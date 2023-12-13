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Пассажирские и грузовые перевозки в Беларуси

Грузоперевозка ГАЗель бортовая 4.2х1.95 до 2 тонн
vip

50 р.

Грузоперевозка ГАЗель бортовая 4.2х1.95 до 2 тонн

Минск, Центральный

Грузоперевозки по Гомелю и РБ.
vip

Договорная

Грузоперевозки по Гомелю и РБ.

Гомель

Могилев - Москва - Могилев еженедельно
vip

Договорная

Могилев - Москва - Могилев еженедельно

Могилев

Грузовое такси вывоз мусора Грузчики

Договорная

Грузовое такси вывоз мусора Грузчики

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Вывоз строительного мусора Грузчики

Договорная

Вывоз строительного мусора Грузчики

Любой район Минска и выезд за пределы города! ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПУНКТУАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ! СКИДКИ постоянным клиентам. Наличный/безналичный расчет Выполняем любые услуги и объемы по вывозу мусора : О...

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Минск и РБ
vip

Договорная

Грузоперевозки Минск и РБ

Грузоперевозки по Минску и РБ до 2 тонн, квартирные и офисные переезды

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, грузчики, переезды

Договорная

Грузоперевозки, грузчики, переезды

Грузоперевозки, квартирные,дачные,офисные,переезды, город, район, РБ, быстро, качественно, недорого. ГРУЗ ДО 6м. Грузовой отсек 16 кубов, задняя и боковая загрузка, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.Цена договорная.

Могилев

Грузоперевозки бусом Минск. Выезд 24/7. Грузчики

Договорная

Грузоперевозки бусом Минск. Выезд 24/7. Грузчики

Грузоперевозки Минск, РБ до 2х т, 14м3 . БЕЗ ВЫХОДНЫХ.Размер грузового отсека .длина 4.0м выс.1.95 м, шир. 1.8 м . Квартирные переезды, Дачный переезд. Грузовое такси, Перевозка стройматериалов, перев...

Минск, Заводской

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ БРЕСТ/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ/ПЕРЕЕЗДЫ/ВЫВОЗ МУСОРА/ДОСТАВКА

Договорная

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ БРЕСТ/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ/ПЕРЕЕЗДЫ/ВЫВОЗ МУСОРА/ДОСТАВКА

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ БРЕСТ (район, область, РБ) Грузоперевозки Переезды Доставка грузов (стройматериалы, мебель, бытовая техника и т.д.) до 2-х тонн Разборка, сборка мебели Услуги грузчиков! Вывоз мусора (с...

Брест

Грузоперевозки Минск, РБ. Машины от 3 до 6тонн

Договорная

Грузоперевозки Минск, РБ. Машины от 3 до 6тонн

Грузоперевозки Минск, РБ. Машины от 3 до 6 тонн. Обьем от 20 до 52куб.м.. 4т/бортовая, (6,2×2,5) 3,5т/36куб.м.,тент,борт(6,3×2,2×2,6) 4т./41куб.м.,тент,борт(6,2×2,5×2,7) 6т/52куб.м.,тент,борт(7,2×2,5×...

Минск, Московский

Грузоперевозки Брест, Вывоз строительного мусора

Договорная

Грузоперевозки Брест, Вывоз строительного мусора

Брест

Грузоперевозки Минск, район, область, РБ. Выгодные

25 р.

Грузоперевозки Минск, район, область, РБ. Выгодные

Грузоперевозки Минск! Так же РБ, РФ. Звоните, и мы (бесплатно) рассчитаем для Вас стоимость перевозки и подберем подходящий автомобиль со скидкой! Мы предоставляем следующие услуги: -Готовы выполнить ...

Минск, Ленинский

Услуги грузоперевозки лесовоз

Договорная

Услуги грузоперевозки лесовоз

Лесовоз для грузоперевозок - 43-45м3 цена договорная. Звоните

Брест

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Гидроборт,Рохля,Грузчики

Договорная

Грузоперевозки, Гидроборт,Рохля,Грузчики

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Квартирный переезд, Минск грузчики

Договорная

Квартирный переезд, Минск грузчики

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Договорная

Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки бусом Витебск / РБ / Переезды

Договорная

Грузоперевозки бусом Витебск / РБ / Переезды

Квартирные, офисные, дачные переезды. Доставка мебели, стройматериалов, бытовой техники, перевозка домашних животных. Заезд в подземные паркинги, развоз по точкам и др. Вывоз строй мусора, металлолома...

Витебск

Вывоз строительного мусора Грузоперевозки

Договорная

Вывоз строительного мусора Грузоперевозки

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
ГРУЗЧИКИ МИНСК ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕРЕЕЗД

15 р.

