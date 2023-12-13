Пассажирские и грузовые перевозки в Беларуси
50 р.
Грузоперевозка ГАЗель бортовая 4.2х1.95 до 2 тонн
Минск, Центральный
Договорная
Грузоперевозки по Гомелю и РБ.
Гомель
Договорная
Могилев - Москва - Могилев еженедельно
Могилев
Договорная
Грузовое такси вывоз мусора Грузчики
Минск, Октябрьский
Договорная
Вывоз строительного мусора Грузчики
Любой район Минска и выезд за пределы города! ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПУНКТУАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ! СКИДКИ постоянным клиентам. Наличный/безналичный расчет Выполняем любые услуги и объемы по вывозу мусора : О...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки Минск и РБ
Грузоперевозки по Минску и РБ до 2 тонн, квартирные и офисные переезды
Минск, Ленинский
Договорная
Грузоперевозки, грузчики, переезды
Грузоперевозки, квартирные,дачные,офисные,переезды, город, район, РБ, быстро, качественно, недорого. ГРУЗ ДО 6м. Грузовой отсек 16 кубов, задняя и боковая загрузка, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.Цена договорная.
Могилев
Договорная
Грузоперевозки бусом Минск. Выезд 24/7. Грузчики
Грузоперевозки Минск, РБ до 2х т, 14м3 . БЕЗ ВЫХОДНЫХ.Размер грузового отсека .длина 4.0м выс.1.95 м, шир. 1.8 м . Квартирные переезды, Дачный переезд. Грузовое такси, Перевозка стройматериалов, перев...
Минск, Заводской
Договорная
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ БРЕСТ/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ/ПЕРЕЕЗДЫ/ВЫВОЗ МУСОРА/ДОСТАВКА
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ БРЕСТ (район, область, РБ) Грузоперевозки Переезды Доставка грузов (стройматериалы, мебель, бытовая техника и т.д.) до 2-х тонн Разборка, сборка мебели Услуги грузчиков! Вывоз мусора (с...
Брест
Договорная
Грузоперевозки Минск, РБ. Машины от 3 до 6тонн
Грузоперевозки Минск, РБ. Машины от 3 до 6 тонн. Обьем от 20 до 52куб.м.. 4т/бортовая, (6,2×2,5) 3,5т/36куб.м.,тент,борт(6,3×2,2×2,6) 4т./41куб.м.,тент,борт(6,2×2,5×2,7) 6т/52куб.м.,тент,борт(7,2×2,5×...
Минск, Московский
Договорная
Грузоперевозки Брест, Вывоз строительного мусора
Брест
25 р.
Грузоперевозки Минск, район, область, РБ. Выгодные
Грузоперевозки Минск! Так же РБ, РФ. Звоните, и мы (бесплатно) рассчитаем для Вас стоимость перевозки и подберем подходящий автомобиль со скидкой! Мы предоставляем следующие услуги: -Готовы выполнить ...
Минск, Ленинский
Договорная
Услуги грузоперевозки лесовоз
Лесовоз для грузоперевозок - 43-45м3 цена договорная. Звоните
Брест
Договорная
Грузоперевозки, Гидроборт,Рохля,Грузчики
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Центральный
Договорная
Квартирный переезд, Минск грузчики
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Центральный
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки бусом Витебск / РБ / Переезды
Квартирные, офисные, дачные переезды. Доставка мебели, стройматериалов, бытовой техники, перевозка домашних животных. Заезд в подземные паркинги, развоз по точкам и др. Вывоз строй мусора, металлолома...
Витебск
Договорная
Вывоз строительного мусора Грузоперевозки
Минск, Первомайский
15 р.
ГРУЗЧИКИ МИНСК ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕРЕЕЗД
ЕЖЕДНЕВНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ ___________________________________ УМЕЕМ ДОГОВАРИВАТЬСЯ ;) -Квартирные и офисные переезды; -Перевозка быт. техники(холодильник, стиральная машина, духовой шкаф, телевизор и п...
