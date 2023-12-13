Прочая техника для красоты и здоровья в Беларуси

Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для красоты и здоровья в БеларусиВсе объявления
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31 р.
Турбо насадка - массажердля душа 2-х режимная водосберегающаяFLAP PRESSURIZATION FILTER SHOWER (съем
Минск, Центральный
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49 р.
Ультразвуковой аппарат для пилинга и лифтинга с функцией увлажнения Sonic Skin Scrubber (3 режима ра
Минск, Центральный
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65 р.
Антицеллюлитный массажер BODY SLIMMER МА-020
Минск, Центральный
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12.50 р.
Зубная силиконовая щетка игрушка массажер для чистки зубов мелких пород собак Pet Toothbrush Зелены
Минск, Центральный
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403.57 р.
Приборы для ухода за кожей Rowenta LV4020F0
Минск, Центральный
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10.61 р.
Прибор для завивки ресниц МИКМА ИП-2203
Минск, Центральный
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11.70 р.
Прибор для завивки ресниц МИКМА ИП-2202
Минск, Центральный
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48 р.
Пемза электрическая GALAXY GL 4920
Минск, Центральный
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160 р.
Ирригатор Fairywill F30 (белый)
Минск, Центральный
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160 р.
Ирригатор Fairywill F30 (черный)
Минск, Центральный
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29 р.
Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails
Минск, Центральный
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74.56 р.
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01
Минск, Центральный
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199.29 р.
Электрогрелка EcoSapiens S415
Минск, Центральный
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80.03 р.
Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01
Минск, Центральный
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53.94 р.
Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60
Минск, Центральный
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52 р.
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60
Минск, Центральный
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120.60 р.
Электрогрелка Beurer HK35
Минск, Центральный
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45.95 р.
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-4-60
Минск, Центральный
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105.76 р.
Электрогрелка MEDISANA HP 610
Минск, Центральный
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121 р.
Электрическая простыня Beurer TS15
Минск, Центральный
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44 р.
4D массажер для лица и тела XC-118
Минск, Центральный
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18 р.
Антицеллюлитный импульсный массажер Massage XF-76 (лицо, тело, шея, плечи, бедра, конечности) / USB
Минск, Центральный
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23 р.
Роликовый ручной массажер универсальный (шея, тело, ноги, руки), 4 ролика ZEPMA MASSAGE Розовый
Минск, Центральный
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38 р.
Магнитный массажер для глаз Eye Care Massager
Минск, Центральный
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75 р.
Хит цена Прибор для домашнего лифтинга лица Дарсонваль Portable High Frequency (4 насадки)
Минск, Центральный
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29 р.
Прибор для вакуумной чистки Enchen EB1001
Минск, Центральный
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22 р.
Маникюрный набор CENTEK CT-2189 (белый)
Минск, Центральный
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43.39 р.
Щетка для лица Esperanza EBM004 BLISS (розовый)
Минск, Центральный
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43.39 р.
Сауна для лица Esperanza EBM002W
Минск, Центральный
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49.76 р.
Набор для маникюра и педикюра GALAXY GL 4910
Минск, Центральный
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56 р.
Щетка для чистки и массажа лица InFace MS2000 (pink)
Минск, Центральный
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44.93 р.
Сушилка для ногтей Energy Beauty EN-755
Минск, Центральный
50 р.
Перкуссионный массажер мышечный Massage Gun (массажный ударный пистолет)
Минск, Фрунзенский
100 р.
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА (МОЙКА) VGT-800 УЗ
Минск, Фрунзенский
69.90 р.
Электрический ультразвуковой скалер для чистки зубов с 2 сменными насадками Home-Use Dental Tools
Минск, Центральный
84.90 р.
Прибор для лечения и оздоровления кожи Дарсонваль
Минск, Центральный
77.70 р.
Вакуумный очиститель пор Super Micro Bubble Beauty
Минск, Центральный
71.90 р.
Электрический нагревательный массажёр для суставов Possessors teach (согревающий наколенник / налоко
Минск, Центральный
24.49 р.
Портативная ультразвуковая ванночка для ювелирных изделий и бытовых предметов Multi-functional Clean
Минск, Центральный
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35 р.
Ультразвуковая ванна Cleaning Mashine для чистки ювелирных изделий, очков, маникюрных принадлежносте
Минск, Центральный
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35 р.
Фрезер для маникюра Variable Speed Rotary Detail Carver. Розовый USB
Минск, Центральный
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29 р.
Щипцы для завивки ресниц с электрическим подогревом Eyelash Curler / Электрический керлер для ухода
Минск, Центральный
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44.40 р.
Мультифункциональный массажер уходовый для кожи лица 4 в 1 Мassager Beauty Device АЕ-8286А Бирюза
Минск, Центральный