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Товары от Куфар Маркета

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ПрочееПродукты питания

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Рыба УГОРЬ копченый

145 р.

Рыба УГОРЬ копченый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Живые раки в Минске - Доставка и Самовывоз

65 р.

Живые раки в Минске - Доставка и Самовывоз

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рыба Масляная холодного копчения

75 р.

Рыба Масляная холодного копчения

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клешни Камчатского КРАБА

150 р.

Клешни Камчатского КРАБА

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Икра Кеты

160 р.

Икра Кеты

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Икра Горбуши из Камчатки

130 р.

Икра Горбуши из Камчатки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рыба Терпуг горячего копчения

45 р.

Рыба Терпуг горячего копчения

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Икра щуки

30 р.

Икра щуки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чёрная ОСЕТРОВАЯ ИКРА

280 р.

Чёрная ОСЕТРОВАЯ ИКРА

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Икра Кижуча

160 р.

Икра Кижуча

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
РЫБА СЁМГА

50 р.

РЫБА СЁМГА

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сом живой или свежий (тушка), 600-900 г

21 р.

Сом живой или свежий (тушка), 600-900 г

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Живой или свежий (тушка) рукал, 1000-1500 г

54.60 р.

Живой или свежий (тушка) рукал, 1000-1500 г

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Живая или свежая (тушка) щука, 200-300 г

10 р.

Живая или свежая (тушка) щука, 200-300 г

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Живая или свежая (тушка) форель радужная, 1000-3000 г

29.50 р.

Живая или свежая (тушка) форель радужная, 1000-3000 г

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Живой или свежий (тушка) осетр ленский, 1000-1500 г

41.30 р.

Живой или свежий (тушка) осетр ленский, 1000-1500 г

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Икра НЕРКИ

160 р.

Икра НЕРКИ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рыба Щука мелкая

80 р.

Рыба Щука мелкая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Икра Горбуши слабосолёная

130 р.

Икра Горбуши слабосолёная

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рыба СЁМГА ОХЛАЖДЁННАЯ

50 р.

Рыба СЁМГА ОХЛАЖДЁННАЯ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рыба ТУНЕЦ Х/К

85 р.

Рыба ТУНЕЦ Х/К

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сёмга НОРВЕГИЯ слабосол

110 р.

Сёмга НОРВЕГИЯ слабосол

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рыба Лещ Цимлянский

25 р.

Рыба Лещ Цимлянский

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Форель мороженная потрошеная

21 р.

Форель мороженная потрошеная

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Краб стригун (Опилио), конечности

94 р.

Краб стригун (Опилио), конечности

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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