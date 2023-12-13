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Товары от Куфар Маркета

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Красота и здоровьеСредства гигиены, депиляция

Прочее в Беларуси

Полотенце с капюшоном банное 85х85 см, 70% бамбук, 30% хлопок, цвет розовый

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66.74 р.

Полотенце с капюшоном банное 85х85 см, 70% бамбук, 30% хлопок, цвет розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Reer Термометр для ванны овальный безртутный и BPA, синий, арт.24113

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23.49 р.

Reer Термометр для ванны овальный безртутный и BPA, синий, арт.24113

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Chicco Прищепка с цепочкой для пустышки, 0 мес+, розовая 00004082000000

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12.99 р.

Chicco Прищепка с цепочкой для пустышки, 0 мес+, розовая 00004082000000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Chicco Пустышка Physio Soft, 0 - 6 мес. (уп. 1 шт.), силиконовая сиреневая 00002711310000

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21.98 р.

Chicco Пустышка Physio Soft, 0 - 6 мес. (уп. 1 шт.), силиконовая сиреневая 00002711310000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Babyline Гель для купания Babyline с ромашкой и пантенолом, новая мягкая формула, 250 мл

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14.66 р.

Babyline Гель для купания Babyline с ромашкой и пантенолом, новая мягкая формула, 250 мл

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Lovi Силиконовая динамичная пустышка Mу little love, 2 шт., 0-2 мес, для мальчика

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17.30 р.

Lovi Силиконовая динамичная пустышка Mу little love, 2 шт., 0-2 мес, для мальчика

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Chicco Пустышка Physio Soft, 6-16 мес. (уп. 1 шт.), силиконовая розовая 00002712110000

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16.49 р.

Chicco Пустышка Physio Soft, 6-16 мес. (уп. 1 шт.), силиконовая розовая 00002712110000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Canpol babies Пустышка силиконовая симметричная, 2 шт., ''Bonjour Paris'', 6-18 мес.

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15.35 р.

Canpol babies Пустышка силиконовая симметричная, 2 шт., ''Bonjour Paris'', 6-18 мес.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
REER Щётка для детских волос Natural Line, средняя жесткость, щетина из козьей шерсти, арт.81165

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42.03 р.

REER Щётка для детских волос Natural Line, средняя жесткость, щетина из козьей шерсти, арт.81165

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Philips Avent Пустышка силиконовая ночная Ultra Air декор, 0-6 мес.(уп. 2 шт.), для девочки SCF376/1

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27.56 р.

Philips Avent Пустышка силиконовая ночная Ultra Air декор, 0-6 мес.(уп. 2 шт.), для девочки SCF376/1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Chicco Пустышка Physio Soft Mini, 2-6 мес. (уп. 2 шт.), силиконовая, голубая

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25.99 р.

Chicco Пустышка Physio Soft Mini, 2-6 мес. (уп. 2 шт.), силиконовая, голубая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
МАМА ТАМА Соска-пустышка классическая латексная 0-6 мес., ''Матроскин'', цвет:синий

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4.49 р.

МАМА ТАМА Соска-пустышка классическая латексная 0-6 мес., ''Матроскин'', цвет:синий

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
BabyOno Эластичный прорезыватель BabyOno, 2 шт.

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9.73 р.

BabyOno Эластичный прорезыватель BabyOno, 2 шт.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Lovi Держатель для пустышек Retro baby

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10.98 р.

Lovi Держатель для пустышек Retro baby

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Noopii Детские одноразовые подгузники Noopii (12-18 кг, 16 шт./уп.)

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30.64 р.

Noopii Детские одноразовые подгузники Noopii (12-18 кг, 16 шт./уп.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Chicco Прорезыватель-игрушка Refreshing ''Ленивец'', 4 мес+

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22.71 р.

Chicco Прорезыватель-игрушка Refreshing ''Ленивец'', 4 мес+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Chicco Прорезыватель-игрушка Fresh Relax ''Вишня'', 4 мес+

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24.99 р.

Chicco Прорезыватель-игрушка Fresh Relax ''Вишня'', 4 мес+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
HOLLY BEAUTY скраб для тела Relax, dear Slime is here

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11.39 р.

HOLLY BEAUTY скраб для тела Relax, dear Slime is here

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Chicco Прорезыватель-игрушка Refreshing ''Тукан'', 6 мес+

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29.24 р.

Chicco Прорезыватель-игрушка Refreshing ''Тукан'', 6 мес+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
HOLLY BEAUTY скраб для тела It’s a perfect slime time

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11.39 р.

HOLLY BEAUTY скраб для тела It’s a perfect slime time

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Chicco Пустышка PhysioForma Comfort, 0-6 мес. (уп. 2 шт.), силиконовая ''Зайчик/Снежок'', для девочк

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23.99 р.

Chicco Пустышка PhysioForma Comfort, 0-6 мес. (уп. 2 шт.), силиконовая ''Зайчик/Снежок'', для девочк

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Lovi Пустышка 22/866 силиконовая 2 шт

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15.68 р.

Lovi Пустышка 22/866 силиконовая 2 шт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Lovi Пустышка силиконовая динамическая Lovi Indian summer, 2 шт., 0-3 мес

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15.68 р.

Lovi Пустышка силиконовая динамическая Lovi Indian summer, 2 шт., 0-3 мес

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Chicco Пустышка Physio Comfort, 6-16 мес. (уп. 1 шт.), силиконовая ''Одуванчик'', розовая

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15.59 р.

Chicco Пустышка Physio Comfort, 6-16 мес. (уп. 1 шт.), силиконовая ''Одуванчик'', розовая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Прорезыватель для зубов ортодонтичный ''Сфера'', 0м+,зелёный, Babyono

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37.49 р.