ГРУЗЧИКИ МИНСК ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕРЕЕЗД

ЕЖЕДНЕВНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ ___________________________________ УМЕЕМ ДОГОВАРИВАТЬСЯ ;) -Квартирные и офисные переезды; -Перевозка быт. техники(холодильник, стиральная машина, духовой шкаф, телевизор и п...

Минск, Первомайский

Грузоперевозки /ВЫГОДНО/НЕДОРОГО

Договорная

Грузоперевозки /ВЫГОДНО/НЕДОРОГО

Приветствую Вас. Мы перевезём для Вас любой груз! Поможем доставить новогоднюю ёлку, объёмный подарок, большой телевизор с магазина, кровать или диван, любые вещи по городу и за городом. В команде ест...

Витебск

Грузоперевозка. Грузчики. Гомель. РБ.

10 р.

Грузоперевозка. Грузчики. Гомель. РБ.

Размеры грузового отсека: длина 3,7 м, ширина 1,8 м, высота 2,1 м. 15 куб.м. Г/п до 1,5 т. Дополнительно 2 пассажирских места. Доставка любых грузов. Услуги грузчиков. Без выходных.

Гомель

Грузоперевозки по Гомелю и РБ

20 р.

Грузоперевозки по Гомелю и РБ

Перевозка грузов по Гомелю и РБ. Своевременная подача транспорта. Помощь водителя при загрузке. 2 пассажирских места. Длина - 4,1 м. Ширина - 2,1 м. Высота - 2,2 м. Грузоподъёмность - 3 тонны. Г...

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, грузчики, доставка

Договорная

Грузоперевозки, грузчики, доставка

Грузоперевозки Барановичи, РБ. Мебельный фургон до 3т, 22м.куб. Возможны услуги опытных и аккуратных грузчиков. - квартирные (1,2,3-комнатные), офисные, дачные переезды - VIP - переезды под ключ - п...

Брестская, Барановичи

Договорная

Грузоперевозки, переезды,Могилёв РБ, грузчики

Перевозки по Могилеву и области, выезд по РБ, РФ. Квартирные, дачные переезды. Доставка мебели и бытовой техники. Услуги опытных грузчиков. Оперативная подача машины по доступным ценам. Работаем с утр...

Могилев

Договорная

Грузоперевозки

Подаём машину в течении 20-30мин. Вывоз мусора, старой мебели по Витебску и области. Длина 3м, высота 1.80, Грузоподъёмность до 2т. Загрузка задняя, боковая. Также осуществляем квартирные, дачные и...

Витебск

ГрузоТакси, Грузчики. Недорого

Договорная

ГрузоТакси, Грузчики. Недорого

Гомель

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Доставка стройматериалов. Перевозка мебели. Услуги грузчиков.

Минск, Первомайский

Грузоперевозки/Витебск/недорого/до 1.5 тонны

20 р.

Грузоперевозки/Витебск/недорого/до 1.5 тонны

Звоните договоримся Доступные цены Все виды грузоперевозки до 1.5 тонны Перевозка досок и металла до 6 метров Помимо стандартных грузовых перевозок, я предоставляю и другие услуги, такие как: -Пере...

Витебск

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики

20 р.

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики

Гомель

Гравий Песок Пгс Щебень

Договорная

Гравий Песок Пгс Щебень

Привезу Пгс Песок Щебень Гравий , в любом объеме, район город, задняя и боковая выгрузка,

Минская, Березино

Грузовые перевозки Бусом Брест / Грузотакси

Договорная

Грузовые перевозки Бусом Брест / Грузотакси

Гpузопepeвозки, пeреезды, грузчики, Рaботaем aккурaтнo, приедeм быстpo, бeз пepекуров! ЗBОНИTE ИЛИ ПИШИТЕ СЕЙЧAС, выслушаем вашу ситуацию и пpeдложим лучший вaриант пoд ваши нужды! Почему мы: Hесем мa...

Брест

Услуги грузоперевозок

15 р.

Услуги грузоперевозок

Длинна кузова 6м. «ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ» По Речице и Республике Беларусь Перевезем: -Мебель -Стройматериалы -Бытовую технику -ВЫВОЗ МУСОРА -Многое другое... Круглосуточно! Опытные грузчики! Низкие цены! Н...

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Попутно Брест-Минск-Брест Грузоперевозки

Договорная

Попутно Брест-Минск-Брест Грузоперевозки

Любые грузи, Попутно, Брест-Минск-Брест постоянно Сборка от 0.10кг-3.5т. Мебель, Вещи, Строй материалы, запчасти и т.д. для точного расчёта стоимости доставки скидывайте вес объём фото желательно.

Брест

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ГРУЗОВОЕ ТАКСИ НЕДОРОГО.

Договорная

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ НЕДОРОГО.

ГРУЗОТАКСИ ГРОДНО ! ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕДОРОГО ! ПЕРЕЕЗДЫ по РБ(квартирные, офисные, служебные...) В любой город Беларуси из Гродно ! Из любого города Беларуси в Гродно ! На служебный переезд предоставл...

