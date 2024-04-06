logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииТелефоны и планшеты
Комплектующие для телефонов
АккумуляторыДинамикиКамерыКлавиатурыКорпусные частиПлатыТелефоны на запчастиШлейфыЭкраны, дисплеиДругой
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Совместимые устройства
Состояние
Продавец
new
Телефоны и планшеты

Запчасти и комплектующие для телефонов в Беларуси

Телефоны

Договорная

Телефоны

Минская, Вилейка

badge-icon
Телефоны на запчасти

100 р.

Телефоны на запчасти

Гомель

badge-icon
Телефон хуавей Huawei

5 р.

Телефон хуавей Huawei

Витебская, Новополоцк

badge-icon
Телефон на запчасти

Договорная

Телефон на запчасти

Гродненская, Волковыск

badge-icon
Huawei Ascend G700 запчасти

8 р.

Huawei Ascend G700 запчасти

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Продам телефон на запчасти

Брест

Экран на Huawei p30 pro

120 р.

Экран на Huawei p30 pro

Могилев

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Продам на запчасти.

50 р.

Продам на запчасти.

Гомель

badge-icon
badge-icon
Huawei Y5 на запчасти

Договорная

Huawei Y5 на запчасти

Витебск

телефон HUAWEI и LG на запчасти

60 р.

телефон HUAWEI и LG на запчасти

Витебская, Новополоцк

badge-icon
Телефоны на запчасти

Договорная

Телефоны на запчасти

Минская, Марьина Горка

badge-icon
Смартфон Huawei на запчасти

45 р.

Смартфон Huawei на запчасти

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
Мобильные телефоны на запчасти

20 р.

Мобильные телефоны на запчасти

Могилевская, Осиповичи

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Телефоны на запчасти

Договорная

Телефоны на запчасти

Витебск

badge-icon
Телефон на запчасти

5 р.

Телефон на запчасти

Гомель

Батарея

10 р.

Батарея

Могилев

badge-icon
На запчасти

20 р.

На запчасти

Брестская, Пинск

badge-icon
badge-icon
Мобильный телефон Huawei на запчасти

Договорная

Мобильный телефон Huawei на запчасти

Витебск

Рабочие две хорошие камеры

10 р.

Рабочие две хорошие камеры

Гомельская, Петриков

badge-icon
Телефон

Договорная

Телефон

Могилев

badge-icon
Huawei GR5 на запчасти

7 р.

Huawei GR5 на запчасти

Витебская, Орша

АКБ для телефонов

4 р.

АКБ для телефонов

Минск, Фрунзенский

Телефон на запчасти

12 р.

Телефон на запчасти

Минская, Воложин

badge-icon
Huawei P6-U06(на запчасти)

20 р.

Huawei P6-U06(на запчасти)

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Huawei p20 pro на запчасти

100 р.

Huawei p20 pro на запчасти

Гомель

badge-icon
badge-icon
Телефон на запчасти

Договорная

Телефон на запчасти

Брестская, Давид - Городок

Huawei p smart 2018

Договорная

Huawei p smart 2018

Брестская, Барановичи

badge-icon
Huawei p9 lite mini (на запчасти)

Договорная

Huawei p9 lite mini (на запчасти)

Брест

badge-icon
Телефоны на запчасти

Договорная

Телефоны на запчасти

Могилевская, Кричев

Телефон Huawei на запчасти

25 р.

Телефон Huawei на запчасти

Гродненская, Сморгонь

badge-icon
badge-icon
Недвижимость
Авто и запчасти
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Мобильные телефоны
Комплектующие для телефоновАккумуляторыДинамикиКамерыКлавиатурыКорпусные частиПлатыТелефоны на запчастиШлейфыЭкраны, дисплеиДругой
Аксессуары для телефоновBluetooth-гарнитураАвтомобильные держателиДок-станцииЗарядные устройстваКабели и переходникиКарты памятиПалки для селфиПленки, стеклаПортативные зарядные устройстваЧехлы, кейсыПрочие аксессуары
Телефония и связьПроводные телефоныРадиотелефоныРации
Планшеты
Графические планшеты
Электронные книги
Умные часы и фитнес-браслетыУмные часыДетские умные часыФитнес-браслеты
Аксессуары для планшетов, книг, часовЗарядные устройстваПленки, стеклаРемешки для часовЧехлы, кейсыПрочие аксессуары
Наушники