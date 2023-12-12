Товары от Куфар Маркета
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Отделочные материалы в Барановичах
1 р.
Наждачка (32 см)
Брестская, Барановичи
20 р.
ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ПРЕМИУМ СОХО и КАПРИЗ КАНКУН-1
Брестская, Барановичи
2 р.
ПЛИНТУС/ РАСПРОДАЖА
Брестская, Барановичи
16 р.
ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ МАГНАТЕКС КОРНВОЛЛ и САУДЕР
Брестская, Барановичи
70 р.
Линолеум
Брестская, Барановичи
100 р.
Продам б/у ламинат
Брестская, Барановичи
15 р.
Грунт по металлу
Брестская, Барановичи
8 р.
Система выравнивания плитки СВП
Брестская, Барановичи
65 р.
Краска Fresko(интерьерная(
Брестская, Барановичи
13.60 р.
Линолеум недорого
Брестская, Барановичи
40 р.
Жидкие гвозди
Брестская, Барановичи
Договорная
Растворитель 646
Брестская, Барановичи
46.90 р.
Доска пола
Брестская, Барановичи
8.50 р.
ПАНЕЛИ ПВХ И МДФ
Брестская, Барановичи
18.90 р.
ЛАМИНАТ (150 видов)
Брестская, Барановичи
21.91 р.
OSB
Брестская, Барановичи
6.60 р.
Штукатурный раствор для наружных работ 224/31
Брестская, Барановичи
5 р.
Плитка половая 15х15см времён СССР,есть 3 штуки.
Брестская, Барановичи
Договорная
Плитка
Брестская, Барановичи
55 р.
Напольное покрытие ''таркетт''.
Брестская, Барановичи
Договорная
Декоративный кирпич, гипсовый камень
Брестская, Барановичи
5 р.
Керамогранит 60/60
Брестская, Барановичи
16 р.
ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ УЛЬТРА КРАКИД-1
Брестская, Барановичи
500 р.
Продам плитку керамогранит
Брестская, Барановичи
36 р.
АМК декоративный кирпич
Брестская, Барановичи
9.98 р.
Виниловый сайдинг Grand Line, U-Plust
Брестская, Барановичи
16.70 р.
Фасадные панели, сайдинг
Брестская, Барановичи
22.18 р.
Маталлосайдинг, сайдинг металлический
Брестская, Барановичи
5 р.
Обои
Брестская, Барановичи
15 р.
ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ВЕРСАЛЬ
Брестская, Барановичи
5 р.
ЛАМИНАТ/ ОСТАТКИ С ВИТРИНЫ/ INFINITE (Tarkett, Германия) и STONE DESIGN (Kronospan, Польша)
Брестская, Барановичи
16 р.
ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ УЛЬТРА КРАКИД
Брестская, Барановичи
20 р.
Плитка керамическая
Брестская, Барановичи
15 р.
декоративная плитка из гипса
Брестская, Барановичи
12 р.
ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Брестская, Барановичи
55 р.
Обои
Брестская, Барановичи
Договорная
Остатки обоев ширина 1 метров
Брестская, Барановичи
80 р.
Краска серая(эмаль) 25 кг
Брестская, Барановичи
15.90 р.
ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ
Брестская, Барановичи
97 р.
Паркет лакированный новый
Брестская, Барановичи
Договорная
гипсовый кирпич
Брестская, Барановичи
45 р.
Датское масло/Danish Oil (watco)
Брестская, Барановичи
10.50 р.
ЛИНОЛЕУМ/ ДЕШЁВЫЙ/ СИМПЛИ
Брестская, Барановичи
Товары с доставкой от магазинов
23.90 р.
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм
Минск, Первомайский
14.20 р.
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593
Минск, Первомайский
45 р.
Эпоксидная смола в больших фасовках
Минск, Первомайский
15 р.
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА
Минск, Советский
20 р.
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА
Минск, Советский
20 р.
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА
Минск, Советский
20 р.
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА
Минск, Советский
6.50 р.
Магниты для плитки, для лючка под плитку неодимовый магнит
Минск, Фрунзенский