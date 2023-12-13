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Товары от Куфар Маркета

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Новые товары с доставкой в Беларуси

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промышленный пылесос VARIS ST400 РАБОТАЕТ С 2 ИНСТРУМЕНТАМИ ОДНОВРЕМЕННО пневмо - электро . циклон

1 049 р.

промышленный пылесос VARIS ST400 РАБОТАЕТ С 2 ИНСТРУМЕНТАМИ ОДНОВРЕМЕННО пневмо - электро . циклон

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ любой мощности и объема по ЛУЧШИМ ЦЕНАМ с ОФ.ГАРАНТИЕЙ и ДОСТАВКОЙ

Договорная

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ любой мощности и объема по ЛУЧШИМ ЦЕНАМ с ОФ.ГАРАНТИЕЙ и ДОСТАВКОЙ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Циклон для пылесоса Karcher WD серии

189 р.

Циклон для пылесоса Karcher WD серии

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Промышленный фен DWT HLP20-600 K

Онлайн-заказ

143.40 р.

Промышленный фен DWT HLP20-600 K

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления DAEWOO DAW 3500SW (3,2кВт, 220В, 150 бар, 900 л/ч), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ, ДОСТАВК

2 720 р.

Мойка высокого давления DAEWOO DAW 3500SW (3,2кВт, 220В, 150 бар, 900 л/ч), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ, ДОСТАВК

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления DAEWOO DAW 7500SW-3 (380В, 200бар, 1400л/ч), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

4 570 р.

Мойка высокого давления DAEWOO DAW 7500SW-3 (380В, 200бар, 1400л/ч), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления DAEWOO DAW 4000S-3 (4,2кВт, 380В, 200бар, 960л/ч, ЛАТУНЬ), ЛУЧШАЯ ЦЕНА, ГАРА

3 780 р.

Мойка высокого давления DAEWOO DAW 4000S-3 (4,2кВт, 380В, 200бар, 960л/ч, ЛАТУНЬ), ЛУЧШАЯ ЦЕНА, ГАРА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Пылесос строительный DAEWOO DAVC 2516S (1600Вт, 25л), ЛУЧШАЯ ЦЕНА, 3 ГОДА ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

529 р.

Пылесос строительный DAEWOO DAVC 2516S (1600Вт, 25л), ЛУЧШАЯ ЦЕНА, 3 ГОДА ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Пылесос промышленный DAEWOO DAVC 6030S (3,2 кВт, 60л, розетка д/инстр), 3 ГОДА ГАРАНТИИ, ДОСТАВКА

1 145 р.

Пылесос промышленный DAEWOO DAVC 6030S (3,2 кВт, 60л, розетка д/инстр), 3 ГОДА ГАРАНТИИ, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ЛЮБОГО БРЕНДА и ТИПА) ПО СУПЕРЦЕНАМ

Договорная

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ЛЮБОГО БРЕНДА и ТИПА) ПО СУПЕРЦЕНАМ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления HYUNDAI HHW 190-535 (2,6кВт, 190 бар/мах, самовсос), VIP-ЦЕНА, ОФ.ГАРАНТИЯ

710 р.

Мойка высокого давления HYUNDAI HHW 190-535 (2,6кВт, 190 бар/мах, самовсос), VIP-ЦЕНА, ОФ.ГАРАНТИЯ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Профессиональный строительный пылесос VARIS ST300

700 р.

Профессиональный строительный пылесос VARIS ST300

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Профессиональный строительный пылесос VARIS ST300

700 р.

Профессиональный строительный пылесос VARIS ST300

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мойка высокого давления HYUNDAI HHW 180-525 (2,5кВт, 180 бар/мах, самовсос), VIP-ЦЕНА, ОФ.ГАРАНТИЯ

599 р.

Мойка высокого давления HYUNDAI HHW 180-525 (2,5кВт, 180 бар/мах, самовсос), VIP-ЦЕНА, ОФ.ГАРАНТИЯ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления Bort BHR-1900-PRO

Онлайн-заказ

455.60 р.
403.52 р.-11%

Мойка высокого давления Bort BHR-1900-PRO

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления Huter W105-GS

Онлайн-заказ

223 р.

Мойка высокого давления Huter W105-GS

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления Patriot GT 360 Imperial 322306010

Онлайн-заказ

264 р.

