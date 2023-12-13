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Ремонт кухни в Беларуси

Кухни под заказ в рассрочку

850 р.

Кухни под заказ в рассрочку

Могилев

Рассрочка
ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ

Договорная

ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов

Договорная

ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кухни.Шкафов-купе.Замена Фасадов.

Договорная

Ремонт кухни.Шкафов-купе.Замена Фасадов.

Минская, Логойск

Реставрация, ремонт кухонной мебели

Договорная

Реставрация, ремонт кухонной мебели

Гродно

Реставрация и перекраска кухонных фасадов.

140 р.

Реставрация и перекраска кухонных фасадов.

Витебская, Полоцк

Замена с установкой кухонных столешниц и фасадов

120 р.

Замена с установкой кухонных столешниц и фасадов

Минск, Ленинский

Переделка кухни под установку встраиваемой техники

120 р.

Переделка кухни под установку встраиваемой техники

Минск, Ленинский

Реставрация кухонных фасадов

Договорная

Реставрация кухонных фасадов

Гродно

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Сборка и установка кухонь

Договорная

Сборка и установка кухонь

Гродно

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Замена кухонных фасадов

120 р.

Замена кухонных фасадов

Минск, Фрунзенский

Ремонт сборка мебели

Договорная

Ремонт сборка мебели

Брест

Замена фасадов и столешниц на кухне

Договорная

Замена фасадов и столешниц на кухне

Брест

Рассрочка
Кухня под заказ

Договорная

Кухня под заказ

Витебск

Реставрация кухни в рассрочку

Договорная

Реставрация кухни в рассрочку

Минск, Центральный

Покраска фасадов НЕДОРОГО

Договорная

Покраска фасадов НЕДОРОГО

Минск, Центральный

Ремонт мебели

Договорная

Ремонт мебели

Минск, Фрунзенский

Кухни по индивидуальному проекту

Договорная

Кухни по индивидуальному проекту

Гродно

Замена кухонных фасадов, столешниц.

Договорная

Замена кухонных фасадов, столешниц.

Могилев

Монтаж кухонного гарнитура

Договорная

Монтаж кухонного гарнитура

Минская, Молодечно

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Замена кухонных столешниц

250 р.

Замена кухонных столешниц

Минск, Центральный

Замена фасадов

120 р.

Замена фасадов

Минск, Фрунзенский

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Перекраска /фанеровка/ремонт

Договорная

Перекраска /фанеровка/ремонт

Гомель

Ремонт дешевле новой кухни или нового шкафа

Договорная

Ремонт дешевле новой кухни или нового шкафа

Минск, Центральный

Ремонт кухонной мебели

Договорная

Ремонт кухонной мебели

Минск, Центральный

Бюджетная кухня на заказ

Договорная

Бюджетная кухня на заказ

Минская, Борисов

Договорная

Рестоврация корпусной мебели

Гродно

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Ремонт столов, стульев

Договорная

Ремонт столов, стульев

Гомель

Стекло кухонных фасадов

15 р.

Стекло кухонных фасадов

Могилев

Кухня фасады двери перекраска обновление мебели

30 р.

Кухня фасады двери перекраска обновление мебели

Могилевская, Бобруйск

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Услуги от компаний

ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ

Договорная

ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов

Договорная

ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
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