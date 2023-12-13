Товары от Куфар Маркета
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Радиоуправляемые модели в Беларуси
40 р.
Трюковая машина-перевертыш на пульте управления
Брестская, Барановичи
50 р.
Игрушка на радиоуправлении СССР. Ралли.
Минск, Первомайский
1 799 р.
Квадрокоптер DJI Mini 2 Fly More Combo
Брестская, Другие города
580 р.
DJI Mavic Mini Fly More Combo
Брест
Договорная
Квадрокоптер
Минск, Московский
35 р.
Машинка- перевёртыш.
Гомель
2 800 р.
Квадрокоптер DJI Mini 3 Pro с пультом DJI RC
Гомель
290 р.
Квадрокоптер
Минск, Октябрьский
80 р.
Пульт управления Fly-Sky CT6B
Минск, Московский
700 р.
Квадрокоптер Fimi x8se
Минск, Московский
4 000 р.
Квадрокоптер DJI Mavic air 2 fly more combo
Гомель
80 р.
квадракоптер
Витебская, Полоцк
30 р.
Радиоуправляемая машинка
Минск, Заводской
Онлайн-заказ
101.99 р.
REVELL Квадрокоптер ''Magic Mover'', управление движениями рук (цвет черный), 8+
Минск, Центральный
550 р.
DJI mini 2 (GL)
Могилев
170 р.
Дрон
Минск, Фрунзенский
4 500 р.
Квадрокоптер Autel EVO Lite Premium Bundle
Минская, Узда
670 р.
Dji mini 2
Гомельская, Мозырь
830 р.
Квадрокоптер DJI Phantom 3 professional 4K
Минск, Первомайский
700 р.
Квадрокоптер Bugs 16pro
Гомель
2 999 р.
DJI MINI 3 PRO RC + FLY MORE KIT PLUS (47 min)
Минск, Центральный
660 р.
Traxxas e Revo VXL 1/16
Минск, Московский
Договорная
Радиоприемник УралАвто2 ,продам
Брестская, Барановичи
1 600 р.
Продам FPV дрон CineLog35 HD Vista
Минская, Жодино
2 500 р.
Продам DJI FPV Combo Gray
Минская, Жодино
100 р.
Радиоуправляемая машина
Минская, Жодино
10 р.
Квадрокоптер Four-axis на запчасти
Гродненская, Слоним
60 р.
Машинка на радиоуправлении
Минская, Солигорск
720 р.
Дрон квадрокоптер DJI Mavic Pro
Минск, Ленинский
60 р.
Машинка радиоуправляемая
Могилев
1 000 р.
DJI mavic
Гомель
710 р.
Квадрокоптер SJRC F11S 4K Pro
Гродно
600 р.
Квадрокоптер SG907 MAX 5G-4K-GPS дрон с камерой
Гомель
380 р.
FPV Вуп Мини Квадрокоптер Mobula 7
Минск, Фрунзенский
1 800 р.
Квадрокоптер
Минская, Борисов
400 р.
Phantom 3 обмен на любую технику
Гродно
Договорная
Беспилотный квадрокоптер
Гродно
2 500 р.
Квадрокоптер DJI Mini 3 Pro Fly More Kit Plus + ND
Гомель
600 р.
Квадрокоптер
Брест
690 р.
Квадрокоптер DJI Mavic Air Fly More Combo
Минск, Фрунзенский
200 р.
Аккумулятор для DJI Mavic Air 2/2S
Минск, Центральный
50 р.
Набор фильтров DJI Mavic Air 2
Минск, Октябрьский
3 р.
Игрушка ЛЫЖНИК
Минск, Московский
Товары с доставкой от магазинов
40 р.
Трюковая машина-перевертыш на пульте управления
Брестская, Барановичи
Онлайн-заказ
101.99 р.
REVELL Квадрокоптер ''Magic Mover'', управление движениями рук (цвет черный), 8+
Минск, Центральный
600 р.
Квадрокоптер SG907 MAX 5G-4K-GPS дрон с камерой
Гомель
980 р.
Электромобиль детский Lexus с пультом управления
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
101.99 р.
REVELL Квадрокоптер ''Magic Mover'', управление движениями рук (цвет красный), 8+
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
101.99 р.
REVELL Квадрокоптер ''Magic Mover'', управление движениями рук (цвет синий), 8+
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Квадрокоптер ''SYMA'' Z4
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
88 р.
Танк на радиоуправлении 0163
Минск, Центральный