Мойка высокого давления Patriot GT 360 Imperial 322306010

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления Karcher K 5 Basic 1.180-580.0

Онлайн-заказ

966.48 р.

Мойка высокого давления Karcher K 5 Basic 1.180-580.0

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления Lavor One 120 8.103.0001C

Онлайн-заказ

241.27 р.

Мойка высокого давления Lavor One 120 8.103.0001C

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления Karcher K 7 Smart Control 1.317-200.0

Онлайн-заказ

2 179.24 р.
1 930.11 р.-11%

Мойка высокого давления Karcher K 7 Smart Control 1.317-200.0

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления Bort KEX-2700-R

Онлайн-заказ

737.90 р.

Мойка высокого давления Bort KEX-2700-R

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления Wortex PW 1620

Онлайн-заказ

483.40 р.

Мойка высокого давления Wortex PW 1620

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления Ресанта МР-200П 70/8/22

Онлайн-заказ

806.36 р.
714.18 р.-11%

Мойка высокого давления Ресанта МР-200П 70/8/22

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления ДИОЛД ВДМ-3-135 А

Онлайн-заказ

451.95 р.
400.28 р.-11%

Мойка высокого давления ДИОЛД ВДМ-3-135 А

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления Bort BHR-1600

Онлайн-заказ

253.84 р.
224.82 р.-11%

Мойка высокого давления Bort BHR-1600

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления Greenworks GPWG5 5100407

Онлайн-заказ

484.17 р.
428.82 р.-11%

Мойка высокого давления Greenworks GPWG5 5100407

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 120 06008A7901

Онлайн-заказ

622.64 р.
551.46 р.-11%

Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 120 06008A7901

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления Daewoo Power DAW 500

Онлайн-заказ

627.63 р.
555.88 р.-11%

Мойка высокого давления Daewoo Power DAW 500

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления Daewoo Power DAW 400

Онлайн-заказ

392.12 р.
347.29 р.-11%

Мойка высокого давления Daewoo Power DAW 400

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления Bosch AdvancedAquatak 150 06008A7700

Онлайн-заказ

1 660 р.

Мойка высокого давления Bosch AdvancedAquatak 150 06008A7700

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления Patriot GT 320 Imperial 322306000

Онлайн-заказ

243 р.

Мойка высокого давления Patriot GT 320 Imperial 322306000

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления Karcher K 2 (1.673-220.0)

Онлайн-заказ

400.22 р.
354.50 р.-11%

Мойка высокого давления Karcher K 2 (1.673-220.0)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления Bort BHR-2500R-Pro

Онлайн-заказ

546.65 р.
484.16 р.-11%

Мойка высокого давления Bort BHR-2500R-Pro

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления Total TPWLI4006 (без АКБ)

Онлайн-заказ

788.52 р.

Мойка высокого давления Total TPWLI4006 (без АКБ)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления Bort BHR-1700-Pro

Онлайн-заказ

267.44 р.
243.88 р.-9%

Мойка высокого давления Bort BHR-1700-Pro

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления Bort BHR-2700-R

Онлайн-заказ

632.23 р.
568.70 р.-10%

Мойка высокого давления Bort BHR-2700-R

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления Karcher K 2 Battery 1.117-200.0 (без АКБ)

Онлайн-заказ

711.38 р.
638.25 р.-10%

Мойка высокого давления Karcher K 2 Battery 1.117-200.0 (без АКБ)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления Karcher K 7 Power 1.317-150.0

Онлайн-заказ

2 103.98 р.
1 863.45 р.-11%

Мойка высокого давления Karcher K 7 Power 1.317-150.0

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления Greenworks GPWG7 5100807

Онлайн-заказ

934.70 р.
851.25 р.-9%

Мойка высокого давления Greenworks GPWG7 5100807

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления Huter W105-P

Онлайн-заказ

230.64 р.

Мойка высокого давления Huter W105-P

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления Huter M135-PW

Онлайн-заказ

296.99 р.
268.57 р.-10%

Мойка высокого давления Huter M135-PW

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления Huter W165-QL

Онлайн-заказ

444.23 р.
402.93 р.-9%

Мойка высокого давления Huter W165-QL

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления Huter M165-PW

Онлайн-заказ

409.18 р.
362.40 р.-11%

Мойка высокого давления Huter M165-PW

Минск, Ленинский

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