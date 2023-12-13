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Товары от Куфар Маркета

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Животные

Корма в Беларуси

Корма для животных.
vip

0.63 р.

Корма для животных.

Гродненская, Сморгонь

Доставка
Зерно
vip

0.53 р.

Зерно

Минская, Молодечно

Доставка
Кукуруза
vip

0.60 р.

Кукуруза

Могилев

Зерно пшеница,ячмень,кукуруза,тритикале,овес,мука

Договорная

Зерно пшеница,ячмень,кукуруза,тритикале,овес,мука

Гродно

Комбикорм для цыплят бройлеров/несушек/индюшат/пер

Договорная

Комбикорм для цыплят бройлеров/несушек/индюшат/пер

Гродно

Пропиленгликоль пищевой - жидкий, очистка 99,8%. Бочка по 215 кг.

5.90 р.

Пропиленгликоль пищевой - жидкий, очистка 99,8%. Бочка по 215 кг.

Минская, Столбцы

Доставка по Беларуси
Известь гидратная (гашеная) мешки 25 кг

0.48 р.

Известь гидратная (гашеная) мешки 25 кг

Гомель

Доставка по Беларуси
Дрожжи кормовые ТУ (40 кг, РФ,протеин не менее 46%)

0.44 р.

Дрожжи кормовые ТУ (40 кг, РФ,протеин не менее 46%)

Гомель

Доставка по Беларуси
Дрожжи ГОСТ, не менее 46% протеин .

0.95 р.

Дрожжи ГОСТ, не менее 46% протеин .

Минская, Столбцы

Доставка по Беларуси
Премикс П60-3 для высокопродуктивных коров с витамином А мешки 25 кг РБ

1.25 р.

Премикс П60-3 для высокопродуктивных коров с витамином А мешки 25 кг РБ

Минская, Столбцы

Доставка по Беларуси
Премикс П60-1 для дойных коров с витамином А мешки 25 кг РБ

1.05 р.

Премикс П60-1 для дойных коров с витамином А мешки 25 кг РБ

Минская, Столбцы

Доставка по Беларуси
Зерно Картофель на корм

30 р.

Зерно Картофель на корм

Витебская, Новополоцк

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Мелкий картофель Зерно Картошка на корм

0.25 р.

Мелкий картофель Зерно Картошка на корм

Витебская, Полоцк

Корм для собак Bosch (новый, запечатан) 15 кг

195 р.

Корм для собак Bosch (новый, запечатан) 15 кг

Минск, Фрунзенский

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Картофель мелкий на корм

10 р.

Картофель мелкий на корм

Могилевская, Бобруйск

корм для мальтезе

20 р.

корм для мальтезе

Минск, Центральный

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Договорная

Сено

Гродно

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30 р.

Зерно пшеница и ячмень

Гродненская, Мосты

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Royal canin Renal, 4кг, Франция

130 р.

Royal canin Renal, 4кг, Франция

Минск, Заводской

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Корм гипоаллергенный для собак 12 кг

150 р.

Корм гипоаллергенный для собак 12 кг

Брестская, Барановичи

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Сено рулоны 400 кг, доставка бесплатно.

Договорная

Сено рулоны 400 кг, доставка бесплатно.

Витебск

Обрезь говяжья.Корм для собак.

3 р.

Обрезь говяжья.Корм для собак.

Гомель

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Сено в тюках

15 р.

Сено в тюках

Минская, Солигорск

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Корм для котов Josi

150 р.

Корм для котов Josi

Минск, Первомайский

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Картофель

8 р.

Картофель

Гомельская, Жлобин

Договорная

Продам ячмень

Гомельская, Добруш

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Royal Canin Mobility 1.6 кг корм для суставов

35 р.

Royal Canin Mobility 1.6 кг корм для суставов

Минск, Советский

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0.60 р.

Продам кукурузу, пшеницу, ячмень от 4 тон

Витебская, Чашники

Комбикорм куриный

33 р.

Комбикорм куриный

Гомельская, Мозырь

Доставка по Беларуси
Сено свежий укос в тючках

Договорная

Сено свежий укос в тючках

Гомель

25 р.

