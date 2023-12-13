Товары от Куфар Маркета
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Роботы-пылесосы в БеларусиВсе объявления
17 000 р.
уцененные роботы пылесосы опт
Минск, Фрунзенский
2 270 р.
Xiaomi Robot Vacuum X10+
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
599 р.
Роботы-пылесосы Hutt W55
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
699 р.
Роботы-пылесосы Hutt DDC55 (белый)
Минск, Центральный
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350 р.
Робот-пылесос iBoto Aqua X220G
Минск, Центральный
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1 554.70 р.
Робот-пылесос Viomi Alpha UV S9 V-RVCLMD28D (международная версия, белый)
Минск, Центральный
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916.70 р.
Робот-пылесос Dreame D9 Max (международная версия, черный)
Минск, Центральный
2 270 р.
Xiaomi Robot Vacuum X10+
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 657 р.
Робот-пылесос LG VR6570LVMB
Минск, Центральный
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1 028.02 р.
Робот-пылесос Xiaomi Mijia Sweeping Vacuum Cleaner 3S B108CN (китайская версия, белый)
Минск, Центральный
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827 р.
Робот-пылесос Dreame D9 Max RLD33GA (международная версия Dreamehome, черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
774.60 р.
Робот для мытья окон Hutt W8 (белый)
Минск, Центральный
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496.42 р.
Робот-пылесос Lydsto Robot Vacuum YM-G2D-W03 G2D (международная версия, белый)
Минск, Центральный
17 000 р.
уцененные роботы пылесосы опт
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
2 899 р.
Робот-пылесос Dreame Bot L10S Ultra (международная версия, белый)
Минск, Центральный
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1 999.18 р.
Робот-пылесос Lydsto Self-cleaning Sweeping and Mopping Robot W2 (международная версия, белый)
Минск, Центральный
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1 019.81 р.
Робот-пылесос Lydsto Robot Vacuum Cleaner R1 Pro (черный)
Минск, Центральный
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1 145.39 р.
Робот-пылесос Viomi S9 V-RVCLMD28B (международная версия, черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
997.06 р.
Робот-пылесос Dreame D9 (международная версия)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
615 р.
Робот-пылесос Viomi V3 Max V-RVCLM27B (международная версия, черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 636 р.
Робот-пылесос Roborock S8 (международная версия, черный)
Минск, Центральный
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335.97 р.
Робот-пылесос HONOR Choice Robot Vacuum Cleaner R1 (белый)
Минск, Центральный
2 399 р.
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X10+ (Международная версия) Белый
Минск, Центральный
1 399 р.
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X10 (Международная версия) Белый
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
333.02 р.
Робот-пылесос 360 C50-1
Минск, Центральный
Договорная
Робот-пылесос в рассрочку.
Минск, Центральный
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683.82 р.
Робот для мытья окон Redmond SkyWiper RV-RW001S
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 199 р.
Робот-пылесос Evolution Airo LDS Robot Cleaner (белый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
710.84 р.
Робот для мытья окон Hutt DDC55
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
325 р.
Робот для мытья окон dBot W120
Минск, Центральный
Робот-пылесос AENO RC2S, белый
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S10+ B105 (европейская версия, белый)
Минск, Фрунзенский
1 050 р.
XIAOMI ROBOT VACUUM S10+
Минск, Центральный
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459.59 р.
Робот-пылесос Panda Clever i5 (красный)
Минск, Центральный
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307.96 р.
Роботы-пылесосы StarWind SRW1010
Минск, Центральный
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1 523.33 р.
Роботы-пылесосы Xiaomi Robot Vacuum X10 B102GL (европейская версия, белый)
Минск, Центральный
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740 р.
Роботы-пылесосы Dreame F9 Pro (международная версия, белый)
Минск, Центральный
350 р.
Робот-пылесос Redmond RV-R670S WiFi
Минск, Центральный
250 р.
Робот-пылесос Redmond RV-R650S WiFi
Минск, Центральный
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2 671.54 р.
Роботы-пылесосы Xiaomi Robot Vacuum X10+ B101GL (европейская версия, белый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
614 р.
Роботы-пылесосы Viomi V3 Max V-RVCLM27B (черный)
Минск, Центральный
849 р.
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S10+ B105 кредит
Минск, Фрунзенский
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1 664.50 р.
Робот-пылесос iClebo O5 WiFi
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 178.03 р.
Робот-пылесос Lydsto Sweeping and Mopping Robot R1 (белый)
Минск, Центральный
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376.88 р.
Робот-пылесос Scarlett SC-VC80RW01
Минск, Центральный