Товары от Куфар Маркета
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Прочее строительное оборудование в БеларусиВсе объявления
100 р.
Прицепной подъемник
Гродненская, Лида
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Затирочная машина TOTAL TP9361-1
Минск, Центральный
2.50 р.
Рым-болт М20(М22,М56)
Минск, Первомайский
1 620 р.
Универсальная штукатурная машина
Витебск
181.68 р.
Станок точильный WORTEX BG 2040-1 BG204010023
Минск, Первомайский
130 р.
Электропила цепная Kolner KCCS 10/14.4C
Минск, Центральный
45 р.
Нарезчик швов, бензогенератор 6,5кВт прокат
Гомель
80 р.
Автокран
Гродненская, Лида
70 р.
Подъемный зажим (Lifting CLAMPS)
Минск, Первомайский
Договорная
Скамейки под заказ
Гомель
990 р.
Верстак GTA 3800 (BOSCH)
Минск, Советский
6 960 р.
Щтукатурная станция
Гомель
690 р.
Подъемник для гипсокартонных листов DLT Panel Lift
Брест
1 961 р.
Затирочная машина RAD
Минск, Октябрьский
229 р.
Наждак точило 200мм PROCRAFT 1250
Минск, Московский
Договорная
Мусоропровод строительный
Минск, Ленинский
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Затирочная машина Impulse Z1000L Loncin G200F
Минск, Центральный
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207.90 р.
Муфта сцепления для виброплиты A130-20-5
Минск, Центральный
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176.70 р.
Комплект лопастей Impulse Z1000
Минск, Центральный
1 690 р.
Безвоздушный окрасочный аппарат BAOBA 395
Минск, Первомайский
660 р.
Мойка высокого давления IPC Portotecnica G 144-CP
Минская, Минский район
156.68 р.
Приемник для лазерного луча ADA Instruments Lasermarker 70 / А00589
Минск, Центральный
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508 р.
Мотопомпа Patriot MP 2036 S
Минск, Центральный
140 р.
Аренда мини сваебойки, забивка мини свай ЖБ
Минск, Ленинский
76 р.
Пневмостеплер ECO ASL-40B
Гродно
3 600 р.
Станция прогрева бетона
Минск, Московский
150 р.
Аккумулятор Makita Wortex
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
210 р.
Диск затирочный Impulse D1000
Минск, Центральный
3 080 р.
Строительный мусоропровод
Минск, Московский
3 900 р.
Печь для запекания полимерного порошка
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
192.72 р.
Муфта сцепления центробежная OD130-DA-ID18 (E203)
Минск, Центральный
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Затирочная машина Impulse Z600L Loncin LC200F
Минск, Центральный
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Затирочная машина Zitrek PT-36 HONDA GX-160
Минск, Центральный
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Затирочная машина Impulse Z1000H Honda GX160
Минск, Центральный
1 586.65 р.
Продам тележку для нанесения топпинга для промышленных бетонных полов
Минск, Ленинский
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Швонарезчик TOTAL TP1016-2
Минск, Центральный
95 р.
Блок монтажный Shtapler HQG К1-3.2т (Крюк)
Минск, Октябрьский
130 р.
Зарядное устройство для акб MAKITA. Макита.
Минск, Московский