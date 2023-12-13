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Ремонт корпусной мебели в Беларуси

Мебель на заказ

Договорная

Мебель на заказ

Минск, Заводской

Реставрация

95 р.

Реставрация

Гродненская, Лида

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Реставрация корпусной мебели

Договорная

Реставрация корпусной мебели

Гродно

Сборка мебели.Ремонт.Разборка

Договорная

Сборка мебели.Ремонт.Разборка

Могилев

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Сборка, ремонт мебели

20 р.

Сборка, ремонт мебели

Гродненская, Лида

Сборка мебели, ремонт, сборка мебели из вагонки

Договорная

Сборка мебели, ремонт, сборка мебели из вагонки

Минск, Центральный

Сборка и ремонт мебели

Договорная

Сборка и ремонт мебели

Витебск

Антикварная мебель (реставрация)

15 р.

Антикварная мебель (реставрация)

Минск, Заводской

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СБОРКА МЕБЕЛИ

Договорная

СБОРКА МЕБЕЛИ

Могилев

Ремонт и доделка ,корпусная мебель на заказ

60 р.

Ремонт и доделка ,корпусная мебель на заказ

Витебск

Сборка и ремонт мебели

Договорная

Сборка и ремонт мебели

Витебск

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Сборка,ремонт мебели

Договорная

Сборка,ремонт мебели

Витебск

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Договорная

Сборка и установка мебели

Брестская, Кобрин

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Сборка и ремонт мебели

30 р.

Сборка и ремонт мебели

Гродненская, Волковыск

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Сборка и разборка корпусной мебели

20 р.

Сборка и разборка корпусной мебели

Могилев

Изготовление мебели Ремонт Сборка

Договорная

Изготовление мебели Ремонт Сборка

Брестская, Барановичи

Покраска, рестоврация

50 р.

Покраска, рестоврация

Гомель

СБОРКА МЕБЕЛИ(разборка) И РЕМОНТ. СБОРЩИК МЕБЕЛИ.

Договорная

СБОРКА МЕБЕЛИ(разборка) И РЕМОНТ. СБОРЩИК МЕБЕЛИ.

Могилев

Сборка/разборка мебели

Договорная

Сборка/разборка мебели

Гомель

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Сборка,ремонт,мебели.Замена фасадов

Договорная

Сборка,ремонт,мебели.Замена фасадов

Витебск

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Гродненская, Лида

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Частный мастер починит кухни и шкафы

300 р.

Частный мастер починит кухни и шкафы

Минск, Центральный

Сборка и ремонт мебели, замена фурнитуры в Гомеле

20 р.

Сборка и ремонт мебели, замена фурнитуры в Гомеле

Гомель

Шкаф-купе под заказ

Договорная

Шкаф-купе под заказ

Витебск

Ремонт , перетяжка мебели

Договорная

Ремонт , перетяжка мебели

Витебская, Орша

Сборка, реставрация и ремонтом мебели.

Договорная

Сборка, реставрация и ремонтом мебели.

Брест

Ремонт Сборка Проектирование мебели

Договорная

Ремонт Сборка Проектирование мебели

Минск, Фрунзенский

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ремонт мебели

50 р.

ремонт мебели

Минск, Московский

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Договорная

Восстановление,ремонт изделий из дерева

Гомель

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Шкафы по индивидуальным размерам

Договорная

Шкафы по индивидуальным размерам

Гродно

Ремонт мебели, сборка

Договорная

Ремонт мебели, сборка

Минск, Фрунзенский

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Брест

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Ремонт шкафов-купе

Договорная

Ремонт шкафов-купе

Могилев

Сборка мебели

30 р.

Сборка мебели

Могилев

РЕСТАВРАЦИЯ ПОКРАСКА МЕБЕЛИ

Договорная

РЕСТАВРАЦИЯ ПОКРАСКА МЕБЕЛИ

Брест

Сборка, разборка,ремонт, мебели.замена фасадов.

Договорная

Сборка, разборка,ремонт, мебели.замена фасадов.

Витебск

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Сборка и и ремонт мебели

Договорная

Сборка и и ремонт мебели

Гомельская, Речица

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Ремонт стеклянных столов, ремонт зеркал

50 р.

Ремонт стеклянных столов, ремонт зеркал

Минск, Первомайский

Реставрация мебели

Договорная

Реставрация мебели

Минск, Фрунзенский

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Сборщик корпусной мебели

10 р.

Сборщик корпусной мебели

Минск, Фрунзенский

Ремонт

Договорная

Ремонт

Гомельская, Речица

Договорная

Сборка мебели, ремонт мебели

Минск, Московский

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Ремонт и восстановление мебели

Договорная

Ремонт и восстановление мебели

Витебск

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