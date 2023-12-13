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Ремонт и стройкаВорота, заборы

Прочее для заборов и ворот в Беларуси

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Петля регулируемая под сварку

18 р.

Петля регулируемая под сварку

Гродно

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Брестская, Дрогичин

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для распашных ворот

1 573 р.

Автоматика, привод для распашных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Комплектующие для ворот

Договорная

Комплектующие для ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Т-профиль для ворот и калиток

20 р.

Т-профиль для ворот и калиток

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Столбы для забора 89х3,5 мм. Длина 2,5. 2,7. 3,0 метра.

14 р.

Столбы для забора 89х3,5 мм. Длина 2,5. 2,7. 3,0 метра.

Гомель

Доставка по Беларуси
Электроприводы для откатных ворот

Договорная

Электроприводы для откатных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Привод для откатных ворот весом до 500кг с двумя пультами

665 р.

Привод для откатных ворот весом до 500кг с двумя пультами

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Балка (шина, рельса) и ролики для откатных ворот

470 р.

Балка (шина, рельса) и ролики для откатных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Привод для откатных ворот с двумя пультами

800 р.

Привод для откатных ворот с двумя пультами

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Комплект фурнитуры для откатных ворот DoorHan х/к 71Х60Х3,5

689 р.

Комплект фурнитуры для откатных ворот DoorHan х/к 71Х60Х3,5

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Комплект фурнитуры Алютех для откатных ворот

550 р.

Комплект фурнитуры Алютех для откатных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Электроприводы для распашных ворот

Договорная

Электроприводы для распашных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Автоматика для откатных ворот. Привод для ворот

670 р.

Автоматика для откатных ворот. Привод для ворот

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ручка замок для калитки с электрозащелкой

235 р.

Ручка замок для калитки с электрозащелкой

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Прожилины для забора оцинковка

8 р.

Прожилины для забора оцинковка

Гродно

Доставка по Беларуси
Сетка строительная фасадная, защитная 80 гр./м2

1.60 р.

Сетка строительная фасадная, защитная 80 гр./м2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Двигатель для откатных ворот (Алютех, DoorHan)

599 р.

Двигатель для откатных ворот (Алютех, DoorHan)

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Брестская, Пинск

Доставка по Беларуси
Имитация фундамента

30 р.

Имитация фундамента

Гродно

Доставка по Беларуси
Профнастил ( металлопрофиль )МП20 А 0,45 ПЭ МАТ Заборный

24 р.

Профнастил ( металлопрофиль )МП20 А 0,45 ПЭ МАТ Заборный

Брест

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Минская, Логойск

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для распашных ворот

1 573 р.

Автоматика, привод для распашных ворот

Минская, Копыль

Доставка по Беларуси
Ворота секционные в гараж

4 700 р.

Ворота секционные в гараж

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Кронштейн для столба и соединитель трубы

3.50 р.

Кронштейн для столба и соединитель трубы

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Ремонт и сервисное обслуживание ворот

Договорная

Ремонт и сервисное обслуживание ворот

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Секционные гаражные ворота серии Trend

5 166 р.

Секционные гаражные ворота серии Trend

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Автоматические распашные ворота серии Prestige

6 705 р.

Автоматические распашные ворота серии Prestige

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Автоматические откатные ворота серии Prestige

7 746 р.

Автоматические откатные ворота серии Prestige

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Откатные ворота Prestige со встроенной калиткой и автоматикой

5 734 р.

Откатные ворота Prestige со встроенной калиткой и автоматикой

Минская, Логойск

Доставка по Беларуси
Распашные ворота с калиткой серии Prestige

6 489 р.

Распашные ворота с калиткой серии Prestige

Минская, Логойск

Доставка по Беларуси
Автоматические откатные ворота Prestige со встроенной калиткой

6 049 р.

Автоматические откатные ворота Prestige со встроенной калиткой

Минская, Заславль

Доставка по Беларуси
Роллетные ворота серии Prestige

5 302 р.

Роллетные ворота серии Prestige

Минская, Заславль

Доставка по Беларуси
Откатные ворота с электроприводом серии Prestige

6 283 р.

Откатные ворота с электроприводом серии Prestige

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Автоматические откатные ворота серии Prestige

6 283 р.

Автоматические откатные ворота серии Prestige

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Наружные рольставни на двери

1 251 р.

Наружные рольставни на двери

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Автоматические откатные ворота серии Prestige

4 856 р.

Автоматические откатные ворота серии Prestige

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Рольставни на входную дверь

1 276 р.

Рольставни на входную дверь

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Откатные ворота с электроприводом серии Prestige

4 856 р.

Откатные ворота с электроприводом серии Prestige

Минская, Заславль

Доставка по Беларуси
Откатные ворота серии Prestige со встроенной калиткой

6 332 р.

Откатные ворота серии Prestige со встроенной калиткой

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для распашных ворот

1 573 р.

Автоматика, привод для распашных ворот

Минская, Столбцы

Доставка по Беларуси
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