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Изготовление мебели на заказ в Беларуси

Изготовление мебели

Договорная

Изготовление мебели

Витебск

Изготовление мебели

Договорная

Изготовление мебели

Минск, Центральный

Нужен мастер

Договорная

Нужен мастер

Минск, Московский

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Изготовление тумбы

Договорная

Изготовление тумбы

Минск, Первомайский

Изготавливаем различные подстолья, каркасы ЛОФТ

Договорная

Изготавливаем различные подстолья, каркасы ЛОФТ

Минск, Первомайский

РЕСТАВРАЦИЯ ДЕРЕВА

10 р.

РЕСТАВРАЦИЯ ДЕРЕВА

Минск, Фрунзенский

Реставрация и покраска деревянных дверей.

167 р.

Реставрация и покраска деревянных дверей.

Витебская, Полоцк

Перетяжка, обивка ремонт стульев, комп. кресел

Договорная

Перетяжка, обивка ремонт стульев, комп. кресел

Витебск

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Рассрочка 0%

Договорная

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Рассрочка 0%

Минск, Партизанский

Реставрация стола эпоксидной смолой

Договорная

Реставрация стола эпоксидной смолой

Минск, Октябрьский

Покраска,реставрация

Договорная

Покраска,реставрация

Минская, Слуцк

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Ремонт деревянных стульев

25 р.

Ремонт деревянных стульев

Минск, Первомайский

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Сборка, установка, ремонт...

Договорная

Сборка, установка, ремонт...

Минская, Жодино

РАСПИЛ ДСП И ЛДСП. ПОКЛЕЙКА КРОМКОЙ ПВХ.

Договорная

РАСПИЛ ДСП И ЛДСП. ПОКЛЕЙКА КРОМКОЙ ПВХ.

Витебская, Браслав

Ремонт мебели.

50 р.

Ремонт мебели.

Брест

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Реставрация, покраска, нанесение покрытий

80 р.

Реставрация, покраска, нанесение покрытий

Минск, Московский

Покраска, реставрация старой мебели

Договорная

Покраска, реставрация старой мебели

Брестская, Дрогичин

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Мебель для ванных комнат и санузлов

Договорная

Мебель для ванных комнат и санузлов

Гродно

Покраска ремонт деревянной мебели

Договорная

Покраска ремонт деревянной мебели

Гомель

Мебель по заказам

Договорная

Мебель по заказам

Минск, Заводской

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Реставрация мебели, консультации

Договорная

Реставрация мебели, консультации

Минск, Советский

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Раскрой ЛДСП и закатка кромкой ПВХ

Договорная

Раскрой ЛДСП и закатка кромкой ПВХ

Гомель

Ремонт и реставрация мебели.

50 р.

Ремонт и реставрация мебели.

Минск, Первомайский

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Договорная

Сборка и установка корпусной мебели.

Гомельская, Жлобин

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Покраска мебели, кухонных фасадов, дверей

Договорная

Покраска мебели, кухонных фасадов, дверей

Гомель

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Договорная

Проектирование. Деталировка. 3d-модель

Минск, Центральный

Ремонт бильярдных столов

Договорная

Ремонт бильярдных столов

Витебск

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Мебель под заказ

Договорная

Мебель под заказ

Гомель

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Реставрация стульев, тумб, комодов, шкафов и пр.

Договорная

Реставрация стульев, тумб, комодов, шкафов и пр.

Гродно

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Предлагаю услуги по разработке Проектов КУХОНЬ, ШК

1 р.

Предлагаю услуги по разработке Проектов КУХОНЬ, ШК

Брест

ПОКРАСКА мебели , ремонт , реставрация

Договорная

ПОКРАСКА мебели , ремонт , реставрация

Минск, Центральный

ШКАФЫ-КУПЕ под заказ в Гомеле и Гомельской области

Договорная

ШКАФЫ-КУПЕ под заказ в Гомеле и Гомельской области

Гомель

Кухня

Договорная

Кухня

Гомельская, Мозырь

Сборка,ремонт

84 р.

Сборка,ремонт

Минская, Слуцк

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