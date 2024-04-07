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Телефоны и планшеты

Запчасти и комплектующие для телефонов в Беларуси

Телефоны на запчасти

Договорная

Телефоны на запчасти

Брестская, Белоозёрск

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дисплей на айфон 11

50 р.

дисплей на айфон 11

Брест

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iPhone 6 Plus

Договорная

iPhone 6 Plus

Минск, Центральный

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iPhone (на запчасти)

Договорная

iPhone (на запчасти)

Гродненская, Лида

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Айфон 5 на запчасти

25 р.

Айфон 5 на запчасти

Брестская, Пинск

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iPhone 6

10 р.

iPhone 6

Минск, Заводской

Айфон 4 на запчасти

Договорная

Айфон 4 на запчасти

Витебская, Орша

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Продам айфон 6 на запчасти

Договорная

Продам айфон 6 на запчасти

Гродненская, Новогрудок

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iPhone 6s на запчасти

20 р.

iPhone 6s на запчасти

Гомельская, Мозырь

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Iphone xs gold идеал на запчасти

220 р.

Iphone xs gold идеал на запчасти

Могилев

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iPhone 8 запчасти ( что с платой не знаю)

Договорная

iPhone 8 запчасти ( что с платой не знаю)

Гродненская, Лида

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iPhone на запчасти

55 р.

iPhone на запчасти

Минск, Первомайский

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iPhone 12 на запчасти

Договорная

iPhone 12 на запчасти

Брест

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Электроника на запчасти

Договорная

Электроника на запчасти

Минск, Московский

Iphone6s на запчасти

Договорная

Iphone6s на запчасти

Могилевская, Бобруйск

Аккумуляторы iPhone

10 р.

Аккумуляторы iPhone

Минск, Московский

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Айфон 5 iPhone 5 на запчасти

Договорная

Айфон 5 iPhone 5 на запчасти

Брестская, Ивацевичи

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Iphone 6s на запчасти

Договорная

Iphone 6s на запчасти

Витебск

Телефон iPhone на запчасти

Договорная

Телефон iPhone на запчасти

Витебская, Полоцк

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Экран для 7+

50 р.

Экран для 7+

Минск, Центральный

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на запчасти телефоны

10 р.

на запчасти телефоны

Витебская, Новополоцк

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APPLE SE

250 р.

APPLE SE

Гомельская, Жлобин

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iphone 7 на запчасти

100 р.

iphone 7 на запчасти

Минск, Заводской

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IPHONE 6S На Запчасти

30 р.

IPHONE 6S На Запчасти

Могилев

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Договорная

Айфон 6 на запчасти

Минск, Фрунзенский

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iPhone-запчасти,Lumia рабочая

50 р.

iPhone-запчасти,Lumia рабочая

Минск, Советский

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Iphone 6s запчасти/восстановления

Договорная

Iphone 6s запчасти/восстановления

Витебская, Чашники

IPhone 12

Договорная

IPhone 12

Гомель

Iphone XS на запчасти

80 р.

Iphone XS на запчасти

Гомель

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IPhone 7 на запчасти

Договорная

IPhone 7 на запчасти

Могилевская, Бобруйск

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iPhone 7 Plus дисплей и touch-skreen

50 р.

iPhone 7 Plus дисплей и touch-skreen

Минск, Фрунзенский

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iPhone 11 Pro Max, на запчасти

Договорная

iPhone 11 Pro Max, на запчасти

Минск, Фрунзенский

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iPhone 5 на запчасти

25 р.

iPhone 5 на запчасти

Минск, Советский

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Запчасти iPhone 5s

Договорная

Запчасти iPhone 5s

Витебск

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Плата айфон 6

15 р.

Плата айфон 6

Минск, Фрунзенский

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Iphone 7 на запчасти

110 р.

Iphone 7 на запчасти

Минская, Молодечно

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Договорная

iPhone 6,6s на запчасти

Гродненская, Островец

IPhone 6s на запчасти

20 р.

IPhone 6s на запчасти

Минск, Советский

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Iphone xs max и iphone 7

Договорная

Iphone xs max и iphone 7

Брест

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Айфон 7 запчасти

Договорная

Айфон 7 запчасти

Брестская, Барановичи

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30 р.

Iphone se 2016 на запчасти.

Гомель

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Договорная

Мобильные телефоны на запчасти

Витебская, Полоцк

iPhone 8 Plus 64

150 р.

iPhone 8 Plus 64

Минск, Центральный

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