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Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.128,134,140 для девочки

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

Доставка
ЮбкиЮбки

7 р.

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Юбки

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

Mandarinka.by АКЦИЯ сарафан р.110 для девочки Mandarinka.by АКЦИЯ сарафан р.110 для девочки

12.94 р.

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Mandarinka.by АКЦИЯ сарафан р.110 для девочки

104 - 110 (5 лет)

Доставка
Платье для девочкиПлатье для девочки

20 р.

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Платье для девочки

104 - 110 (5 лет)

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Mandarinka.by АКЦИЯ сарафан р.92,98 для девочки Mandarinka.by АКЦИЯ сарафан р.92,98 для девочки

12.94 р.

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Mandarinka.by АКЦИЯ сарафан р.92,98 для девочки

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

Доставка
Платье Платье

20 р.

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Платье

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Товары с доставкой от магазинов

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Уютное платье TU 104-110 для девочки

14 р.

Уютное платье TU 104-110 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

43 р.

Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Нарядное платье

48 р.

Нарядное платье

Брест

Доставка по Беларуси
Платье ''Василёк''

48 р.

Платье ''Василёк''

Брест

Доставка по Беларуси
Платье на утренник

55 р.

Платье на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье для девочки на утренник
vip

59 р.

Платье для девочки на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

75 р.

Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

Могилев

Доставка по Беларуси
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