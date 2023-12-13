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Товары от Куфар Маркета
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145 р.
Рыба УГОРЬ копченый
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
65 р.
Живые раки в Минске - Доставка и Самовывоз
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
75 р.
Рыба Масляная холодного копчения
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
150 р.
Клешни Камчатского КРАБА
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
160 р.
Икра Кеты
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
130 р.
Икра Горбуши из Камчатки
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
45 р.
Рыба Терпуг горячего копчения
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
30 р.
Икра щуки
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
280 р.
Чёрная ОСЕТРОВАЯ ИКРА
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
160 р.
Икра Кижуча
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
50 р.
РЫБА СЁМГА
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
21 р.
Сом живой или свежий (тушка), 600-900 г
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
54.60 р.
Живой или свежий (тушка) рукал, 1000-1500 г
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
10 р.
Живая или свежая (тушка) щука, 200-300 г
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
29.50 р.
Живая или свежая (тушка) форель радужная, 1000-3000 г
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
41.30 р.
Живой или свежий (тушка) осетр ленский, 1000-1500 г
Минск, Центральный
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160 р.
Икра НЕРКИ
Минск, Центральный
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80 р.
Рыба Щука мелкая
Минск, Центральный
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130 р.
Икра Горбуши слабосолёная
Минск, Центральный
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50 р.
Рыба СЁМГА ОХЛАЖДЁННАЯ
Минск, Центральный
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85 р.
Рыба ТУНЕЦ Х/К
Минск, Центральный
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110 р.
Сёмга НОРВЕГИЯ слабосол
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
25 р.
Рыба Лещ Цимлянский
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
21 р.
Форель мороженная потрошеная
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
94 р.
Краб стригун (Опилио), конечности
Минск, Центральный
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