Зерно, пшеница, ячмень, кукуруза

Гомельская, Жлобин

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Сено

300 р.

Сено

Витебская, Полоцк

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Трава для кошек

1.50 р.

Трава для кошек

Минск, Заводской

Комбикорм, доставка, несушки, свиньи, поросята, кролики, рыба

Договорная

Комбикорм, доставка, несушки, свиньи, поросята, кролики, рыба

Брестская, Барановичи

РЭКС сухой корм ЗооМагазин ''ТЕРЕМОК''

3.90 р.

РЭКС сухой корм ЗооМагазин ''ТЕРЕМОК''

Брестская, Барановичи

Фелуцен-лизунец

Договорная

Фелуцен-лизунец

Гомельская, Мозырь

Доставка по Беларуси
Дрожжи кормовые,сухое молоко(ЗЦМ ,ЗСОМ),сера кормовая

Договорная

Дрожжи кормовые,сухое молоко(ЗЦМ ,ЗСОМ),сера кормовая

Гродно

Ячмень

25 р.

Ячмень

Витебская, Глубокое

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Овёс

20 р.

Овёс

Витебская, Глубокое

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Пшеница, зерно

25 р.

Пшеница, зерно

Витебская, Глубокое

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Корм для собак Tasty Полнорационный с курицей (15 кг)

Онлайн-заказ

101.45 р.

Корм для собак Tasty Полнорационный с курицей (15 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сухой корм для собак Chappi с говядиной по-домашнему с овощами и травами 15 кг

Онлайн-заказ

85.29 р.

Сухой корм для собак Chappi с говядиной по-домашнему с овощами и травами 15 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сухой корм для кошек Farmina N and D Low Grain Cat Chicken and Pomegranate Neutered (1,5 кг)

Онлайн-заказ

63.90 р.

Сухой корм для кошек Farmina N and D Low Grain Cat Chicken and Pomegranate Neutered (1,5 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сухой корм для кошек Chicopee CNL Indoor с говядиной (15 кг)

Онлайн-заказ

217.34 р.

Сухой корм для кошек Chicopee CNL Indoor с говядиной (15 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сухой корм для кошек Chicopee HNL Sterilized (8 кг)

Онлайн-заказ

193.30 р.

Сухой корм для кошек Chicopee HNL Sterilized (8 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сухой корм для кошек Chicopee HNL Urinary (8 кг)

Онлайн-заказ

199.13 р.

Сухой корм для кошек Chicopee HNL Urinary (8 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Животные и товары для животных от компаний

Пропиленгликоль пищевой - жидкий, очистка 99,8%. Бочка по 215 кг.

5.90 р.

Пропиленгликоль пищевой - жидкий, очистка 99,8%. Бочка по 215 кг.

Минская, Столбцы

Доставка по Беларуси
Известь гидратная (гашеная) мешки 25 кг

0.48 р.

Известь гидратная (гашеная) мешки 25 кг

Гомель

Доставка по Беларуси
Дрожжи кормовые ТУ (40 кг, РФ,протеин не менее 46%)

0.44 р.

Дрожжи кормовые ТУ (40 кг, РФ,протеин не менее 46%)

Гомель

Доставка по Беларуси
Дрожжи ГОСТ, не менее 46% протеин .

0.95 р.

Дрожжи ГОСТ, не менее 46% протеин .

Минская, Столбцы

Доставка по Беларуси
Премикс П60-3 для высокопродуктивных коров с витамином А мешки 25 кг РБ

1.25 р.

Премикс П60-3 для высокопродуктивных коров с витамином А мешки 25 кг РБ

Минская, Столбцы

Доставка по Беларуси
Премикс П60-1 для дойных коров с витамином А мешки 25 кг РБ

1.05 р.

Премикс П60-1 для дойных коров с витамином А мешки 25 кг РБ

Минская, Столбцы

Доставка по Беларуси
Комбикорм куриный

33 р.

Комбикорм куриный

Гомельская, Мозырь

Доставка по Беларуси
Фелуцен-лизунец

Договорная

Фелуцен-лизунец

Гомельская, Мозырь

Доставка по Беларуси
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