Ремонт корпусной мебели в Беларуси
Договорная
Мебель на заказ
Минск, Заводской
95 р.
Реставрация
Гродненская, Лида
Договорная
Реставрация корпусной мебели
Гродно
Договорная
Сборка мебели.Ремонт.Разборка
Могилев
20 р.
Сборка, ремонт мебели
Гродненская, Лида
Договорная
Сборка мебели, ремонт, сборка мебели из вагонки
Минск, Центральный
Договорная
Сборка и ремонт мебели
Витебск
15 р.
Антикварная мебель (реставрация)
Минск, Заводской
Договорная
СБОРКА МЕБЕЛИ
Могилев
60 р.
Ремонт и доделка ,корпусная мебель на заказ
Витебск
Договорная
Сборка и ремонт мебели
Витебск
Договорная
Сборка,ремонт мебели
Витебск
Договорная
Сборка и установка мебели
Брестская, Кобрин
30 р.
Сборка и ремонт мебели
Гродненская, Волковыск
20 р.
Сборка и разборка корпусной мебели
Могилев
Договорная
Изготовление мебели Ремонт Сборка
Брестская, Барановичи
50 р.
Покраска, рестоврация
Гомель
Договорная
СБОРКА МЕБЕЛИ(разборка) И РЕМОНТ. СБОРЩИК МЕБЕЛИ.
Могилев
Договорная
Сборка/разборка мебели
Гомель
Договорная
Сборка,ремонт,мебели.Замена фасадов
Витебск
Договорная
Сборка мебели
Гродненская, Лида
300 р.
Частный мастер починит кухни и шкафы
Минск, Центральный
20 р.
Сборка и ремонт мебели, замена фурнитуры в Гомеле
Гомель
Договорная
Шкаф-купе под заказ
Витебск
Договорная
Ремонт , перетяжка мебели
Витебская, Орша
Договорная
Сборка, реставрация и ремонтом мебели.
Брест
Договорная
Ремонт Сборка Проектирование мебели
Минск, Фрунзенский
50 р.
ремонт мебели
Минск, Московский
Договорная
Восстановление,ремонт изделий из дерева
Гомель
Договорная
Шкафы по индивидуальным размерам
Гродно
Договорная
Ремонт мебели, сборка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели
Брест
Договорная
Ремонт шкафов-купе
Могилев
30 р.
Сборка мебели
Могилев
Договорная
РЕСТАВРАЦИЯ ПОКРАСКА МЕБЕЛИ
Брест
Договорная
Сборка, разборка,ремонт, мебели.замена фасадов.
Витебск
Договорная
Сборка и и ремонт мебели
Гомельская, Речица
50 р.
Ремонт стеклянных столов, ремонт зеркал
Минск, Первомайский
Договорная
Реставрация мебели
Минск, Фрунзенский
10 р.
Сборщик корпусной мебели
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт
Гомельская, Речица
Договорная
Сборка мебели, ремонт мебели
Минск, Московский
Договорная
Ремонт и восстановление мебели
Витебск