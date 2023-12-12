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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Барановичах

Наждачка (32 см)

1 р.

Наждачка (32 см)

Брестская, Барановичи

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ПРЕМИУМ СОХО и КАПРИЗ КАНКУН-1

20 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ПРЕМИУМ СОХО и КАПРИЗ КАНКУН-1

Брестская, Барановичи

Доставка
ПЛИНТУС/ РАСПРОДАЖА

2 р.

ПЛИНТУС/ РАСПРОДАЖА

Брестская, Барановичи

Доставка
ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ МАГНАТЕКС КОРНВОЛЛ и САУДЕР

16 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ МАГНАТЕКС КОРНВОЛЛ и САУДЕР

Брестская, Барановичи

Доставка
Линолеум

70 р.

Линолеум

Брестская, Барановичи

Продам б/у ламинат

100 р.

Продам б/у ламинат

Брестская, Барановичи

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Грунт по металлу

15 р.

Грунт по металлу

Брестская, Барановичи

Система выравнивания плитки СВП

8 р.

Система выравнивания плитки СВП

Брестская, Барановичи

Краска Fresko(интерьерная(

65 р.

Краска Fresko(интерьерная(

Брестская, Барановичи

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Линолеум недорого

13.60 р.

Линолеум недорого

Брестская, Барановичи

Жидкие гвозди

40 р.

Жидкие гвозди

Брестская, Барановичи

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Растворитель 646

Договорная

Растворитель 646

Брестская, Барановичи

Доска пола

46.90 р.

Доска пола

Брестская, Барановичи

ПАНЕЛИ ПВХ И МДФ

8.50 р.

ПАНЕЛИ ПВХ И МДФ

Брестская, Барановичи

Доставка
Рассрочка
ЛАМИНАТ (150 видов)

18.90 р.

ЛАМИНАТ (150 видов)

Брестская, Барановичи

Доставка
Рассрочка
OSB

21.91 р.

OSB

Брестская, Барановичи

Штукатурный раствор для наружных работ 224/31

6.60 р.

Штукатурный раствор для наружных работ 224/31

Брестская, Барановичи

Плитка половая 15х15см времён СССР,есть 3 штуки.

5 р.

Плитка половая 15х15см времён СССР,есть 3 штуки.

Брестская, Барановичи

Плитка

Договорная

Плитка

Брестская, Барановичи

Напольное покрытие ''таркетт''.

55 р.

Напольное покрытие ''таркетт''.

Брестская, Барановичи

Декоративный кирпич, гипсовый камень

Договорная

Декоративный кирпич, гипсовый камень

Брестская, Барановичи

Керамогранит 60/60

5 р.

Керамогранит 60/60

Брестская, Барановичи

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ УЛЬТРА КРАКИД-1

16 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ УЛЬТРА КРАКИД-1

Брестская, Барановичи

Доставка
Продам плитку керамогранит

500 р.

Продам плитку керамогранит

Брестская, Барановичи

АМК декоративный кирпич

36 р.

АМК декоративный кирпич

Брестская, Барановичи

Доставка
Рассрочка
Виниловый сайдинг Grand Line, U-Plust

9.98 р.

Виниловый сайдинг Grand Line, U-Plust

Брестская, Барановичи

Доставка
Рассрочка
Фасадные панели, сайдинг

16.70 р.

Фасадные панели, сайдинг

Брестская, Барановичи

Доставка
Рассрочка
Маталлосайдинг, сайдинг металлический

22.18 р.

Маталлосайдинг, сайдинг металлический

Брестская, Барановичи

Доставка
Рассрочка
Обои

5 р.

Обои

Брестская, Барановичи

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ВЕРСАЛЬ

15 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ ВЕРСАЛЬ

Брестская, Барановичи

Доставка
ЛАМИНАТ/ ОСТАТКИ С ВИТРИНЫ/ INFINITE (Tarkett, Германия) и STONE DESIGN (Kronospan, Польша)

5 р.

ЛАМИНАТ/ ОСТАТКИ С ВИТРИНЫ/ INFINITE (Tarkett, Германия) и STONE DESIGN (Kronospan, Польша)

Брестская, Барановичи

Доставка
ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ УЛЬТРА КРАКИД

16 р.

ЛИНОЛЕУМ/ УЦЕНКА/ УЛЬТРА КРАКИД

Брестская, Барановичи

Доставка
Плитка керамическая

20 р.

Плитка керамическая

Брестская, Барановичи

декоративная плитка из гипса

15 р.

декоративная плитка из гипса

Брестская, Барановичи

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

12 р.

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Брестская, Барановичи

Доставка
Обои

55 р.

Обои

Брестская, Барановичи

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Остатки обоев ширина 1 метров

Договорная

Остатки обоев ширина 1 метров

Брестская, Барановичи

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Краска серая(эмаль) 25 кг

80 р.

Краска серая(эмаль) 25 кг

Брестская, Барановичи

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ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

15.90 р.

ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

Брестская, Барановичи

Доставка
Паркет лакированный новый

97 р.

Паркет лакированный новый

Брестская, Барановичи

гипсовый кирпич

Договорная

гипсовый кирпич

Брестская, Барановичи

Датское масло/Danish Oil (watco)

45 р.

Датское масло/Danish Oil (watco)

Брестская, Барановичи

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ЛИНОЛЕУМ/ ДЕШЁВЫЙ/ СИМПЛИ

10.50 р.

ЛИНОЛЕУМ/ ДЕШЁВЫЙ/ СИМПЛИ

Брестская, Барановичи

Доставка
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Эпоксидная смола в больших фасовках

45 р.

Эпоксидная смола в больших фасовках

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

15 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

20 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

20 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

20 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Магниты для плитки, для лючка под плитку неодимовый магнит

6.50 р.

Магниты для плитки, для лючка под плитку неодимовый магнит

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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