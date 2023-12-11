Ремонт офисной мебели в Беларуси
Договорная
Ремонт офисных кресел и стульев.
Минск, Фрунзенский
15 р.
ремонт офисных кресел и компьютерных стульев
Минск, Центральный
Договорная
Ремонт стульев с помощью сварки
Минск, Заводской
Договорная
Шкафы купе : ремонт, замена механизмов.
Гомель
Договорная
Ремонт мультиблока, механизм качания, (Samurai )
Минск, Фрунзенский
10 р.
Ремонт кресла, стула
Минск, Фрунзенский
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Ремонт мебели
Минск, Московский
Договорная
Обивка и перетяжка ОФИСНОЙ мебели в Минске
Минск, Центральный
Рассрочка
Договорная
Перетяжка офисных кресел
Могилевская, Бобруйск
50 р.
Перетяжка, ремонт и обслуживание офисной мебели
Минск, Центральный
Договорная
Комплектующие к офисным креслам и ремонт.
Брестская, Барановичи
Договорная
Ремонт офисных стульев и кресел с выездом
Брест