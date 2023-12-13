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Курсы, семинары в Беларуси

Гитара уроки

30 р.

Гитара уроки

Минск, Центральный

Репетитор по рисованию

20 р.

Репетитор по рисованию

Гомель

Студия изобразительного ис-ва для детей Акварелька

24 р.

Студия изобразительного ис-ва для детей Акварелька

Гомель

Английски урок

20 р.

Английски урок

Минск, Московский

МамЭксперт Познай себя и своего ребенка. Основы нейрофизиологии

Онлайн-заказ

240 р.

МамЭксперт Познай себя и своего ребенка. Основы нейрофизиологии

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Автошкола в Гомеле ''УРОВЕНЬ''

400 р.

Автошкола в Гомеле ''УРОВЕНЬ''

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Дополнительные уроки вождения в Гомеле

45 р.

Дополнительные уроки вождения в Гомеле

Гомель

Услуга с выездом в регионы
МамЭксперт Онлайн-курс по подготовке к родам

Онлайн-заказ

240 р.

МамЭксперт Онлайн-курс по подготовке к родам

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Курсы кибербезопасность

Договорная

Курсы кибербезопасность

Минская, Другие города

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Курсы IT

650 р.

Курсы IT

Минск, Заводской

МамЭксперт Гипнороды. Союз ума и тела.

Онлайн-заказ

240 р.

МамЭксперт Гипнороды. Союз ума и тела.

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Курс ''Дари Любовь'' PRO

Онлайн-заказ

240 р.

Курс ''Дари Любовь'' PRO

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Семинар по грудному вскармливанию в рамках проекта ''Кормим грудью-2022''

Онлайн-заказ

90 р.

Семинар по грудному вскармливанию в рамках проекта ''Кормим грудью-2022''

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Курс ''Мастер маникюра под ключ''

470 р.

Курс ''Мастер маникюра под ключ''

Минск, Советский

МамЭксперт Онлайн-курс по подготовке к партнерским родам

Онлайн-заказ

240 р.

МамЭксперт Онлайн-курс по подготовке к партнерским родам

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
МамЭксперт Авторский курс ''БИОЛОГИЯ ЖЕНСТВЕННОСТИ''

Онлайн-заказ

240 р.

МамЭксперт Авторский курс ''БИОЛОГИЯ ЖЕНСТВЕННОСТИ''

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Курсы по маникюру, педикюру, депиляции

200 р.

Курсы по маникюру, педикюру, депиляции

Минск, Центральный

Курс ''Дари Любовь'' Семинар

Онлайн-заказ

50 р.

Курс ''Дари Любовь'' Семинар

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Курсы маникюра / педикюра.

Договорная

Курсы маникюра / педикюра.

Минск, Центральный

Индивидуальное обучение трейдингу

Договорная

Индивидуальное обучение трейдингу

Минская, Минский район

Обучение на карту таксиста

55 р.

Обучение на карту таксиста

Минск, Центральный

Курсы ''Мастер по холодному восстановлению волос''

150 р.

Курсы ''Мастер по холодному восстановлению волос''

Могилев

Курсы английского языка онлайн/офлайн

Договорная

Курсы английского языка онлайн/офлайн

Гомель

Тренер по катанию

20 р.

Тренер по катанию

Гомель

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Курсы тату мастеров с нуля (обучение).

Договорная

Курсы тату мастеров с нуля (обучение).

Минск, Московский

Консультации по ЗОЖ, муз. терапии и развитию.

88 р.

Консультации по ЗОЖ, муз. терапии и развитию.

Минск, Заводской

Приглашаем на обучение по тейпированию.

Договорная

Приглашаем на обучение по тейпированию.

Минск, Фрунзенский

Бьюти курсы,наращивание,выпрямление ,обьем волос

317.33 р.

Бьюти курсы,наращивание,выпрямление ,обьем волос

Минск, Ленинский

Курс маникюр дип пудра.

Договорная

Курс маникюр дип пудра.

Брест

Курсы Архивариус (специалист архивного дела)

320 р.

Курсы Архивариус (специалист архивного дела)

Минск, Московский

Курсы Фуд-Флорист (букеты из продуктов питания)

575 р.

Курсы Фуд-Флорист (букеты из продуктов питания)

Минск, Московский

Репетитор по рисованию

20 р.

Репетитор по рисованию

Минск, Фрунзенский

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IT курсы для детей в Минске / Компьютерные курсы

Договорная

IT курсы для детей в Минске / Компьютерные курсы

Минск, Московский

Уроки бильярда

Договорная

Уроки бильярда

Минск, Центральный

Курсы маникюра

Договорная

Курсы маникюра

Брест

Курсы маникюр.

Договорная

Курсы маникюр.

Минск, Фрунзенский

Курсы по маникюру и педикюру. Обучение

290 р.

Курсы по маникюру и педикюру. Обучение

Минск, Центральный

Обучение

Договорная

Обучение

Витебск

Курсы маникюра обучение

Договорная

Курсы маникюра обучение

Могилев

Обучение маникюру

450 р.

Обучение маникюру

Брест

Курсы программирования

24 р.

Курсы программирования

Минск, Первомайский

Курсы маникюра, педикюра, наращивание ногтей Брест

420 р.

Курсы маникюра, педикюра, наращивание ногтей Брест

Брест

Обучение на косметик-эстетист 4р

450 р.

Обучение на косметик-эстетист 4р

Гомельская, Жлобин

Услуги от компаний

МамЭксперт Познай себя и своего ребенка. Основы нейрофизиологии

Онлайн-заказ

240 р.

МамЭксперт Познай себя и своего ребенка. Основы нейрофизиологии

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Автошкола в Гомеле ''УРОВЕНЬ''

400 р.

Автошкола в Гомеле ''УРОВЕНЬ''

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Дополнительные уроки вождения в Гомеле

45 р.

Дополнительные уроки вождения в Гомеле

Гомель

Услуга с выездом в регионы
МамЭксперт Онлайн-курс по подготовке к родам

Онлайн-заказ

240 р.

МамЭксперт Онлайн-курс по подготовке к родам

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
МамЭксперт Гипнороды. Союз ума и тела.

Онлайн-заказ

240 р.

МамЭксперт Гипнороды. Союз ума и тела.

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Курс ''Дари Любовь'' PRO

Онлайн-заказ

240 р.

Курс ''Дари Любовь'' PRO

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Семинар по грудному вскармливанию в рамках проекта ''Кормим грудью-2022''

Онлайн-заказ

90 р.

Семинар по грудному вскармливанию в рамках проекта ''Кормим грудью-2022''

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
МамЭксперт Онлайн-курс по подготовке к партнерским родам

Онлайн-заказ

240 р.

МамЭксперт Онлайн-курс по подготовке к партнерским родам

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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