Прорезыватель для зубов ортодонтичный ''Сфера'', 0м+,зелёный, Babyono

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
CANBEBE Подгузники д/детей размер 2 (3-6 кг.), 52 шт.

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31.88 р.

CANBEBE Подгузники д/детей размер 2 (3-6 кг.), 52 шт.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Canpol babies Детский маникюрный набор

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17.48 р.

Canpol babies Детский маникюрный набор

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Контейнер для пустышки, розовый, 0+, Babyono

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8.99 р.

Контейнер для пустышки, розовый, 0+, Babyono

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Chicco Пустышка Physio Soft Mini, 0-2 мес. (уп. 2 шт.), силиконовая голубая 00073221210000

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25.99 р.

Chicco Пустышка Physio Soft Mini, 0-2 мес. (уп. 2 шт.), силиконовая голубая 00073221210000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Chicco Пустышка Physio Soft Mini, 2-6 мес. (уп. 2 шт.), силиконовая, люминисцентная

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25.99 р.

Chicco Пустышка Physio Soft Mini, 2-6 мес. (уп. 2 шт.), силиконовая, люминисцентная

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Chicco Пустышка Physio Light Lumi, 2-6 мес. (уп. 2 шт.), силиконовая, розовая

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19.49 р.

Chicco Пустышка Physio Light Lumi, 2-6 мес. (уп. 2 шт.), силиконовая, розовая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
МАМА ТАМА Соска-пустышка анатомическая силиконовая 0-6 мес., ''Матроскин'', цвет:синий

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6.16 р.

МАМА ТАМА Соска-пустышка анатомическая силиконовая 0-6 мес., ''Матроскин'', цвет:синий

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Canpol babies Пустышка силиконовая анатомическая 6-18 месяцев Newborn baby голубая

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7.23 р.

Canpol babies Пустышка силиконовая анатомическая 6-18 месяцев Newborn baby голубая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Соль для ванн Детская с чередой 500г (2 фильтра-пакета х 250г) Babyline

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4.49 р.

Соль для ванн Детская с чередой 500г (2 фильтра-пакета х 250г) Babyline

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Полотенце с капюшоном банное 85х85 см, 70% бамбук, 30% хлопок, цвет белый

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66.74 р.

Полотенце с капюшоном банное 85х85 см, 70% бамбук, 30% хлопок, цвет белый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Canpol babies Пустышка латексная круглая 6-18 мес. ''Космическая''

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6.54 р.

Canpol babies Пустышка латексная круглая 6-18 мес. ''Космическая''

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мочалка-рукавица бамбуковая, белая, Babyono

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14.99 р.

Мочалка-рукавица бамбуковая, белая, Babyono

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Lovi Пустышка 22/870girl силиконовая Lovi 2 шт

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15.68 р.

Lovi Пустышка 22/870girl силиконовая Lovi 2 шт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
CANBEBE Подгузники д/детей размер 1 (2-5 кг.), 62 шт.

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31.88 р.

CANBEBE Подгузники д/детей размер 1 (2-5 кг.), 62 шт.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Контейнер для пустышки, сиреневый, 0+, Babyono

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13.87 р.

Контейнер для пустышки, сиреневый, 0+, Babyono

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
BabyOno Термометр для ванны ''Мишка''

Онлайн-заказ

10.04 р.

BabyOno Термометр для ванны ''Мишка''

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Контейнер для пустышки, голубой, 0+, Babyono

Онлайн-заказ

8.99 р.

Контейнер для пустышки, голубой, 0+, Babyono

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зажим для пустышки, 0+, Babyono

Онлайн-заказ

14.99 р.

Зажим для пустышки, 0+, Babyono

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Полотенце с капюшоном банное 85х85 см, 70% бамбук, 30% хлопок, цвет розовый

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66.74 р.

Полотенце с капюшоном банное 85х85 см, 70% бамбук, 30% хлопок, цвет розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Reer Термометр для ванны овальный безртутный и BPA, синий, арт.24113

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23.49 р.

Reer Термометр для ванны овальный безртутный и BPA, синий, арт.24113

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Chicco Прищепка с цепочкой для пустышки, 0 мес+, розовая 00004082000000

Онлайн-заказ

12.99 р.

Chicco Прищепка с цепочкой для пустышки, 0 мес+, розовая 00004082000000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Chicco Пустышка Physio Soft, 0 - 6 мес. (уп. 1 шт.), силиконовая сиреневая 00002711310000

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21.98 р.

Chicco Пустышка Physio Soft, 0 - 6 мес. (уп. 1 шт.), силиконовая сиреневая 00002711310000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Babyline Гель для купания Babyline с ромашкой и пантенолом, новая мягкая формула, 250 мл

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14.66 р.

Babyline Гель для купания Babyline с ромашкой и пантенолом, новая мягкая формула, 250 мл

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Lovi Силиконовая динамичная пустышка Mу little love, 2 шт., 0-2 мес, для мальчика

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17.30 р.

Lovi Силиконовая динамичная пустышка Mу little love, 2 шт., 0-2 мес, для мальчика

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Chicco Пустышка Physio Soft, 6-16 мес. (уп. 1 шт.), силиконовая розовая 00002712110000

Онлайн-заказ

16.49 р.

Chicco Пустышка Physio Soft, 6-16 мес. (уп. 1 шт.), силиконовая розовая 00002712110000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Canpol babies Пустышка силиконовая симметричная, 2 шт., ''Bonjour Paris'', 6-18 мес.

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15.35 р.

Canpol babies Пустышка силиконовая симметричная, 2 шт., ''Bonjour Paris'', 6-18 мес.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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