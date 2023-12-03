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Хобби, спорт и туризмМузыкальные инструменты

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Посеребреннные струны для классической гитары D'Addario ProArte EJ45/EJ46. BLACK NYLON

25.99 р.

Посеребреннные струны для классической гитары D'Addario ProArte EJ45/EJ46. BLACK NYLON

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Ремень для гитары Fender. 3 цвета в наличии

12.90 р.

Ремень для гитары Fender. 3 цвета в наличии

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Плотный влагозащитный чехол для гитары

34.99 р.

Плотный влагозащитный чехол для гитары

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Стойка для клавиш двойная -2Х(новая) и Z - типа (новая)

120 р.

Стойка для клавиш двойная -2Х(новая) и Z - типа (новая)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Металлический каподастр для гитары

15 р.

Металлический каподастр для гитары

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Струны D'Addario бронза. EZ890, EZ900, EZ920

22.99 р.

Струны D'Addario бронза. EZ890, EZ900, EZ920

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Струны поштучно. Для акустической гитары

3 р.

Струны поштучно. Для акустической гитары

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
ЧЕХОЛ для классической гитары УТЕПЛЕННЫЙ

100 р.

ЧЕХОЛ для классической гитары УТЕПЛЕННЫЙ

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
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