Ремонт тормозной системы в Беларуси
Договорная
Проточка тормозных дисков, ремонт тормозной системы, замена тормозной жидкости.
Минск, Октябрьский
Договорная
Ремонт тормозной системы
Гомель
15 р.
проточка тормозных дисков.
Брестская, Пинск
Договорная
Ремонт суппортов и тормозной систем
Гродно
30 р.
Ремонт суппортов и тормозной системы
Минск, Заводской
150 р.
Проточка тормозных дисков без снятия
Минск, Советский
40 р.
Замена топливных и тормозных трубок авто на медные
Минск, Первомайский
30 р.
Ремонт тормозной системы. Продажа компонентов.
Минск, Октябрьский