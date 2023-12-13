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Ремонт двигателя в Беларуси

Ремонт двигателей МТЗ,ЯМЗ,Амкодор,СДМ

5 000 р.

Ремонт двигателей МТЗ,ЯМЗ,Амкодор,СДМ

Минск, Партизанский

Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.

950 р.

Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт ДВС, его замена и обслуживание

Договорная

Ремонт ДВС, его замена и обслуживание

Минск, Октябрьский

Замена ремней и цепей ГРМ, помпы охлаждения, натяжителей, роликов, сальников.

Договорная

Замена ремней и цепей ГРМ, помпы охлаждения, натяжителей, роликов, сальников.

Минск, Октябрьский

Ремонт машин, любой сложности

Договорная

Ремонт машин, любой сложности

Витебск

Форсунки бензиновые диагностика, восстановление

20 р.

Форсунки бензиновые диагностика, восстановление

Минск, Заводской

ремонт двигателей, кпп, топливной аппаратуры

Договорная

ремонт двигателей, кпп, топливной аппаратуры

Брест

Ремонт двигателей

Договорная

Ремонт двигателей

Гомель

Ремонт двигателей ММЗ, ЗМЗ, УМЗ, ГАЗ, ЯМЗ, и др.

Договорная

Ремонт двигателей ММЗ, ЗМЗ, УМЗ, ГАЗ, ЯМЗ, и др.

Минск, Октябрьский

Ремонт двигателя ММЗ Д-240, Д-245, Д-260

Договорная

Ремонт двигателя ММЗ Д-240, Д-245, Д-260

Минск, Заводской

Замена ремня цепи ГРМ

120 р.

Замена ремня цепи ГРМ

Минск, Заводской

Ремонт автомобилей

Договорная

Ремонт автомобилей

Минская, Слуцк

Ремонт двигателей Минского моторного завода

Договорная

Ремонт двигателей Минского моторного завода

Минск, Фрунзенский

34.26 р.

Ремонт подвески, сварочные работы

Витебская, Орша

Ремонт двигателя

Договорная

Ремонт двигателя

Витебская, Орша

Договорная

Ремонт двигателей 6ЧН12/14, 6Ч12/14, 4Ч10.5/13.

Минская, Жодино

Ремонт двигателей, ремонт ГБЦ

Договорная

Ремонт двигателей, ремонт ГБЦ

Гомель

Ремонт автомобилей, двигателей подвески

100 р.

Ремонт автомобилей, двигателей подвески

Витебск

Шлифовка ГБЦ, блока цилиндров, коллектора, ножей

35 р.

Шлифовка ГБЦ, блока цилиндров, коллектора, ножей

Витебская, Новополоцк

Диагностика системы охлаждения ( CO2 тест)

25 р.

Диагностика системы охлаждения ( CO2 тест)

Гродно

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СТО''СавТО''

Договорная

СТО''СавТО''

Брестская, Барановичи

Замена ГРМ любых авто

Договорная

Замена ГРМ любых авто

Минск, Московский

Ремонт и замена двигателя

Договорная

Ремонт и замена двигателя

Минск, Московский

Договорная

Ремонт двигателей ЯМЗ, ММЗ, А-01.

Минская, Жодино

Услуги от компаний

Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.

950 р.

Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.

Минск, Фрунзенский

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