Гродно

Грузоперевозки, офисный, дачный переезд.

15 р.

Грузоперевозки, офисный, дачный переезд.

Минск -Москва-Минск Минск-Питер -Минск Грузоперевозки по Минску и РБ. С грузчиками или без. квартирные переезды, дачи,офисы, доставка стройматериалов,перевозка стёкол,окон, а также имеется верхняя...

Минск, Фрунзенский

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, 24/7
vip

12.50 р.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, 24/7

Грузоперевозки по Витебску и Витебской области, есть вариант выезд по РБ, не дорого и любой сложности, машины от 1т до 7т! -переезды , переезды по Витебску квартирные/офисные -вывоз любого мусора -...

Витебск

Минск Гродно- РБ сборные грузы

Договорная

Минск Гродно- РБ сборные грузы

Гродно- Минск. Сборные грузы. Грузоперевозки Город, Район Область Беларусь Квартирные и офисные переезды, Мебель, Стройматериалы. Дачные переезды. Вывоз старой мебели. Грузчики. Цельнометаллический...

Гродно

Грузотакси + грузчики Переезды Гродно- РБ

Договорная

Грузотакси + грузчики Переезды Гродно- РБ

Грузотакси Грузоперевозки Переезды квартирные офисные. Город, Район Область Беларусь Мебель, Стройматериалы. Дачные переезды. Вывоз старой мебели. Грузчики. Цельнометаллический фургон. 2 места для ...

Гродно

Грузоперевозки вывоз строительного мусора

Договорная

Грузоперевозки вывоз строительного мусора

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора до 12куб.(7 тон)

Договорная

Вывоз мусора до 12куб.(7 тон)

Брестская, Барановичи

Недорого. 24/7 Грузоперевозки по Гродно, области и

Договорная

Недорого. 24/7 Грузоперевозки по Гродно, области и

24/7 Грузотакси. Грузоперевозки. Гродно. РБ. Тент до 2-х тонн. Также есть цельнометалл до 1.5 тонны и Тент до 5-ти тонн. Размеры  платформы Д /Ш /В - 4м / 2.1м / 1.8 м. 15 куб.м. задняя, боковая и вер...

Гродно

Грузоперевозки. Грузовое такси. Переезды.

20 р.

Грузоперевозки. Грузовое такси. Переезды.

Перевозки любых грузов. Переезды. Вывоз старой мебели в утиль. Перевозка стройматериалов, строительных лесов и т.д. Помощь в поиске грузчиков. Работаем по г.Барановичи и всей РБ. Стоимость по городу о...

Брестская, Барановичи

Грузоперевозки , доставка , переезд

Договорная

Грузоперевозки , доставка , переезд

Окажу услуги по перевозке. любых грузов . Помощь в разгрузке и погрузке . Любые способы оплаты . Размер кузова. Длинна 3.2 Ширина 1.7 Высота 1.6

Витебск

Грузовое такси в Витебске. Грузоперевозки+Грузчики

25 р.

Грузовое такси в Витебске. Грузоперевозки+Грузчики

Быстро приедем (через 20-30 минут) и перевезем Ваш груз по Витебску и области (при необходимости вместе с грузчиками). Мы сами подберем необходимый автомобиль нужного размера. Работаем с утра до поздн...

Витебск

Перевозки Могилев, переезды, доставка товара

20 р.

Перевозки Могилев, переезды, доставка товара

Почасовая оплата, оперативная доставка. Цены от 20р.

Могилев

Переезд квартиры Минск, РБ, РФ.

Договорная

Переезд квартиры Минск, РБ, РФ.

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Партизанский

Услуга с выездом в регионы

Услуги от компаний

Грузовое такси вывоз мусора Грузчики

Договорная

Грузовое такси вывоз мусора Грузчики

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Вывоз строительного мусора Грузчики

Договорная

Вывоз строительного мусора Грузчики

Любой район Минска и выезд за пределы города! ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПУНКТУАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ! СКИДКИ постоянным клиентам. Наличный/безналичный расчет Выполняем любые услуги и объемы по вывозу мусора : О...

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Минск и РБ
vip

Договорная

Грузоперевозки Минск и РБ

Грузоперевозки по Минску и РБ до 2 тонн, квартирные и офисные переезды

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Услуги грузоперевозки лесовоз

Договорная

Услуги грузоперевозки лесовоз

Лесовоз для грузоперевозок - 43-45м3 цена договорная. Звоните

Брест

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Гидроборт,Рохля,Грузчики

Договорная

Грузоперевозки, Гидроборт,Рохля,Грузчики

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Квартирный переезд, Минск грузчики

Договорная

Квартирный переезд, Минск грузчики

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Договорная

Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Вывоз строительного мусора Грузоперевозки

Договорная

Вывоз строительного мусора Грузоперевозки

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