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки /ВЫГОДНО/НЕДОРОГО
Приветствую Вас. Мы перевезём для Вас любой груз! Поможем доставить новогоднюю ёлку, объёмный подарок, большой телевизор с магазина, кровать или диван, любые вещи по городу и за городом. В команде ест...
Витебск
10 р.
Грузоперевозка. Грузчики. Гомель. РБ.
Размеры грузового отсека: длина 3,7 м, ширина 1,8 м, высота 2,1 м. 15 куб.м. Г/п до 1,5 т. Дополнительно 2 пассажирских места. Доставка любых грузов. Услуги грузчиков. Без выходных.
Гомель
20 р.
Грузоперевозки по Гомелю и РБ
Перевозка грузов по Гомелю и РБ. Своевременная подача транспорта. Помощь водителя при загрузке. 2 пассажирских места. Длина - 4,1 м. Ширина - 2,1 м. Высота - 2,2 м. Грузоподъёмность - 3 тонны. Г...
Гомель
Договорная
Грузоперевозки, грузчики, доставка
Грузоперевозки Барановичи, РБ. Мебельный фургон до 3т, 22м.куб. Возможны услуги опытных и аккуратных грузчиков. - квартирные (1,2,3-комнатные), офисные, дачные переезды - VIP - переезды под ключ - п...
Брестская, Барановичи
Договорная
Грузоперевозки, переезды,Могилёв РБ, грузчики
Перевозки по Могилеву и области, выезд по РБ, РФ. Квартирные, дачные переезды. Доставка мебели и бытовой техники. Услуги опытных грузчиков. Оперативная подача машины по доступным ценам. Работаем с утр...
Могилев
Договорная
Грузоперевозки
Подаём машину в течении 20-30мин. Вывоз мусора, старой мебели по Витебску и области. Длина 3м, высота 1.80, Грузоподъёмность до 2т. Загрузка задняя, боковая. Также осуществляем квартирные, дачные и...
Витебск
Договорная
ГрузоТакси, Грузчики. Недорого
Гомель
Договорная
Грузоперевозки
Доставка стройматериалов. Перевозка мебели. Услуги грузчиков.
Минск, Первомайский
20 р.
Грузоперевозки/Витебск/недорого/до 1.5 тонны
Звоните договоримся Доступные цены Все виды грузоперевозки до 1.5 тонны Перевозка досок и металла до 6 метров Помимо стандартных грузовых перевозок, я предоставляю и другие услуги, такие как: -Пере...
Витебск
20 р.
Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики
Гомель
Договорная
Гравий Песок Пгс Щебень
Привезу Пгс Песок Щебень Гравий , в любом объеме, район город, задняя и боковая выгрузка,
Минская, Березино
Договорная
Грузовые перевозки Бусом Брест / Грузотакси
Гpузопepeвозки, пeреезды, грузчики, Рaботaем aккурaтнo, приедeм быстpo, бeз пepекуров! ЗBОНИTE ИЛИ ПИШИТЕ СЕЙЧAС, выслушаем вашу ситуацию и пpeдложим лучший вaриант пoд ваши нужды! Почему мы: Hесем мa...
Брест
15 р.
Услуги грузоперевозок
Длинна кузова 6м. «ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ» По Речице и Республике Беларусь Перевезем: -Мебель -Стройматериалы -Бытовую технику -ВЫВОЗ МУСОРА -Многое другое... Круглосуточно! Опытные грузчики! Низкие цены! Н...
Гомельская, Речица
Договорная
Попутно Брест-Минск-Брест Грузоперевозки
Любые грузи, Попутно, Брест-Минск-Брест постоянно Сборка от 0.10кг-3.5т. Мебель, Вещи, Строй материалы, запчасти и т.д. для точного расчёта стоимости доставки скидывайте вес объём фото желательно.
Брест
Договорная
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ НЕДОРОГО.
ГРУЗОТАКСИ ГРОДНО ! ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕДОРОГО ! ПЕРЕЕЗДЫ по РБ(квартирные, офисные, служебные...) В любой город Беларуси из Гродно ! Из любого города Беларуси в Гродно ! На служебный переезд предоставл...
