logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Строительное оборудование
Прочее строительное оборудование
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаСтроительное оборудование

Прочее строительное оборудование в Беларуси

Все объявления
Прицепной подъемник

100 р.

Прицепной подъемник

Гродненская, Лида

Доставка по Беларуси
Затирочная машина TOTAL TP9361-1

Онлайн-заказ

4 212.54 р.
4 001.91 р.-5%

Затирочная машина TOTAL TP9361-1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рым-болт М20(М22,М56)

2.50 р.

Рым-болт М20(М22,М56)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Универсальная штукатурная машина

1 620 р.

Универсальная штукатурная машина

Витебск

Доставка по Беларуси
Станок точильный WORTEX BG 2040-1 BG204010023

181.68 р.

Станок точильный WORTEX BG 2040-1 BG204010023

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Электропила цепная Kolner KCCS 10/14.4C

130 р.

Электропила цепная Kolner KCCS 10/14.4C

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Нарезчик швов, бензогенератор 6,5кВт прокат

45 р.

Нарезчик швов, бензогенератор 6,5кВт прокат

Гомель

Доставка по Беларуси
Автокран

80 р.

Автокран

Гродненская, Лида

Доставка по Беларуси
Подъемный зажим (Lifting CLAMPS)

70 р.

Подъемный зажим (Lifting CLAMPS)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Скамейки под заказ

Договорная

Скамейки под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Верстак GTA 3800 (BOSCH)

990 р.

Верстак GTA 3800 (BOSCH)

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Щтукатурная станция

6 960 р.

Щтукатурная станция

Гомель

Доставка по Беларуси
Подъемник для гипсокартонных листов DLT Panel Lift

690 р.

Подъемник для гипсокартонных листов DLT Panel Lift

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Затирочная машина RAD

1 961 р.

Затирочная машина RAD

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Наждак точило 200мм PROCRAFT 1250

229 р.

Наждак точило 200мм PROCRAFT 1250

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мусоропровод строительный

Договорная

Мусоропровод строительный

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Затирочная машина Impulse Z1000L Loncin G200F

Онлайн-заказ

2 451.42 р.
2 328.85 р.-5%

Затирочная машина Impulse Z1000L Loncin G200F

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Муфта сцепления для виброплиты A130-20-5

Онлайн-заказ

207.90 р.

Муфта сцепления для виброплиты A130-20-5

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Комплект лопастей Impulse Z1000

Онлайн-заказ

176.70 р.

Комплект лопастей Impulse Z1000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Безвоздушный окрасочный аппарат BAOBA 395

1 690 р.

Безвоздушный окрасочный аппарат BAOBA 395

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления IPC Portotecnica G 144-CP

660 р.

Мойка высокого давления IPC Portotecnica G 144-CP

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Приемник для лазерного луча ADA Instruments Lasermarker 70 / А00589

156.68 р.

Приемник для лазерного луча ADA Instruments Lasermarker 70 / А00589

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мотопомпа Patriot MP 2036 S

Онлайн-заказ

508 р.

Мотопомпа Patriot MP 2036 S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аренда мини сваебойки, забивка мини свай ЖБ

140 р.

Аренда мини сваебойки, забивка мини свай ЖБ

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Пневмостеплер ECO ASL-40B

76 р.

Пневмостеплер ECO ASL-40B

Гродно

Доставка по Беларуси
Станция прогрева бетона

3 600 р.

Станция прогрева бетона

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Makita Wortex

150 р.

Аккумулятор Makita Wortex

Минск, Центральный

badge-icon
Доставка по Беларуси
Диск затирочный Impulse D1000

Онлайн-заказ

210 р.

Диск затирочный Impulse D1000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Строительный мусоропровод

3 080 р.

Строительный мусоропровод

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Печь для запекания полимерного порошка

3 900 р.

Печь для запекания полимерного порошка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Муфта сцепления центробежная OD130-DA-ID18 (E203)

Онлайн-заказ

192.72 р.

Муфта сцепления центробежная OD130-DA-ID18 (E203)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Затирочная машина Impulse Z600L Loncin LC200F

Онлайн-заказ

2 085.66 р.
1 981.38 р.-5%

Затирочная машина Impulse Z600L Loncin LC200F

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Затирочная машина Zitrek PT-36 HONDA GX-160

Онлайн-заказ

3 130.44 р.
2 973.92 р.-5%

Затирочная машина Zitrek PT-36 HONDA GX-160

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Затирочная машина Impulse Z1000H Honda GX160

Онлайн-заказ

3 125.76 р.
2 969.47 р.-5%

Затирочная машина Impulse Z1000H Honda GX160

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Продам тележку для нанесения топпинга для промышленных бетонных полов

1 586.65 р.

Продам тележку для нанесения топпинга для промышленных бетонных полов

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Швонарезчик TOTAL TP1016-2

Онлайн-заказ

4 759.86 р.
4 521.87 р.-5%

Швонарезчик TOTAL TP1016-2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блок монтажный Shtapler HQG К1-3.2т (Крюк)

95 р.

Блок монтажный Shtapler HQG К1-3.2т (Крюк)

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство для акб MAKITA. Макита.

130 р.

Зарядное устройство для акб MAKITA. Макита.

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки