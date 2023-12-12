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Ремонт и стройкаОтделочные материалы

Напольные покрытия в Барановичах

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ПРЕМИУМ СОХО и КАПРИЗ КАНКУН-1

20 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ПРЕМИУМ СОХО и КАПРИЗ КАНКУН-1

Брестская, Барановичи

Доставка
ПЛИНТУС/ РАСПРОДАЖА

2 р.

ПЛИНТУС/ РАСПРОДАЖА

Брестская, Барановичи

Доставка
ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ МАГНАТЕКС КОРНВОЛЛ и САУДЕР

16 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ МАГНАТЕКС КОРНВОЛЛ и САУДЕР

Брестская, Барановичи

Доставка
Линолеум

70 р.

Линолеум

Брестская, Барановичи

Продам б/у ламинат

100 р.

Продам б/у ламинат

Брестская, Барановичи

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Линолеум недорого

13.60 р.

Линолеум недорого

Брестская, Барановичи

Доска пола

46.90 р.

Доска пола

Брестская, Барановичи

ЛАМИНАТ (150 видов)

18.90 р.

ЛАМИНАТ (150 видов)

Брестская, Барановичи

Доставка
Рассрочка
Напольное покрытие ''таркетт''.

55 р.

Напольное покрытие ''таркетт''.

Брестская, Барановичи

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ УЛЬТРА КРАКИД-1

16 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ УЛЬТРА КРАКИД-1

Брестская, Барановичи

Доставка
ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ВЕРСАЛЬ

15 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ВЕРСАЛЬ

Брестская, Барановичи

Доставка
ЛАМИНАТ/ ОСТАТКИ С ВИТРИНЫ/ INFINITE (Tarkett, Германия) и STONE DESIGN (Kronospan, Польша)

5 р.

ЛАМИНАТ/ ОСТАТКИ С ВИТРИНЫ/ INFINITE (Tarkett, Германия) и STONE DESIGN (Kronospan, Польша)

Брестская, Барановичи

Доставка
ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ УЛЬТРА КРАКИД

16 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ УЛЬТРА КРАКИД

Брестская, Барановичи

Доставка
Паркет лакированный новый

97 р.

Паркет лакированный новый

Брестская, Барановичи

ЛИНОЛЕУМ/ ДЕШЁВЫЙ/ СИМПЛИ

10.50 р.

ЛИНОЛЕУМ/ ДЕШЁВЫЙ/ СИМПЛИ

Брестская, Барановичи

Доставка
Рассрочка
ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ КОНСУЛ РУФУС-1

16 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ КОНСУЛ РУФУС-1

Брестская, Барановичи

Доставка
ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ КОНСУЛ ДУБ ЭЛЕГАНТ-1 и БЕРГЕН-8

16 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ КОНСУЛ ДУБ ЭЛЕГАНТ-1 и БЕРГЕН-8

Брестская, Барановичи

Доставка
ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ГЛАДИАТОР МИЛЛЕР-3

16 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ГЛАДИАТОР МИЛЛЕР-3

Брестская, Барановичи

Доставка
ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ОСТАТКИ

16 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ОСТАТКИ

Брестская, Барановичи

Доставка
ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ГЛАДИАТОР МУСКАТ

16 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ГЛАДИАТОР МУСКАТ

Брестская, Барановичи

Доставка
КОВРОЛИН/ ЭКВАТОР и МЕРИДИАН/+РАСПРОДАЖА

20.70 р.

КОВРОЛИН/ ЭКВАТОР и МЕРИДИАН/+РАСПРОДАЖА

Брестская, Барановичи

Доставка
Рассрочка
ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ЛЮКС КАЛАБРИЯ

12.90 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ЛЮКС КАЛАБРИЯ

Брестская, Барановичи

Доставка
ЛИНОЛЕУМ КОММЕРЧЕСКИЙ/ УЦЕНКА

20 р.

ЛИНОЛЕУМ КОММЕРЧЕСКИЙ/ УЦЕНКА

Брестская, Барановичи

Доставка
Плинтус напольный

3.50 р.

Плинтус напольный

Брестская, Барановичи

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Ламинат GH8N WG/8 / НОВЫЙ ОСТАТКИ

Договорная

Ламинат GH8N WG/8 / НОВЫЙ ОСТАТКИ

Брестская, Барановичи

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Линолеум сегодня за 89р

99 р.

Линолеум сегодня за 89р

Брестская, Барановичи

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Продам Линолеум длина 10.50м на 1.5

90 р.

Продам Линолеум длина 10.50м на 1.5

Брестская, Барановичи

Ламинат

90 р.

Ламинат

Брестская, Барановичи

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Угол наружный для плинтуса.55мм

0.50 р.

Угол наружный для плинтуса.55мм

Брестская, Барановичи

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Пороги алюминиевые

5 р.

Пороги алюминиевые

Брестская, Барановичи

Продать

Договорная

Продать

Брестская, Барановичи

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Трехкомпонентная полимерная краска

500 р.

Трехкомпонентная полимерная краска

Брестская, Барановичи

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Щетинистое покрытие

25 р.

Щетинистое покрытие

Брестская, Барановичи

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Товары с доставкой от магазинов

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

10 р.

Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

12.50 р.

Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

18 р.

Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

11.50 р.

Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

31.75 р.

Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

13.20 р.

Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка

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