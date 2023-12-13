Товары от Куфар Маркета
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Корма в Беларуси
0.63 р.
Корма для животных.
Гродненская, Сморгонь
0.53 р.
Зерно
Минская, Молодечно
0.60 р.
Кукуруза
Могилев
Договорная
Зерно пшеница,ячмень,кукуруза,тритикале,овес,мука
Гродно
Договорная
Комбикорм для цыплят бройлеров/несушек/индюшат/пер
Гродно
5.90 р.
Пропиленгликоль пищевой - жидкий, очистка 99,8%. Бочка по 215 кг.
Минская, Столбцы
0.48 р.
Известь гидратная (гашеная) мешки 25 кг
Гомель
0.44 р.
Дрожжи кормовые ТУ (40 кг, РФ,протеин не менее 46%)
Гомель
0.95 р.
Дрожжи ГОСТ, не менее 46% протеин .
Минская, Столбцы
1.25 р.
Премикс П60-3 для высокопродуктивных коров с витамином А мешки 25 кг РБ
Минская, Столбцы
1.05 р.
Премикс П60-1 для дойных коров с витамином А мешки 25 кг РБ
Минская, Столбцы
30 р.
Зерно Картофель на корм
Витебская, Новополоцк
0.25 р.
Мелкий картофель Зерно Картошка на корм
Витебская, Полоцк
195 р.
Корм для собак Bosch (новый, запечатан) 15 кг
Минск, Фрунзенский
10 р.
Картофель мелкий на корм
Могилевская, Бобруйск
20 р.
корм для мальтезе
Минск, Центральный
Договорная
Сено
Гродно
30 р.
Зерно пшеница и ячмень
Гродненская, Мосты
130 р.
Royal canin Renal, 4кг, Франция
Минск, Заводской
150 р.
Корм гипоаллергенный для собак 12 кг
Брестская, Барановичи
Договорная
Сено рулоны 400 кг, доставка бесплатно.
Витебск
3 р.
Обрезь говяжья.Корм для собак.
Гомель
15 р.
Сено в тюках
Минская, Солигорск
150 р.
Корм для котов Josi
Минск, Первомайский
8 р.
Картофель
Гомельская, Жлобин
Договорная
Продам ячмень
Гомельская, Добруш
35 р.
Royal Canin Mobility 1.6 кг корм для суставов
Минск, Советский
0.60 р.
Продам кукурузу, пшеницу, ячмень от 4 тон
Витебская, Чашники
33 р.
Комбикорм куриный
Гомельская, Мозырь
Договорная
Сено свежий укос в тючках
Гомель
25 р.
Зерно, пшеница, ячмень, кукуруза
Гомельская, Жлобин
300 р.
Сено
Витебская, Полоцк
1.50 р.
Трава для кошек
Минск, Заводской
Договорная
Комбикорм, доставка, несушки, свиньи, поросята, кролики, рыба
Брестская, Барановичи
3.90 р.
РЭКС сухой корм ЗооМагазин ''ТЕРЕМОК''
Брестская, Барановичи
Договорная
Фелуцен-лизунец
Гомельская, Мозырь
Договорная
Дрожжи кормовые,сухое молоко(ЗЦМ ,ЗСОМ),сера кормовая
Гродно
25 р.
Ячмень
Витебская, Глубокое
20 р.
Овёс
Витебская, Глубокое
25 р.
Пшеница, зерно
Витебская, Глубокое
Онлайн-заказ
101.45 р.
Корм для собак Tasty Полнорационный с курицей (15 кг)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
85.29 р.
Сухой корм для собак Chappi с говядиной по-домашнему с овощами и травами 15 кг
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
63.90 р.
Сухой корм для кошек Farmina N and D Low Grain Cat Chicken and Pomegranate Neutered (1,5 кг)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
217.34 р.
Сухой корм для кошек Chicopee CNL Indoor с говядиной (15 кг)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
193.30 р.
Сухой корм для кошек Chicopee HNL Sterilized (8 кг)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
199.13 р.
Сухой корм для кошек Chicopee HNL Urinary (8 кг)
Минск, Центральный
Животные и товары для животных от компаний
5.90 р.
Пропиленгликоль пищевой - жидкий, очистка 99,8%. Бочка по 215 кг.
Минская, Столбцы
0.48 р.
Известь гидратная (гашеная) мешки 25 кг
Гомель
0.44 р.
Дрожжи кормовые ТУ (40 кг, РФ,протеин не менее 46%)
Гомель
0.95 р.
Дрожжи ГОСТ, не менее 46% протеин .
Минская, Столбцы
1.25 р.
Премикс П60-3 для высокопродуктивных коров с витамином А мешки 25 кг РБ
Минская, Столбцы
1.05 р.
Премикс П60-1 для дойных коров с витамином А мешки 25 кг РБ
Минская, Столбцы
33 р.
Комбикорм куриный
Гомельская, Мозырь
Договорная
Фелуцен-лизунец
Гомельская, Мозырь