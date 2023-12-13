Ремонт двигателя в Беларуси
5 000 р.
Ремонт двигателей МТЗ,ЯМЗ,Амкодор,СДМ
Минск, Партизанский
950 р.
Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.
Минск, Фрунзенский
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Ремонт ДВС, его замена и обслуживание
Минск, Октябрьский
Договорная
Замена ремней и цепей ГРМ, помпы охлаждения, натяжителей, роликов, сальников.
Минск, Октябрьский
Договорная
Ремонт машин, любой сложности
Витебск
20 р.
Форсунки бензиновые диагностика, восстановление
Минск, Заводской
Договорная
ремонт двигателей, кпп, топливной аппаратуры
Брест
Договорная
Ремонт двигателей
Гомель
Договорная
Ремонт двигателей ММЗ, ЗМЗ, УМЗ, ГАЗ, ЯМЗ, и др.
Минск, Октябрьский
Договорная
Ремонт двигателя ММЗ Д-240, Д-245, Д-260
Минск, Заводской
120 р.
Замена ремня цепи ГРМ
Минск, Заводской
Договорная
Ремонт автомобилей
Минская, Слуцк
Договорная
Ремонт двигателей Минского моторного завода
Минск, Фрунзенский
34.26 р.
Ремонт подвески, сварочные работы
Витебская, Орша
Договорная
Ремонт двигателя
Витебская, Орша
Договорная
Ремонт двигателей 6ЧН12/14, 6Ч12/14, 4Ч10.5/13.
Минская, Жодино
Договорная
Ремонт двигателей, ремонт ГБЦ
Гомель
100 р.
Ремонт автомобилей, двигателей подвески
Витебск
35 р.
Шлифовка ГБЦ, блока цилиндров, коллектора, ножей
Витебская, Новополоцк
25 р.
Диагностика системы охлаждения ( CO2 тест)
Гродно
Договорная
СТО''СавТО''
Брестская, Барановичи
Договорная
Замена ГРМ любых авто
Минск, Московский
Договорная
Ремонт и замена двигателя
Минск, Московский
Договорная
Ремонт двигателей ЯМЗ, ММЗ, А-01.
Минская, Жодино