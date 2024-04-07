Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Запчасти и комплектующие для телефонов в Беларуси
Договорная
Телефоны на запчасти
Брестская, Белоозёрск
50 р.
дисплей на айфон 11
Брест
Договорная
iPhone 6 Plus
Минск, Центральный
Договорная
iPhone (на запчасти)
Гродненская, Лида
25 р.
Айфон 5 на запчасти
Брестская, Пинск
10 р.
iPhone 6
Минск, Заводской
Договорная
Айфон 4 на запчасти
Витебская, Орша
Договорная
Продам айфон 6 на запчасти
Гродненская, Новогрудок
20 р.
iPhone 6s на запчасти
Гомельская, Мозырь
220 р.
Iphone xs gold идеал на запчасти
Могилев
Договорная
iPhone 8 запчасти ( что с платой не знаю)
Гродненская, Лида
55 р.
iPhone на запчасти
Минск, Первомайский
Договорная
iPhone 12 на запчасти
Брест
Договорная
Электроника на запчасти
Минск, Московский
Договорная
Iphone6s на запчасти
Могилевская, Бобруйск
10 р.
Аккумуляторы iPhone
Минск, Московский
Договорная
Айфон 5 iPhone 5 на запчасти
Брестская, Ивацевичи
Договорная
Iphone 6s на запчасти
Витебск
Договорная
Телефон iPhone на запчасти
Витебская, Полоцк
50 р.
Экран для 7+
Минск, Центральный
10 р.
на запчасти телефоны
Витебская, Новополоцк
250 р.
APPLE SE
Гомельская, Жлобин
100 р.
iphone 7 на запчасти
Минск, Заводской
30 р.
IPHONE 6S На Запчасти
Могилев
Договорная
Айфон 6 на запчасти
Минск, Фрунзенский
50 р.
iPhone-запчасти,Lumia рабочая
Минск, Советский
Договорная
Iphone 6s запчасти/восстановления
Витебская, Чашники
Договорная
IPhone 12
Гомель
80 р.
Iphone XS на запчасти
Гомель
Договорная
IPhone 7 на запчасти
Могилевская, Бобруйск
50 р.
iPhone 7 Plus дисплей и touch-skreen
Минск, Фрунзенский
Договорная
iPhone 11 Pro Max, на запчасти
Минск, Фрунзенский
25 р.
iPhone 5 на запчасти
Минск, Советский
Договорная
Запчасти iPhone 5s
Витебск
15 р.
Плата айфон 6
Минск, Фрунзенский
110 р.
Iphone 7 на запчасти
Минская, Молодечно
Договорная
iPhone 6,6s на запчасти
Гродненская, Островец
20 р.
IPhone 6s на запчасти
Минск, Советский
Договорная
Iphone xs max и iphone 7
Брест
Договорная
Айфон 7 запчасти
Брестская, Барановичи
30 р.
Iphone se 2016 на запчасти.
Гомель
Договорная
Мобильные телефоны на запчасти
Витебская, Полоцк
150 р.
iPhone 8 Plus 64
Минск, Центральный