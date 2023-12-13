Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Новые товары с доставкой в БеларусиВсе объявления
1 049 р.
промышленный пылесос VARIS ST400 РАБОТАЕТ С 2 ИНСТРУМЕНТАМИ ОДНОВРЕМЕННО пневмо - электро . циклон
Минск, Центральный
Договорная
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ любой мощности и объема по ЛУЧШИМ ЦЕНАМ с ОФ.ГАРАНТИЕЙ и ДОСТАВКОЙ
Минск, Фрунзенский
189 р.
Циклон для пылесоса Karcher WD серии
Минск, Партизанский
Онлайн-заказ
143.40 р.
Промышленный фен DWT HLP20-600 K
Могилевская, Бобруйск
2 720 р.
Мойка высокого давления DAEWOO DAW 3500SW (3,2кВт, 220В, 150 бар, 900 л/ч), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ, ДОСТАВК
Минск, Фрунзенский
4 570 р.
Мойка высокого давления DAEWOO DAW 7500SW-3 (380В, 200бар, 1400л/ч), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
3 780 р.
Мойка высокого давления DAEWOO DAW 4000S-3 (4,2кВт, 380В, 200бар, 960л/ч, ЛАТУНЬ), ЛУЧШАЯ ЦЕНА, ГАРА
Минск, Фрунзенский
529 р.
Пылесос строительный DAEWOO DAVC 2516S (1600Вт, 25л), ЛУЧШАЯ ЦЕНА, 3 ГОДА ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
1 145 р.
Пылесос промышленный DAEWOO DAVC 6030S (3,2 кВт, 60л, розетка д/инстр), 3 ГОДА ГАРАНТИИ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
Договорная
МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ЛЮБОГО БРЕНДА и ТИПА) ПО СУПЕРЦЕНАМ
Минск, Фрунзенский
710 р.
Мойка высокого давления HYUNDAI HHW 190-535 (2,6кВт, 190 бар/мах, самовсос), VIP-ЦЕНА, ОФ.ГАРАНТИЯ
Минск, Фрунзенский
700 р.
Профессиональный строительный пылесос VARIS ST300
Минск, Центральный
700 р.
Профессиональный строительный пылесос VARIS ST300
Брест
599 р.
Мойка высокого давления HYUNDAI HHW 180-525 (2,5кВт, 180 бар/мах, самовсос), VIP-ЦЕНА, ОФ.ГАРАНТИЯ
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
Мойка высокого давления Bort BHR-1900-PRO
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
223 р.
Мойка высокого давления Huter W105-GS
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
264 р.
Мойка высокого давления Patriot GT 360 Imperial 322306010
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
966.48 р.
Мойка высокого давления Karcher K 5 Basic 1.180-580.0
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
241.27 р.
Мойка высокого давления Lavor One 120 8.103.0001C
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
Мойка высокого давления Karcher K 7 Smart Control 1.317-200.0
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
737.90 р.
Мойка высокого давления Bort KEX-2700-R
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
483.40 р.
Мойка высокого давления Wortex PW 1620
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
Мойка высокого давления Ресанта МР-200П 70/8/22
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
Мойка высокого давления ДИОЛД ВДМ-3-135 А
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
Мойка высокого давления Bort BHR-1600
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
Мойка высокого давления Greenworks GPWG5 5100407
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 120 06008A7901
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
Мойка высокого давления Daewoo Power DAW 500
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
Мойка высокого давления Daewoo Power DAW 400
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
1 660 р.
Мойка высокого давления Bosch AdvancedAquatak 150 06008A7700
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
243 р.
Мойка высокого давления Patriot GT 320 Imperial 322306000
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
Мойка высокого давления Karcher K 2 (1.673-220.0)
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
Мойка высокого давления Bort BHR-2500R-Pro
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
788.52 р.
Мойка высокого давления Total TPWLI4006 (без АКБ)
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
Мойка высокого давления Bort BHR-1700-Pro
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
Мойка высокого давления Bort BHR-2700-R
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
Мойка высокого давления Karcher K 2 Battery 1.117-200.0 (без АКБ)
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
Мойка высокого давления Karcher K 7 Power 1.317-150.0
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
Мойка высокого давления Greenworks GPWG7 5100807
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
230.64 р.
Мойка высокого давления Huter W105-P
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
Мойка высокого давления Huter M135-PW
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
Мойка высокого давления Huter W165-QL
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
Мойка высокого давления Huter M165-PW
Минск, Ленинский