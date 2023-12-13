Изготовление мебели на заказ в Беларуси
Договорная
Изготовление мебели
Витебск
Договорная
Изготовление мебели
Минск, Центральный
Договорная
Нужен мастер
Минск, Московский
Договорная
Изготовление тумбы
Минск, Первомайский
Договорная
Изготавливаем различные подстолья, каркасы ЛОФТ
Минск, Первомайский
10 р.
РЕСТАВРАЦИЯ ДЕРЕВА
Минск, Фрунзенский
167 р.
Реставрация и покраска деревянных дверей.
Витебская, Полоцк
Договорная
Перетяжка, обивка ремонт стульев, комп. кресел
Витебск
Договорная
Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Рассрочка 0%
Минск, Партизанский
Договорная
Реставрация стола эпоксидной смолой
Минск, Октябрьский
Договорная
Покраска,реставрация
Минская, Слуцк
25 р.
Ремонт деревянных стульев
Минск, Первомайский
Договорная
Сборка, установка, ремонт...
Минская, Жодино
Договорная
РАСПИЛ ДСП И ЛДСП. ПОКЛЕЙКА КРОМКОЙ ПВХ.
Витебская, Браслав
50 р.
Ремонт мебели.
Брест
80 р.
Реставрация, покраска, нанесение покрытий
Минск, Московский
Договорная
Покраска, реставрация старой мебели
Брестская, Дрогичин
Договорная
Мебель для ванных комнат и санузлов
Гродно
Договорная
Покраска ремонт деревянной мебели
Гомель
Договорная
Мебель по заказам
Минск, Заводской
Договорная
Реставрация мебели, консультации
Минск, Советский
Договорная
Раскрой ЛДСП и закатка кромкой ПВХ
Гомель
50 р.
Ремонт и реставрация мебели.
Минск, Первомайский
Договорная
Сборка и установка корпусной мебели.
Гомельская, Жлобин
Договорная
Покраска мебели, кухонных фасадов, дверей
Гомель
Договорная
Проектирование. Деталировка. 3d-модель
Минск, Центральный
Договорная
Ремонт бильярдных столов
Витебск
Договорная
Мебель под заказ
Гомель
Договорная
Реставрация стульев, тумб, комодов, шкафов и пр.
Гродно
1 р.
Предлагаю услуги по разработке Проектов КУХОНЬ, ШК
Брест
Договорная
ПОКРАСКА мебели , ремонт , реставрация
Минск, Центральный
Договорная
ШКАФЫ-КУПЕ под заказ в Гомеле и Гомельской области
Гомель
Договорная
Кухня
Гомельская, Мозырь
84 р.
Сборка,ремонт
Минская, Слуцк