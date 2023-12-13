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Радиоуправляемые модели
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Хобби, спорт и туризм

Радиоуправляемые модели в Беларуси

Трюковая машина-перевертыш на пульте управления

40 р.

Трюковая машина-перевертыш на пульте управления

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Игрушка на радиоуправлении СССР. Ралли.

50 р.

Игрушка на радиоуправлении СССР. Ралли.

Минск, Первомайский

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Квадрокоптер DJI Mini 2 Fly More Combo

1 799 р.

Квадрокоптер DJI Mini 2 Fly More Combo

Брестская, Другие города

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DJI Mavic Mini Fly More Combo

580 р.

DJI Mavic Mini Fly More Combo

Брест

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Квадрокоптер

Договорная

Квадрокоптер

Минск, Московский

Машинка- перевёртыш.

35 р.

Машинка- перевёртыш.

Гомель

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Квадрокоптер DJI Mini 3 Pro с пультом DJI RC

2 800 р.

Квадрокоптер DJI Mini 3 Pro с пультом DJI RC

Гомель

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Квадрокоптер

290 р.

Квадрокоптер

Минск, Октябрьский

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Пульт управления Fly-Sky CT6B

80 р.

Пульт управления Fly-Sky CT6B

Минск, Московский

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Квадрокоптер Fimi x8se

700 р.

Квадрокоптер Fimi x8se

Минск, Московский

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Квадрокоптер DJI Mavic air 2 fly more combo

4 000 р.

Квадрокоптер DJI Mavic air 2 fly more combo

Гомель

квадракоптер

80 р.

квадракоптер

Витебская, Полоцк

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Радиоуправляемая машинка

30 р.

Радиоуправляемая машинка

Минск, Заводской

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REVELL Квадрокоптер ''Magic Mover'', управление движениями рук (цвет черный), 8+

Онлайн-заказ

101.99 р.

REVELL Квадрокоптер ''Magic Mover'', управление движениями рук (цвет черный), 8+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
DJI mini 2 (GL)

550 р.

DJI mini 2 (GL)

Могилев

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Дрон

170 р.

Дрон

Минск, Фрунзенский

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Квадрокоптер Autel EVO Lite Premium Bundle

4 500 р.

Квадрокоптер Autel EVO Lite Premium Bundle

Минская, Узда

Dji mini 2

670 р.

Dji mini 2

Гомельская, Мозырь

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Квадрокоптер DJI Phantom 3 professional 4K

830 р.

Квадрокоптер DJI Phantom 3 professional 4K

Минск, Первомайский

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Квадрокоптер Bugs 16pro

700 р.

Квадрокоптер Bugs 16pro

Гомель

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DJI MINI 3 PRO RC + FLY MORE KIT PLUS (47 min)

2 999 р.

DJI MINI 3 PRO RC + FLY MORE KIT PLUS (47 min)

Минск, Центральный

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Traxxas e Revo VXL 1/16

660 р.

Traxxas e Revo VXL 1/16

Минск, Московский

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Радиоприемник УралАвто2 ,продам

Договорная

Радиоприемник УралАвто2 ,продам

Брестская, Барановичи

Продам FPV дрон CineLog35 HD Vista

1 600 р.

Продам FPV дрон CineLog35 HD Vista

Минская, Жодино

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Продам DJI FPV Combo Gray

2 500 р.

Продам DJI FPV Combo Gray

Минская, Жодино

Радиоуправляемая машина

100 р.

Радиоуправляемая машина

Минская, Жодино

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Квадрокоптер Four-axis на запчасти

10 р.

Квадрокоптер Four-axis на запчасти

Гродненская, Слоним

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Машинка на радиоуправлении

60 р.

Машинка на радиоуправлении

Минская, Солигорск

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Дрон квадрокоптер DJI Mavic Pro

720 р.

Дрон квадрокоптер DJI Mavic Pro

Минск, Ленинский

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Машинка радиоуправляемая

60 р.

Машинка радиоуправляемая

Могилев

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DJI mavic

1 000 р.

DJI mavic

Гомель

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Квадрокоптер SJRC F11S 4K Pro

710 р.

Квадрокоптер SJRC F11S 4K Pro

Гродно

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Квадрокоптер SG907 MAX 5G-4K-GPS дрон с камерой

600 р.

Квадрокоптер SG907 MAX 5G-4K-GPS дрон с камерой

Гомель

Доставка по Беларуси
FPV Вуп Мини Квадрокоптер Mobula 7

380 р.

FPV Вуп Мини Квадрокоптер Mobula 7

Минск, Фрунзенский

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Квадрокоптер

1 800 р.

Квадрокоптер

Минская, Борисов

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Phantom 3 обмен на любую технику

400 р.

Phantom 3 обмен на любую технику

Гродно

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Беспилотный квадрокоптер

Договорная

Беспилотный квадрокоптер

Гродно

Квадрокоптер DJI Mini 3 Pro Fly More Kit Plus + ND

2 500 р.

Квадрокоптер DJI Mini 3 Pro Fly More Kit Plus + ND

Гомель

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Квадрокоптер

600 р.

Квадрокоптер

Брест

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Квадрокоптер DJI Mavic Air Fly More Combo

690 р.

Квадрокоптер DJI Mavic Air Fly More Combo

Минск, Фрунзенский

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Аккумулятор для DJI Mavic Air 2/2S

200 р.

Аккумулятор для DJI Mavic Air 2/2S

Минск, Центральный

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Набор фильтров DJI Mavic Air 2

50 р.

Набор фильтров DJI Mavic Air 2

Минск, Октябрьский

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Игрушка ЛЫЖНИК

3 р.

Игрушка ЛЫЖНИК

Минск, Московский

Товары с доставкой от магазинов

Трюковая машина-перевертыш на пульте управления

40 р.

Трюковая машина-перевертыш на пульте управления

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
REVELL Квадрокоптер ''Magic Mover'', управление движениями рук (цвет черный), 8+

Онлайн-заказ

101.99 р.

REVELL Квадрокоптер ''Magic Mover'', управление движениями рук (цвет черный), 8+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Квадрокоптер SG907 MAX 5G-4K-GPS дрон с камерой

600 р.

Квадрокоптер SG907 MAX 5G-4K-GPS дрон с камерой

Гомель

Доставка по Беларуси
Электромобиль детский Lexus с пультом управления

980 р.

Электромобиль детский Lexus с пультом управления

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
REVELL Квадрокоптер ''Magic Mover'', управление движениями рук (цвет красный), 8+

Онлайн-заказ

101.99 р.

REVELL Квадрокоптер ''Magic Mover'', управление движениями рук (цвет красный), 8+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
REVELL Квадрокоптер ''Magic Mover'', управление движениями рук (цвет синий), 8+

Онлайн-заказ

101.99 р.

REVELL Квадрокоптер ''Magic Mover'', управление движениями рук (цвет синий), 8+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Квадрокоптер ''SYMA'' Z4

Онлайн-заказ

140 р.
130.54 р.-7%

Квадрокоптер ''SYMA'' Z4

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Танк на радиоуправлении 0163

Онлайн-заказ

88 р.

Танк на радиоуправлении 0163

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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