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Ремонт офисной мебели в Беларуси

Ремонт офисных кресел и стульев.

Договорная

Ремонт офисных кресел и стульев.

Минск, Фрунзенский

ремонт офисных кресел и компьютерных стульев

15 р.

ремонт офисных кресел и компьютерных стульев

Минск, Центральный

Ремонт стульев с помощью сварки

Договорная

Ремонт стульев с помощью сварки

Минск, Заводской

Шкафы купе : ремонт, замена механизмов.

Договорная

Шкафы купе : ремонт, замена механизмов.

Гомель

Ремонт мультиблока, механизм качания, (Samurai )

Договорная

Ремонт мультиблока, механизм качания, (Samurai )

Минск, Фрунзенский

Ремонт кресла, стула

10 р.

Ремонт кресла, стула

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт мебели

Договорная

Ремонт мебели

Минск, Московский

Обивка и перетяжка ОФИСНОЙ мебели в Минске

Договорная

Обивка и перетяжка ОФИСНОЙ мебели в Минске

Минск, Центральный

Рассрочка
Перетяжка офисных кресел

Договорная

Перетяжка офисных кресел

Могилевская, Бобруйск

Перетяжка, ремонт и обслуживание офисной мебели

50 р.

Перетяжка, ремонт и обслуживание офисной мебели

Минск, Центральный

Комплектующие к офисным креслам и ремонт.

Договорная

Комплектующие к офисным креслам и ремонт.

Брестская, Барановичи

Ремонт офисных стульев и кресел с выездом

Договорная

Ремонт офисных стульев и кресел с выездом

Брест

Услуги от компаний

Ремонт кресла, стула

10 р.

Ремонт кресла, стула

Минск, Фрунзенский

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