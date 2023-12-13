Курсы, семинары в Беларуси
30 р.
Гитара уроки
Минск, Центральный
20 р.
Репетитор по рисованию
Гомель
24 р.
Студия изобразительного ис-ва для детей Акварелька
Гомель
20 р.
Английски урок
Минск, Московский
Онлайн-заказ
240 р.
МамЭксперт Познай себя и своего ребенка. Основы нейрофизиологии
Минск, Центральный
400 р.
Автошкола в Гомеле ''УРОВЕНЬ''
Гомель
45 р.
Дополнительные уроки вождения в Гомеле
Гомель
Онлайн-заказ
240 р.
МамЭксперт Онлайн-курс по подготовке к родам
Минск, Центральный
Договорная
Курсы кибербезопасность
Минская, Другие города
650 р.
Курсы IT
Минск, Заводской
Онлайн-заказ
240 р.
МамЭксперт Гипнороды. Союз ума и тела.
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
240 р.
Курс ''Дари Любовь'' PRO
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
90 р.
Семинар по грудному вскармливанию в рамках проекта ''Кормим грудью-2022''
Минск, Центральный
470 р.
Курс ''Мастер маникюра под ключ''
Минск, Советский
Онлайн-заказ
240 р.
МамЭксперт Онлайн-курс по подготовке к партнерским родам
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
240 р.
МамЭксперт Авторский курс ''БИОЛОГИЯ ЖЕНСТВЕННОСТИ''
Минск, Центральный
200 р.
Курсы по маникюру, педикюру, депиляции
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
50 р.
Курс ''Дари Любовь'' Семинар
Минск, Центральный
Договорная
Курсы маникюра / педикюра.
Минск, Центральный
Договорная
Индивидуальное обучение трейдингу
Минская, Минский район
55 р.
Обучение на карту таксиста
Минск, Центральный
150 р.
Курсы ''Мастер по холодному восстановлению волос''
Могилев
Договорная
Курсы английского языка онлайн/офлайн
Гомель
20 р.
Тренер по катанию
Гомель
Договорная
Курсы тату мастеров с нуля (обучение).
Минск, Московский
88 р.
Консультации по ЗОЖ, муз. терапии и развитию.
Минск, Заводской
Договорная
Приглашаем на обучение по тейпированию.
Минск, Фрунзенский
317.33 р.
Бьюти курсы,наращивание,выпрямление ,обьем волос
Минск, Ленинский
Договорная
Курс маникюр дип пудра.
Брест
320 р.
Курсы Архивариус (специалист архивного дела)
Минск, Московский
575 р.
Курсы Фуд-Флорист (букеты из продуктов питания)
Минск, Московский
20 р.
Репетитор по рисованию
Минск, Фрунзенский
Договорная
IT курсы для детей в Минске / Компьютерные курсы
Минск, Московский
Договорная
Уроки бильярда
Минск, Центральный
Договорная
Курсы маникюра
Брест
Договорная
Курсы маникюр.
Минск, Фрунзенский
290 р.
Курсы по маникюру и педикюру. Обучение
Минск, Центральный
Договорная
Обучение
Витебск
Договорная
Курсы маникюра обучение
Могилев
450 р.
Обучение маникюру
Брест
24 р.
Курсы программирования
Минск, Первомайский
420 р.
Курсы маникюра, педикюра, наращивание ногтей Брест
Брест
450 р.
Обучение на косметик-эстетист 4р
Гомельская, Жлобин
Услуги от компаний
Онлайн-заказ
240 р.
МамЭксперт Познай себя и своего ребенка. Основы нейрофизиологии
Минск, Центральный
400 р.
Автошкола в Гомеле ''УРОВЕНЬ''
Гомель
45 р.
Дополнительные уроки вождения в Гомеле
Гомель
Онлайн-заказ
240 р.
МамЭксперт Онлайн-курс по подготовке к родам
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
240 р.
МамЭксперт Гипнороды. Союз ума и тела.
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
240 р.
Курс ''Дари Любовь'' PRO
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
90 р.
Семинар по грудному вскармливанию в рамках проекта ''Кормим грудью-2022''
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
240 р.
МамЭксперт Онлайн-курс по подготовке к партнерским родам
Минск, Центральный