Гродно
15 р.
Грузоперевозки, офисный, дачный переезд.
Минск -Москва-Минск Минск-Питер -Минск Грузоперевозки по Минску и РБ. С грузчиками или без. квартирные переезды, дачи,офисы, доставка стройматериалов,перевозка стёкол,окон, а также имеется верхняя...
Минск, Фрунзенский
12.50 р.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, 24/7
Грузоперевозки по Витебску и Витебской области, есть вариант выезд по РБ, не дорого и любой сложности, машины от 1т до 7т! -переезды , переезды по Витебску квартирные/офисные -вывоз любого мусора -...
Витебск
Договорная
Минск Гродно- РБ сборные грузы
Гродно- Минск. Сборные грузы. Грузоперевозки Город, Район Область Беларусь Квартирные и офисные переезды, Мебель, Стройматериалы. Дачные переезды. Вывоз старой мебели. Грузчики. Цельнометаллический...
Гродно
Договорная
Грузотакси + грузчики Переезды Гродно- РБ
Грузотакси Грузоперевозки Переезды квартирные офисные. Город, Район Область Беларусь Мебель, Стройматериалы. Дачные переезды. Вывоз старой мебели. Грузчики. Цельнометаллический фургон. 2 места для ...
Гродно
Договорная
Грузоперевозки вывоз строительного мусора
Минск, Центральный
Договорная
Вывоз мусора до 12куб.(7 тон)
Брестская, Барановичи
Договорная
Недорого. 24/7 Грузоперевозки по Гродно, области и
24/7 Грузотакси. Грузоперевозки. Гродно. РБ. Тент до 2-х тонн. Также есть цельнометалл до 1.5 тонны и Тент до 5-ти тонн. Размеры платформы Д /Ш /В - 4м / 2.1м / 1.8 м. 15 куб.м. задняя, боковая и вер...
Гродно
20 р.
Грузоперевозки. Грузовое такси. Переезды.
Перевозки любых грузов. Переезды. Вывоз старой мебели в утиль. Перевозка стройматериалов, строительных лесов и т.д. Помощь в поиске грузчиков. Работаем по г.Барановичи и всей РБ. Стоимость по городу о...
Брестская, Барановичи
Договорная
Грузоперевозки , доставка , переезд
Окажу услуги по перевозке. любых грузов . Помощь в разгрузке и погрузке . Любые способы оплаты . Размер кузова. Длинна 3.2 Ширина 1.7 Высота 1.6
Витебск
25 р.
Грузовое такси в Витебске. Грузоперевозки+Грузчики
Быстро приедем (через 20-30 минут) и перевезем Ваш груз по Витебску и области (при необходимости вместе с грузчиками). Мы сами подберем необходимый автомобиль нужного размера. Работаем с утра до поздн...
Витебск
20 р.
Перевозки Могилев, переезды, доставка товара
Почасовая оплата, оперативная доставка. Цены от 20р.
Могилев
Договорная
Переезд квартиры Минск, РБ, РФ.
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский
Услуги от компаний
Договорная
Грузовое такси вывоз мусора Грузчики
Минск, Октябрьский
Договорная
Вывоз строительного мусора Грузчики
Любой район Минска и выезд за пределы города! ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПУНКТУАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ! СКИДКИ постоянным клиентам. Наличный/безналичный расчет Выполняем любые услуги и объемы по вывозу мусора : О...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки Минск и РБ
Грузоперевозки по Минску и РБ до 2 тонн, квартирные и офисные переезды
Минск, Ленинский
Договорная
Услуги грузоперевозки лесовоз
Лесовоз для грузоперевозок - 43-45м3 цена договорная. Звоните
Брест
Договорная
Грузоперевозки, Гидроборт,Рохля,Грузчики
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Центральный
Договорная
Квартирный переезд, Минск грузчики
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Центральный
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Вывоз строительного мусора Грузоперевозки
Минск, Первомайский